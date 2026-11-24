La storia di Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall’ex fidanzato nel novembre 2023, arriva anche sul grande schermo dell’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo. In programma tre proiezioni di “Se domani non torno“, il film diretto da Paola Randi che racconta la vicenda attraverso lo sguardo della famiglia della ragazza, trasformando una tragedia privata in una riflessione collettiva sulla violenza contro le donne, in uno spazio certo non insensibile alle istanze sociali.

Le proiezioni si terranno giovedì 26 novembre alle 21, sabato 28 novembre alle 21 e domenica 29 novembre alle 16, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre.

Uscito nelle sale italiane il 5 novembre, il film è tratto dal libro Cara Giulia, scritto da Gino Cecchettin insieme a Marco Franzoso, e ripercorre la storia della famiglia nei giorni della scomparsa della giovane e nel periodo successivo al suo femminicidio.

Al centro del racconto c’è una famiglia come tante: Gino, rimasto vedovo, e i suoi tre figli, Elena, Giulia e Davide. Giulia sta per laurearsi in ingegneria biomedica quando, l’11 novembre 2023, scompare dopo aver incontrato l’ex fidanzato. Da quel momento la vita della famiglia cambia per sempre.

La regista sceglie però di non concentrarsi soltanto sulla ricostruzione del delitto. Il film racconta soprattutto l’assenza di Giulia, il dolore di chi resta e il percorso che porta la famiglia a trasformare il lutto in un impegno pubblico contro la violenza di genere.

A interpretare Gino Cecchettin è Filippo Timi, mentre Sabrina Martina veste i panni di Giulia. Tecla Bossi interpreta la sorella Elena e Tommaso Allione il fratello Davide. La sceneggiatura è firmata da Paola Randi e Lisa Nur Sultan.

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2026, il film affronta una vicenda che ha profondamente segnato l’opinione pubblica italiana, contribuendo ad aprire un dibattito sulla violenza nelle relazioni affettive, sull’educazione e sulla responsabilità degli uomini nel contrasto alla cultura del possesso e del controllo.

La scelta di proporlo a Somma Lombardo proprio nei giorni dedicati alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne offre così al pubblico un’occasione per tornare a riflettere su questi temi attraverso il linguaggio del cinema.

Tre gli appuntamenti all’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo: giovedì 26 novembre alle 21, sabato 28 novembre alle 21 e domenica 29 novembre alle 16.