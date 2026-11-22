Il Lentigione conquista una vittoria rocambolesca per 3-2 contro la Varesina sotto la pioggia battente del “Levantini”, ribaltando l’iniziale svantaggio e trovando il colpo decisivo nel finale. Con questo successo i gialloblu accorciano a meno due dalla Pistoiese, che ha una partita in meno.

Primo tempo

Sotto una pioggia intensa che appesantisce il terreno del Levantini, la partita nasce spezzettata e rende difficile sviluppare trame palla a terra. Il primo squillo è del Lentigione con una conclusione da fuori area di Giorgi ben respinta da Profeta, mentre sulla ribattuta Mordini trova la rete in posizione di fuorigioco. La Varesina passa in vantaggio al dodicesimo minuto su calcio d’angolo lungo: Tentoni sbuca sul secondo palo e infila con un piattone a incrociare per lo 0-1. È l’ennesima partenza in salita per i gialloblu nei primi quindici minuti e l’ennesimo gol incassato su palla inattiva. Cinque minuti più tardi la Varesina va vicina al raddoppio con Banfi, fermato da una bella parata dell’esordiente Gnudi. Il Lentigione fatica a reagire dalle parti di Profeta e ci prova solo al trentaduesimo con un tiro ravvicinato di Mascanzoni, senza fortuna. In una prima frazione condizionata dal maltempo, gli ospiti interpretano meglio i ritmi, mentre nel finale Mordini cerca di suonare la carica.

Secondo tempo

Nella ripresa il Lentigione cambia marcia e trova subito il pareggio grazie a un lancio lungo di Barattini a scavalcare la difesa: Mascanzoni controlla, salta Profeta e lo supera con un pallonetto morbido. Sette minuti dopo arriva il sorpasso firmato Jassey, appena entrato in campo: sul cross di Alessandrini, Battistello spizza di testa in mezzo e l’attaccante segna in mischia con una zampata da “rapace”. In dieci minuti i gialloblu ribaltano l’inerzia della gara con un “uno-due” che sembra chiudere i conti. La Varesina però resta in partita e al settantesimo trova il 2-2 in contropiede con una conclusione potente di Tentoni da 25 metri, alla doppietta personale. La squadra di Pedrelli non si disunisce e riporta avanti il Lentigione con un gol da quaranta metri di Bontempi, bravo a calciare di prima su un rinvio errato per la sua prima rete in maglia gialloblu. Nel finale le squadre si allungano e il campo si trasforma in una vera battaglia nel fango fino al triplice fischio, che sancisce il 3-2 per il Lentigione.

TABELLINO

LENTIGIONE – VARESINA 3-2

RETI: 12′ pt e 26′ st Tentoni (V), 3′ st Mascanzoni (L), 10′ st Jassey (L), 33′ st Bontempi (L) ARBITRO: Farina di Ostia Lido, Casale di Formia, Neroni di Ciampino

LENTIGIONE (4-3-3): Gnudi, Barattini (40′ st Chiesa), Capiluppi, Mele, Gobbo (14′ st Bontempi) , Nappo, Battistello, Giorgi (14′ st Bita) , Mobilio (8′ st Alessandrini) , Mascanzoni, Mordini (8′ st Jassey) A disp: Mosca Landini, Mamona, Turco All. Ivan Pedrelli

VARESINA (4-3-1-2): Profeta, Grieco, Tomas, Ferrante, Martinoia, Pedone (17′ st Opoola), Tentoni, Baffi, Gaspero, Grassi (27′ st Bolis), Franceschinis (27′ st Bianchetti), A disp: Poletto, Boris, Ornaghi, Cioli, Opoola, Rizzolo, Ramirez, Bianchetti, Ostuni All. Daniele Angellotti

NOTE: ammoniti Nappo (L), Ferrante (V), Bontempi (L), Barattini (L), Grieco (V), Capiluppi (L) Recupero 1; 4

Spettatori 150

SERIE D GIRONE D – XIII GIORNATA

Castellanzese – Pavia 4-2; Cittadella Modena – Pro Patria 1-1; Crema – Solbiatese 0-0; Lentigione – Varesina 3-2; Oltrepò – Arconatese 1-0; Pontedera – Sant’Angelo 1-1; Pro Sesto – Pistoiese 1-1; Tropical Coriano – Casatese Merate 0-2; Varese – Correggese 1-1.

CLASSIFICA: Pistoiese 29; Lentigione 27; Casatese Merate, Pro Patria 25; Castellanzese 22; Pro Sesto, Sant’Angelo, Cittadella Modena, Solbiatese, Crema 19; Pavia 17; Correggese 16; Varese 15; Varesina 14; Tropical Coriano 9; Pontedera, Oltrepò 8; Arconatese 6.

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