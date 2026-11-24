La superdifesa di David Duke contro Jordan Parks diventa un fumetto
Alberto Gelso, web designer e tifoso biancorosso, ha trasformato in una "striscia" la straordinaria azione difensiva della guardia della Openjobmetis contro Venezia
Tra i tanti spunti forniti dall’eccellente prestazione della Openjobmetis contro Venezia, non è sfuggita agli occhi dei tifosi un’azione difensiva eccezionale. Quella messa in atto da David Duke – si era intorno al 22′ di gioco – ai danni di Jordan Parks, ala della Reyer tenuta a soli 6 punti contro una media stagionale che prima di giocare a Masnago era più che doppia (12,3).
In quel momento Parks ha provato per due volte ad attaccare frontalmente Duke (che poco prima aveva contenuto anche Wiltjer) senza guadagnare neppure un centimetro, e al terzo tentativo è stato costretto a un tiro sbilenco facile preda dei rimbalzisti biancorossi. Un’azione che ha ricordato certe difese “totali” di cui era capace un califfo come Andrea Meneghin (lo abbiamo scritto nelle pagelle) e che è stata trasformata in un… fumetto.
L’autore è Alberto Gelso, tifoso biancorosso, web designer di professione che lo scorso anno realizzò un lavoro simile dedicato a Tazé Moore (QUI l’articolo). Nella striscia si vede Parks che chiede strada a Duke il quale lo respinge; poi il forte giocatore veneziano si arma di un “ariete” senza riuscire a superare l’americano di Varese. Infine Parks ci prova con il pullman della Reyer ma – di nuovo – viene “murato” dal Duca. Che, infine, fa suo il possesso del pallone.
Gelso, che non è solo un tifoso ma che è anche un appassionato a tutto tondo, ha voluto inserire una riga scritta per onorare l’ala dell’Umana Reyer: “Grandi avversari fanno grandi i difensori. Rispetto per Jordan Parks“. E ha ragione: se Duke avesse difeso su un rivale “normale”, forse il suo intervento sarebbe passato inosservato. Invece proprio il fatto che contro David ci fosse uno dei giocatori più quotati della LBA ha generato l’ammirazione di tutto il palazzetto.
DAL PARQUET – Ascolta il podcast di VN dedicato alla partita tra Openjobmetis e Venezia: lo trovate nel box sottostante.
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