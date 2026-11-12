La valle Olona è una via verde che piace. Ora ha bisogno di un modello per mantenerla

Il mondo dei social, a suon di reel, foto e post, è diventato una grande vetrina per gli itinerari ciclabili, soprattutto quando sono nuovi, spettacolari e immersi nel verde. Più raramente, ma non di rado, compaiono anche video di segno opposto: percorsi inaugurati da qualche anno che iniziano a mostrare arredi danneggiati, segnaletica carente, vegetazione invasiva o problemi di percorribilità. È qui che si apre la questione vera: come si mantiene nel tempo una ciclabile attrattiva, efficiente e sicura, soprattutto quando vuole essere non soltanto una pista locale ma un vero itinerario turistico?

La risposta che la Provincia di Varese sta cercando di costruire parte dalla ciclovia pedonale della Valle Olona, una dorsale ormai consolidata, ampliata negli ultimi anni anche grazie a interventi provinciali e a risorse legate a un progetto Interreg avviato nel 2018.

«Oggi abbiamo presentato i risultati del laboratorio sulla ciclovia pedonale della Valle Olona», spiega Paolo Landini, responsabile dell’Ufficio sostenibilità della Provincia di Varese. «L’obiettivo è arrivare a definire un piano di gestione della dorsale, che recentemente è stata ampliata e allungata anche come chilometraggio con interventi fatti dalla Provincia».

«La cosa interessante è capire che cosa possiamo farne di un’infrastruttura», sottolinea Fabio Passera, consigliere delegato alla Mobilità e alle Ciclabili della Provincia di Varese. «All’inizio è importante realizzarla, ma poi come facciamo a mantenerla?».

Manutenzione ordinaria, cura degli arredi, segnaletica, sicurezza, promozione, servizi per chi pedala o cammina: una ciclovia vive nel tempo solo se esiste un sistema capace di prendersene cura e di renderla riconoscibile e affidabile. Ed è proprio su questo terreno che il laboratorio promosso dalla Provincia ha provato a costruire una risposta.

Un modello che nasce dal territorio

Il percorso non è stato pensato come una soluzione calata dall’alto.

«Ci stiamo dando come obiettivo quello di individuare un modello di gestione efficace della dorsale che però parta dal territorio», spiega ancora Landini. «Proprio per questo abbiamo fatto una serie di incontri e laboratori con soggetti diversi, pubblici e privati, coinvolgendo aziende, associazioni di categoria e Comuni».

Il nuovo tratto Gurone-Malnate

L’idea è quella di mettere attorno allo stesso tavolo chi vive, utilizza, amministra e può contribuire a valorizzare la ciclovia. Non solo enti pubblici, quindi, ma anche realtà economiche, associazioni e soggetti che possono diventare parte attiva nella gestione quotidiana e nella promozione dell’itinerario. Passera descrive il percorso come «una modalità molto virtuosa», nella quale soggetti diversi provano a definire «come si può mantenere, far vivere e in qualche modo adottare un pezzo di ciclabile».

Una dorsale da mantenere e sviluppare

La Valle Olona rappresenta da questo punto di vista un banco di prova ideale. È una ciclabile conosciuta, frequentata e apprezzata, che ha già una sua identità territoriale forte. Proprio per questo può diventare un laboratorio per sperimentare un modello di gestione che vada oltre la semplice manutenzione.

«Oggi abbiamo presentato la bozza di piano», spiega Landini. «I prossimi passi saranno quelli di proporre l’adozione del piano attraverso un protocollo d’intesa e poi cercare di implementare una gestione della dorsale, anche con l’idea di uno sviluppo ulteriore». Il tema, quindi, non è soltanto conservare quello che già esiste, ma far crescere l’itinerario nel tempo.

Una ciclovia ben gestita può infatti diventare una vera infrastruttura territoriale: utile per la mobilità quotidiana, per il tempo libero, per il turismo lento e per collegare luoghi e servizi lungo tutta la valle e, più oltre, il canton Ticino. Con l’ambizione anche di intercettare nuove e più ampie quote di frontalieri che vadano al lavoro in bici (ce ne sono già).

La prospettiva guarda infine oltre la Valle Olona. L’obiettivo è che il metodo costruito qui possa diventare replicabile anche altrove. «Alla fine sarà presente un modello virtuoso su una realtà ormai collaudata e peraltro bellissima come quella della Valle Olona», osserva Passera. «E ci dirà come si può fare affinché anche per le altre ciclovie si possa adottare lo stesso sistema».