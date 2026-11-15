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La Varesina si riprende subito: Pontedera battuto 3-1

Il gol di Ferrante e la doppietta di Banfi piegano i toscani all'Elmec Solar Stadium voltando così pagina dopo il brutto ko di Coriano

calcio varesina

Dopo il passo falso di Coriano la Varesina era chiamata a rispondere con reattività: in fretta e nella giusta direzione. E così è stato: la squadra di mister Daniele Angellotti è tornata a vincere piegando 3-1 all’Elmec Solar Stadium il Pontedera. Vittoria che risolleva il morale e che fa compiere un balzo in avanti significativo anche in classifica, guardando così ora a questo finale di stagione d’andata con maggior serenità. (Foto Facebook –Varesina)

LA CRONACA

Nel primo tempo la Varesina parte con grande convinzione e costruisce diverse occasioni da gol con Banfi, Franceschinis e Tentoni, trovando però sempre pronto il portiere granata Biagini, autore della parata più impegnativa al quarantaseiesimo sul destro di Banfi; dal canto suo il Pontedera fatica a rendersi pericoloso e non riesce mai a centrare lo specchio della porta nei primi quarantacinque minuti. Nonostante la superiorità espressa in campo da parte delle fenici, all’intervallo il risultato è ancora fermo sullo 0-0.

La ripresa si apre con i gol che decidono la sfida: dopo 5′ la Varesina sblocca il risultato sugli sviluppi di un corner di Maspero grazie all’incornata di capitan Ferrante. la squadra di Angellotti non si ferma e 4′ dopo raddoppia con un preciso sinistro incrociato di Banfi su assist di Tentoni; Il Pontedera sfiora il gol con Caponi che colpisce l’incrocio dei pali direttamente da corner e poi si rende pericoloso con Ortolini, ma è Banfi al 37′ a calare il tris ribadendo in rete dopo una prima parata di Biagini. Nel finale gli ospiti trovano la traversa di Ferrandino e il gol della bandiera al nel recupero con Galeiras, che chiude il match sul 3-1.

Varesina – Pontedera 3-1 (0-0)
Marcatori: s.t. 5’ Ferrante (V), 8’ Banfi (V), 37’ Banfi (V), 46’ Ferreira Galeiras (P)
VARESINA (4-3-3): Profeta, Martinoia (29’ st Opoola), Tomas, Ferrante, Ramirez (1’ st Azzali); Maspero, Tentoni, Grieco; Banfi (39’ st Ostuni), Grassi, Franceschinis (32’ st Bianchetti, 44’ st Rizzolo)). A disposizione: Poletto, Bolis, Ornaghi, Manuel Caleia. All Angellotti
PONTEDERA (3-5-2): Biagini, Bertoncini, Marie Sainte, Diana (15’ st Ferreira); Codutti, Bagnoli, Caponi, Rossi (22’ st Pignataro), Berrugi (27’ st Pjetri); Giustarini (38’ st Ferrandino), Ortolini. A disposizione: Ficarra, Sostegni, Borri, Mendes. All Giannini
Arbitro: Marco Spiga di Carbonia (Stocchero di Mestre e Meli di Ferrara)
Note Ammoniti Rossi (P) Espulsi Angoli 7-2 Recupero 1’+ 5′

SERIE D GIRONE D – XII GIORNATA
Arconatese – Crema 0-1; Casatese Merate – Varese 1-0; Correggese – Lentigione 3-2; Pavia – Pro Sesto 3-0; Pro Patria – Castellanzese 1-0; Sant’Angelo – Oltrepò 4-0; Solbiatese – Cittadella Modena 0-1; Varesina – Pontedera 3-1; Pistoiese – Tropical Coriano (9-12)

CLASSIFICA: Pistoiese 28; Lentigione, Pro Patria 24; Casatese Merate 22; Cittadella Modena 20; Castellanzese 19; Pro Sesto, Sant’Angelo, Crema 18; Pavia, Solbiatese 17; Corregese 15; Varese, Varesina14; Tropical Coriano 9; Pontedera 7; Arconatese 6; Oltrepò 5

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Pubblicato il 15 Novembre 2026
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