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Il mercato dell’e-commerce sta cambiando e le conseguenze si fanno sentire anche a Milano Malpensa, il principale aeroporto italiano per il trasporto delle merci e uno degli snodi fondamentali della logistica europea: le nuove regole doganali sui piccoli pacchi provenienti dai Paesi extra Ue stanno contribuendo a ridisegnare le rotte delle spedizioni, mentre i grandi marketplace cinesi, a partire da Temu e Shein, devono fare i conti con un mercato europeo sempre meno favorevole al modello degli acquisti a bassissimo costo.

A fotografare la trasformazione è un report di Yocabe, società specializzata nei servizi per il commercio elettronico, che evidenzia un’inversione di tendenza rispetto al 2025. Dopo un anno di fortissima espansione, Temu registra nel 2026 un vero e proprio crollo del traffico nei principali mercati europei: -71% in Italia, -76% in Francia e -78% in Germania.

Un cambiamento che riguarda non soltanto le abitudini dei consumatori, ma anche l’intera filiera del trasporto delle merci. E che assume un significato particolare per Malpensa, dove il traffico cargo e le spedizioni legate all’e-commerce rappresentano una componente strategica dell’attività aeroportuale.

Malpensa, il grande hub delle merci che risente delle nuove regole

Per comprendere la portata della trasformazione basta guardare ai numeri dello scalo varesino. Malpensa concentra circa il 60% del traffico cargo nazionale e rappresenta una delle principali porte d’ingresso delle merci destinate al mercato italiano. Nel 2025 l’aeroporto aveva raggiunto il record storico di circa 759mila tonnellate di merci movimentate. Il 2026 ha invece segnato un’inversione di tendenza: nei primi nove mesi dell’anno il traffico è sceso a 523.736 tonnellate, con una flessione del 6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il dato emerge dalle rilevazioni di Milano Malpensa Cargo, che collegano la riduzione dei flussi di importazione dell’e-commerce alle novità fiscali e doganali e alla conseguente riorganizzazione delle spedizioni tra gli aeroporti europei (ovviamente ci sono anche altri fattori, come la guerra scatenata da Usa e Israele contro l’Iran, che ha pesato soprattutto in primavera).

A soffrire maggiormente è stato il segmento dei voli cargo tradizionali, in calo del 16,2%, mentre le spedizioni dei corrieri espresso hanno registrato un -3,2%. In controtendenza, invece, le merci trasportate nelle stive degli aerei passeggeri, cresciute del 6,1%.

Il ruolo di Malpensa va ben oltre il semplice arrivo dei pacchi: la Cargo City e gli hub dei grandi operatori logistici, come Dhl Express, costituiscono una piattaforma di smistamento che collega l’Italia con i mercati internazionali. Le merci arrivano in aereo, vengono gestite dagli operatori logistici e proseguono verso le destinazioni finali attraverso la rete dei trasporti terrestri. Per questo qualsiasi cambiamento nelle regole di importazione o nelle strategie dei grandi marketplace può riflettersi sulle attività aeroportuali e sull’intera filiera della logistica.

La tassa sui piccoli pacchi e il caso italiano

La questione era già emersa nei primi mesi del 2026, quando il governo italiano aveva deciso di introdurre, in anticipo rispetto all’Europa, un contributo di due euro sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro provenienti dai Paesi extra Ue.

Come raccontato da MalpensaNews, quella decisione aveva prodotto un effetto imprevisto: una parte delle spedizioni, anziché arrivare direttamente negli aeroporti italiani, veniva instradata verso altri scali europei per poi raggiungere l’Italia via camion.

Una situazione particolarmente penalizzante per Malpensa, tradizionale punto di approdo di molti voli cargo provenienti dall’Asia. Le associazioni della logistica avevano denunciato la perdita di oltre trenta voli sullo scalo varesino, attribuendola allo spostamento dei flussi dell’e-commerce verso altri Paesi.

Il governo aveva quindi sospeso l’applicazione del contributo nazionale, successivamente rinviato più volte. La la decorrenza della misura italiana è stata spostata al 1° gennaio 2027.

Nel frattempo però sono entrate in vigore le nuove regole europee. Dal 1° luglio 2026 l’Unione europea applica un dazio temporaneo di tre euro sulle importazioni e-commerce di valore non superiore a 150 euro. Il prelievo viene calcolato per categoria tariffaria di prodotto contenuta nella spedizione, non semplicemente per pacco.

A questo sistema si è aggiunta la nuova commissione europea per la gestione doganale dei piccoli invii, distinta dal dazio e finalizzata a coprire i costi dei controlli.

L’obiettivo dichiarato dall’Unione europea è contrastare la concorrenza sleale, le frodi doganali e l’ingresso di prodotti non conformi agli standard comunitari.

Per Malpensa la differenza tra una misura soltanto italiana e una disciplina comune a tutta l’Unione è sostanziale: una tassa nazionale può incentivare lo spostamento degli arrivi verso aeroporti esteri, mentre regole armonizzate riducono questa convenienza, pur incidendo sui costi complessivi dell’importazione.

Temu perde il 71% in Italia, crescono i marketplace dell’usato

Il cambiamento delle regole si inserisce in un mercato che, secondo Yocabe, sta premiando sempre più le piattaforme capaci di garantire affidabilità, servizi logistici efficienti e un’esperienza d’acquisto semplice. «I marketplace cinesi rallentano in Europa sotto il peso di dazi e controlli, mentre tengono i player che hanno investito in logistica, servizio e fiducia: vince chi rende l’acquisto semplice e sicuro», spiega Vito Perrone, amministratore delegato e cofondatore di Yocabe.

In Italia Temu esce dalla classifica dei cinque marketplace più visitati. Al primo posto si conferma Amazon, seguito da eBay, AliExpress, Vinted e Leroy Merlin.

A crescere con particolare forza è il mercato dell’usato. Vinted registra un aumento del 39% in Italia, del 56% in Germania, del 48% in Spagna e del 29% in Francia, dove si conferma il secondo marketplace per traffico dopo Amazon. Il mercato del second hand avanza anche nel resto d’Europa, con Wallapop in crescita del 27% in Spagna e Sellpy del 37% nei Paesi nordici.

L’e-commerce continua a crescere, ma cambiano i protagonisti

Il ridimensionamento dei grandi marketplace cinesi in Europa non significa che il commercio elettronico sia in crisi.

Al contrario, il settore continua a espandersi: secondo le stime riportate nel report, nel 2026 l’e-commerce mondiale supererà i 5.500 miliardi di dollari, con una quota pari a circa il 21% delle vendite al dettaglio.

In Italia gli acquisti online raggiungono i 66,6 miliardi di euro, in aumento del 6% rispetto al 2025, secondo i dati dell’Osservatorio eCommerce B2c Netcomm – Politecnico di Milano. Crescono anche le formule di pagamento dilazionato, con il Buy Now Pay Later che raggiunge 9,9 miliardi di euro di transato. Il fenomeno Temu assume inoltre dimensioni molto diverse fuori dall’Europa. Negli Stati Uniti la piattaforma cresce del 16% in termini di visite, mentre in Corea del Sud l’incremento arriva al 110%. Shein continua a espandersi in mercati come Canada, Giappone, Australia e Medio Oriente.

Un altro elemento destinato a trasformare gli acquisti online è l’intelligenza artificiale, sempre più utilizzata per cercare e selezionare prodotti. Secondo Adobe, negli Stati Uniti il traffico verso i siti commerciali generato dagli assistenti di IA è aumentato del 62% in un anno.

La sfida per Malpensa: difendere il ruolo di porta d’ingresso delle merci

Il nuovo scenario pone una sfida importante per Milano Malpensa. Lo scalo rimane il principale punto di riferimento nazionale del cargo aereo, ma deve confrontarsi con un mercato in cui le rotte delle merci sono sempre più influenzate dalle politiche doganali, dai costi delle spedizioni e dalle strategie delle grandi piattaforme digitali.

I dati del 2026 mostrano quanto rapidamente i flussi possano essere ridistribuiti tra aeroporti concorrenti. Allo stesso tempo, la presenza di infrastrutture specializzate, di grandi operatori internazionali e di collegamenti con il sistema produttivo lombardo continua a rappresentare un vantaggio competitivo per lo scalo.

La partita non riguarda quindi soltanto Temu, Shein o i piccoli pacchi acquistati online. Riguarda anche la capacità di Malpensa di mantenere e rafforzare il proprio ruolo di hub logistico internazionale, in un settore nel quale una modifica delle regole commerciali può cambiare nel giro di pochi mesi la geografia del trasporto aereo delle merci.