La Uyba chiarisce: “Busto Arsizio è la nostra città, l’e-work Arena è la nostra casa”
L'obiettivo prioritario del club è tornare a disputare le gare casalinghe alla e-work arena nella stagione 2027/2028, ma per programmare il futuro servono risposte certe sulle condizioni dell'impianto entro il 28 febbraio
La UYBA Volley Busto Arsizio interviene per fare chiarezza sulle recenti azioni legali avviate nei confronti dell’Amministrazione comunale, ribadendo al tempo stesso la volontà di mantenere aperto un canale di dialogo costruttivo. Al centro della vicenda ci sono le conseguenze del crollo di parte della copertura del foyer della e-work arena, avvenuto lo scorso 10 settembre, e il futuro dell’impianto cittadino.
«In riferimento alle recenti notizie apparse sugli organi di stampa riguardanti le iniziative legali intraprese da UYBA nei confronti del Comune di Busto Arsizio – si legge nella nota societaria -, la società ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti, con l’obiettivo di evitare interpretazioni fuorvianti e ribadire la propria volontà di affrontare la situazione in maniera costruttiva e collaborativa. A seguito del crollo di parte della copertura del foyer dell’e-work arena, avvenuto lo scorso 10 settembre, UYBA ha ritenuto necessario attivarsi per fare piena luce sulle cause dell’accaduto e sulle eventuali responsabilità chiedendo un ricorso per ATP. Per questo motivo la società si è affidata ai propri legali, che si avvalgono della collaborazione di tecnici specializzati, affinché vengano svolti tutti gli approfondimenti necessari a ricostruire con precisione quanto accaduto.
«Si tratta di un percorso doveroso – prosegue il comunicato -, finalizzato all’accertamento dei fatti e alla tutela degli interessi della società, nella piena fiducia verso il lavoro degli organi competenti e dei professionisti incaricati. Allo stesso modo, UYBA ha ritenuto necessario tutelare le proprie ragioni anche in relazione al provvedimento di decadenza della concessione dell’impianto disposto dall’Amministrazione comunale, attraverso la sospensione del provvedimento al TAR, che ha avuto esito favorevole alla società, in attesa di presentare il ricorso. È importante sottolineare che nessuna delle iniziative intraprese da UYBA nasce dalla volontà di alimentare contrapposizioni o conflitti con il Comune di Busto Arsizio. Al contrario, ogni azione è stata e continua a essere orientata alla ricerca della verità su quanto accaduto, alla tutela della società e, soprattutto, all’individuazione di soluzioni concrete che consentano di riportare quanto prima la pallavolo biancorossa nella propria casa».
«UYBA ribadisce pertanto la propria piena disponibilità ad aprire un confronto sereno e costruttivo con l’Amministrazione comunale – conclude -, nella convinzione che il dialogo e la collaborazione rappresentino la strada migliore per affrontare una situazione complessa, nell’interesse di tutte le parti coinvolte e dell’intera comunità sportiva bustocca. L’obiettivo prioritario resta quello di tornare a disputare le proprie gare casalinghe all’e-work arena a partire dalla stagione sportiva 2027/2028, individuando insieme al Comune le condizioni e le modalità più appropriate.
In questo senso, il fattore tempo assume un’importanza fondamentale. Per poter programmare adeguatamente la prossima stagione sportiva, UYBA ha la necessità di conoscere entro il 28 febbraio 2027 quali saranno le condizioni e le possibilità concrete di utilizzo dell’e-work arena. La società auspica quindi che nelle prossime settimane si possa avviare un percorso condiviso, capace di superare le attuali difficoltà e di offrire prospettive certe per il futuro. Busto Arsizio è la nostra città, l’e-work arena è la nostra casa. Il desiderio di UYBA è quello di tornarci il prima possibile, continuando a rappresentare con orgoglio il territorio ai massimi livelli della pallavolo nazionale. Con questo spirito, e con la massima disponibilità al confronto, UYBA conferma la propria volontà di lavorare insieme alle istituzioni per raggiungere un obiettivo che siamo convinti sia nell’interesse di tutti.
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