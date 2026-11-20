Che ci fanno due potenziali candidati sindaco del centrodestra a Varese un venerdì alle 18, nello stesso momento e in due punti diversi della città? Si ritrovano protagonisti di due appuntamenti che si sovrappongono sull’agenda del 20 novembre, in un incrocio che pesa già sul clima politico in vista delle amministrative del 2027.

Da una parte c’è Luca Marsico, che ha messo sul tavolo la propria disponibilità rivendicando un profilo civico senza tessere di partito, pur senza aver ancora incassato una scelta ufficiale dalla coalizione. L’ex consigliere regionale è ospite del “salotto” di Mauro della Porta Raffo, storico appuntamento culturale varesino tornato a metà novembre nella sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri in via Romagnosi per una serie di incontri dedicati alle comunali del 2027.

Dall’altra parte c’è Raffaele Cattaneo, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia che negli ultimi mesi ha insistito su una Varese più attrattiva e vivibile e su una visione condivisa prima ancora dei nomi. Cattaneo interviene all’incontro “Varese merita risposte”, promosso da Noi Moderati Giovani Varese al Campus De Filippi in via Brambilla, con una tavola rotonda tra i movimenti giovanili del centrodestra e delle liste alleate su sicurezza, mobilità e “diritto a rimanere a Varese”.

Un involontario sistema per “contare i potenziali accoliti”? Un errore delle agende? Uno sgambetto di uno all’altro? Non si può sapere, ma la sovrapposizione racconta bene come la partita in città sia già cominciata ben prima della fumata bianca del tavolo di coalizione.

Raffaele Cattaneo tra i giovani

In Sala Borghi al De Filippi il confronto si è sviluppato attorno a una tavola rotonda con i ragazzi moderata da Samuele Corsalini: la platea – un centinaio di persone e la presenza di diversi under 35 tra il pubblico – ha dato comunque un segno concreto, non scontato per un appuntamento politico serale. Oltre a Cattaneo, tra il pubblico si sono visti anche il sindaco Davide Galimberti e il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti, nonchè il consigliere comunale di Lombardia Ideale Franco Formato.

A margine dell’incontro, Cattaneo ha alzato l’asticella sul metodo con cui affrontare la corsa verso Palazzo Estense: “Credo che Varese abbia una classe dirigente anche politica adeguata a questa sfida, a patto che tutti coloro che si candidano vogliano affrontarla così, perché si può anche affrontare accontentandosi degli slogan o delle battute a effetto che oggi raccolgono più facilmente il consenso, ma chi deve governare la città avrà bisogno di affrontare il tema con un livello di profondità e di serietà molto più alto”.

Sul proprio futuro personale in campo, il sottosegretario ha rimandato prima ai cittadini e poi ai partiti, evitando di intestarsi la corsa: “I candidati li scelgono innanzitutto i cittadini che manifestano i loro orientamenti e poi le forze politiche che li rappresentano. Il problema non è inteso in senso personale da parte di chi che sia, tantomeno mio: il problema è inteso per questa città. Io voglio contribuire, qualunque sarà il ruolo a cui sarò chiamato, a dare una mano perché Varese abbia un futuro e un destino all’altezza del posto che merita, e questo non dipende certamente dal fatto che il candidato sindaco si chiami in un modo o nell’altro”.

Luca Marsico incalzato dal Gran Pignolo

Subito dopo, il passaggio in via Romagnosi: qui la sala, oggettivamente più raccolta rispetto alla Sala Borghi, era però strapiena. Tra i presenti si riconoscevano la direttrice di Confesercenti Rosita De Fino insieme a Stefania Cipolat, il padrone di casa Roberto Leonardi e Paolo Macchi, fondatore dell’associazione Lampi Blu. Marsico ha risposto alle domande puntuali e puntute di Mauro della Porta Raffo, ma anche a chi dal pubblico gli ha chiesto di una sua ipotetica giunta: “Lei fa una domanda assolutamente pertinente: l’uomo solo al comando non va da nessuna parte, solo chi si sa attorniare di persone capaci, competenti e aggiungo anche leali può pensare di ottenere un buon risultato. Poi ci vuole anche un pizzico di fortuna e un pizzico di tempismo, insomma sono tante le componenti. Io ovviamente, essendo in una fase iniziale, le posso dire le persone con cui mi piace dialogare: posso dirle che mi piace dialogare con Roberto Leonardi, posso dire che mi piace chiacchierare con Elisabetta Brusa, già presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati e con Michele Frattini, presidente dei consulenti del lavoro. Sono persone con cui chiacchiero in questo momento; poi da qui a immaginare una squadra entriamo in un campo difficile e imperscrutabile, ma mi rapporto con loro come con i segretari cittadini dei partiti, in un percorso extra recinto partitico che sto costruendo”.

Sempre dal pubblico, qualcuno ha ricordato che in un altro punto di Varese un altro potenziale candidato stava parlando in quel preciso momento, anticipando la questione dei candidati e delle scelte della coalizione, Marsico ha richiamato l’attesa sulla definizione del perimetro politico e il peso della capacità di aggregare: “Finché non si scioglierà questo nodo su quale partito dovrà esprimere il sindaco, qualunque mossa rischia di essere sbagliata, quindi immagino dovranno farlo a breve. Se si dice che spetta a Forza Italia, ben venga il candidato di Forza Italia a condizione che abbia il potenziale e la capacità di aggregare quel voto in più che serve per vincere le elezioni: ci sono stati casi in cui un candidato era già destinato a perdere in un determinato partito, speriamo non succeda. Quanto al fatto di non essere iscritto a nessun partito, a me piacerebbe portare questo sentimento civico come una dote, non a disposizione perché sembrerebbe una posizione di sufficienza rispetto ai partiti, ma su un piano paritario, per utilizzare il potenziale reciproco e raggiungere l’obiettivo”.