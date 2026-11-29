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Come usare ciò che i volontari osservano durante le pulizie ambientali per prevenire nuovi abbandoni? È attorno a questa domanda che sabato 28 novembre, a Villa Calcaterra a Busto Arsizio, in provincia di Varese, si sono confrontati i referenti lombardi di Plastic Free. Il quinto meeting regionale ha messo in relazione i risultati del 2026 con due prospettive per il prossimo anno: portare l’esperienza delle 333 raccolte ai tavoli regionali sulle politiche ambientali relative alla plastica e dare continuità al lavoro educativo che ha coinvolto quasi 12 mila studenti.

«Quando si torna a ripulire lo stesso luogo, i volontari sanno dire quali rifiuti ritrovano e dove tendono ad accumularsi. È una conoscenza che può aiutare anche chi deve decidere come prevenire gli abbandoni» dice Matteo Bignardi, rieletto referente regionale. Ad affiancarlo saranno Barbara Cavanna, segretaria regionale, e Gabriele Tromboni e Maria Cristina Scalcinati, coordinatori regionali per le scuole. «Grazie al lavoro dei referenti di tutta la Lombardia, oggi possiamo portare queste esperienze al confronto con la Regione. E con gli insegnanti possiamo partire da ciò che i ragazzi vedono nel loro quartiere per discutere di consumi, imballaggi e alternative al monouso».

Una prima occasione sarà la Giornata del Verde Pulito, di cui Plastic Free sarà partner ufficiale a partire dal 2027. È uno degli impegni previsti dal patto sottoscritto con Regione Lombardia, durante il VII Forum Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. L’intesa apre all’associazione la partecipazione ai tavoli regionali sulle politiche relative alla plastica e alla Rete delle Scuole Sostenibili in qualità di partner. Prevede inoltre che Plastic Free metta a disposizione della Regione le proprie competenze con un ruolo di consulenza in materia ambientale.

A dare la misura del lavoro sul territorio sono i dati presentati a Busto Arsizio. Nel 2026 le 333 iniziative di pulizia ambientale hanno coinvolto 7.593 persone e portato alla rimozione di oltre 58,5 tonnellate di rifiuti, rispetto alle 50,2 tonnellate raccolte in 297 appuntamenti nel 2025. Anche il lavoro di sensibilizzazione si è esteso: gli incontri nelle scuole sono passati da 158 a 206, raggiungendo 11.797 studenti, mentre i 52 appuntamenti rivolti alla cittadinanza hanno coinvolto 4.705 persone, contro le 1.771 dell’anno precedente. La provincia più attiva è risultata quella di Varese sia nelle raccolte, con 69 interventi e oltre 18,5 tonnellate rimosse, sia nelle scuole, con 84 incontri e 5.350 studenti.

I volontari varesini di Plastic Free hanno organizzato il meeting con il coordinamento di Mariachiara Formenti, referente provinciale, e il supporto organizzativo di Daniela Bonvicini, referente di Brebbia. All’incontro, patrocinato dalla Città di Busto Arsizio, sono intervenuti Christian De Leonardis, direttore Corporate Partnership di Plastic Free, e Orazio Tallarida, consigliere comunale delegato al Verde e all’Ecologia.

Il gruppo di Bergamo ha richiamato l’attenzione sull’uso ricreativo del protossido di azoto, un gas venduto in bombole e inalato anche da giovanissimi. L’inalazione può causare una perdita di coscienza per carenza di ossigeno e, in caso di uso intenso e ripetuto, danni neurologici che possono compromettere l’equilibrio e la capacità di camminare. Spazio anche al progetto sociale dei quadernini Plastic Free, al concorso fotografico “Reperti brutti”, dedicato agli oggetti più insoliti rinvenuti durante le raccolte, e al quiz finale sulle attività regionali.