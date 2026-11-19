C’era una volta, a Intra, un negozio particolare. Chi entrava si trovava immerso in un mondo di profumi, oggetti curiosi e libri speciali, alcuni dei quali potevano custodire piccoli segreti. Da quel luogo realmente esistito, e dal ricordo della persona che lo animava, è nata una delle figure del romanzo La venditrice di libri profumati di Liborio Rinaldi.

Venerdì 27 novembre alle 18, a Materia di Castronno, quella storia uscirà dalle pagine del libro per trasformarsi in un racconto fatto di musica, voci e immagini. Non sarà la classica presentazione letteraria: questa volta saranno gli stessi personaggi a prendere vita e ad accompagnare il pubblico dentro la loro storia.

L’idea nasce dalla volontà dell’autore di trovare un modo diverso per far conoscere il proprio romanzo. «In Italia vengono pubblicati ogni ora dieci libri e per uno scrittore che non è già famoso diventa sempre più complicato riuscire a far conoscere il proprio lavoro» racconta Rinaldi. «La presentazione tradizionale, secondo me, è diventata un po’ stucchevole. Così ho pensato di far presentare il libro direttamente dai suoi protagonisti. E siccome mi piace esagerare, ho deciso di accompagnare il racconto con la musica e le voci».

Il risultato è un racconto musicale di circa un’ora che punta a coinvolgere lo spettatore attraverso suggestioni visive e sonore. «La musica e le immagini aggiungono un coinvolgimento diverso rispetto alla pagina scritta. Oggi le persone sono sempre più abituate a guardare e ho pensato di rendere queste sensazioni più immediate».

Al centro del romanzo c’è una grande passione, tanto intensa quanto impossibile. Una storia d’amore sospesa tra ciò che si vive e ciò che si desidera, nella quale anche i luoghi assumono un significato particolare.

La vicenda si muove infatti tra Varese e il Lago Maggiore, soprattutto Intra, dove Rinaldi è nato. Due ambientazioni che rappresentano anche due dimensioni dell’esistenza. «A Varese i protagonisti vivono la vita reale, mentre a Intra vivono quella del lago, del sogno. È un po’ una metafora della vita: si passa continuamente dalla realtà al sogno e poi si viene riportati alla realtà».

Lo spettacolo si concentra proprio sulle atmosfere del lungolago di Intra, lasciando alle immagini e alla musica il compito di restituire le emozioni dei protagonisti. Per Rinaldi, però, non si tratta di sostituire la lettura, ma di stimolare la curiosità di chi ancora non conosce il romanzo. «È uno spettacolo pensato proprio per invogliare a leggere il libro e ad approfondire le vicende dei personaggi. In sessanta minuti non si può raccontare tutta la ricchezza di una storia».

C’è poi un aspetto che l’autore conosce bene: quello dei personaggi che, durante la scrittura, sembrano sfuggire al controllo di chi li ha inventati. «Quando scrivo mi capita spesso che siano i personaggi a cominciare a vivere di vita propria, quasi costringendomi a raccontare cose alle quali non avevo pensato. È una sorta di identificazione alla rovescia: non è più l’autore che anima i personaggi, ma sono loro a suggerirgli come devono essere».

E se dovesse scegliere una nota musicale per accompagnare questa storia? Rinaldi non ha dubbi sul sentimento che vorrebbe lasciare al pubblico: «Un accordo in maggiore. Perché, pur parlando di amori che potrebbero rimanere soltanto sogni, alla fine c’è comunque una nota positiva, una sensazione di ottimismo».

Ma dietro il titolo del romanzo si nasconde anche un ricordo personale. Quello della donna che gestiva il particolare negozio di Intra da cui è nata l’ispirazione per la venditrice di libri profumati. «Era un luogo dove si veniva sommersi dai profumi e si trovavano oggetti molto particolari, tra cui dei libri a forma di scatola nei quali ciascuno poteva inserire ciò che desiderava. Da lì mi è venuta l’idea di far custodire ai libri i sogni delle persone».

Una figura ispirata a una persona reale che oggi non c’è più e alla quale lo scrittore ha voluto dedicare il romanzo.

Materia si trova in via confalonieri 5 sant’Alessandro Castronno.