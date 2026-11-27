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L’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore come punto di ripartenza, per lasciarsi alle spalle le difficoltà e ritrovare quella continuità che finora è mancata. La Varesina torna davanti al proprio pubblico con la voglia di cancellare l’amarezza della trasferta di Lentigione, dove la rimonta subita nella ripresa ha lasciato le Fenici senza punti nonostante una prestazione combattiva. Sulla strada dei rossoblù ci sarà però un Crema che sta attraversando uno dei suoi periodi migliori: otto partite senza sconfitte, una difesa che ha ritrovato solidità e la possibilità di allungare ulteriormente sulle dirette avversarie. Per Angellotti e i suoi sarà quindi un banco di prova importante, tra la necessità di riscattarsi e quella di ritrovare con continuità la vittoria per dare un senso al cammino stagionale

QUI VENEGONO SUPERIORE

La Varesina arriva alla quattordicesima giornata con 14 punti e il quattordicesimo posto in classifica, un bottino che non rispecchia a pieno le potenzialità di una squadra che in diverse occasioni ha mostrato di poter giocare alla pari anche contro avversarie più attrezzate. L’ultima trasferta sul campo del Lentigione ne è stata la dimostrazione: dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Tentoni, le Fenici si sono arrese soltanto nel finale, pagando a caro prezzo un errore in fase di rinvio. Una sconfitta che ha interrotto il tentativo di dare seguito al convincente 3-1 conquistato contro il Pontedera, deciso anche dalla doppietta di Stefano Banfi. Proprio l’attaccante rappresenta uno dei riferimenti offensivi più interessanti della squadra, in un reparto che può contare anche sulla qualità di Tentoni e sulla freschezza dei giovani. I numeri raccontano di 19 reti realizzate e 20 subite, una differenza reti che evidenzia la necessità di trovare maggiore equilibrio nel reparto difensivo. Davanti al proprio pubblico, dove sono arrivate vittorie importanti come quelle contro Varese e Pontedera, la Varesina vuole ritrovare il successo per scalare una classifica ancora molto corta.

QUI CREMA

Se le Fenici sono chiamate a ripartire, il Crema si presenta a Venegono con il morale decisamente più alto. La formazione cremasca occupa la decima posizione con 19 punti, cinque in più rispetto ai rossoblù, e ha costruito nelle ultime settimane un percorso di grande solidità. Nelle ultime otto giornate sono arrivati cinque successi e tre pareggi, una striscia aperta dalla vittoria per 3-2 contro il Varese per arrivare allo 0-0 contro la Solbiatese nell’ultima giornata. Un risultato che ha permesso alla formazione cremasca di mantenere la porta inviolata per la terza partita consecutiva, un dato significativo soprattutto considerando che nelle prime giornate la retroguardia aveva mostrato diverse difficoltà. Il bilancio stagionale parla di 15 gol fatti e 17 subiti, con cinque vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte. Tra gli elementi da seguire con maggiore attenzione c’è Giorgio Recino, bomber dalla squadra con 6 reti all’attivo, con alle spalle una carriera lunghissima e quasi 300 gol realizzati tra i campi di Serie C e D. La trasferta di Venegono rappresenta quindi un’occasione importante per prolungare il momento positivo e avvicinarsi ulteriormente alle posizioni che contano.

SERIE D GIRONE D – XIV GIORNATA

Arconatese – Cittadella Modena; Casatese Merate – Pontedera; Castellanzese – Pro Sesto; Correggese – Oltrepò; Pavia – Varese; Pistoiese – Lentigione; Pro Patria – Tropical Coriano; Sant’Angelo – Solbiatese; Varesina – Crema.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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