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Un viaggio tra storia, arte, fede e natura alla scoperta di uno degli antichi itinerari che attraversano anche il territorio varesino. Giovedì 10 dicembre alle 21, nel salone dell’oratorio di Magnago, in via Asilo 8, si terrà un incontro dedicato alla Via Francisca del Lucomagno, il cammino storico che collega il centro Europa alla Lombardia.

A presentare il percorso sarà Ferruccio Maruca, presidente dell’associazione “In Cammino – La Via Francisca del Lucomagno ETS”, impegnata nella valorizzazione e nella promozione dell’itinerario. L’iniziativa è proposta dall’Associazione Santo Stefano.

La Via Francisca del Lucomagno è un antico tracciato che parte da Costanza, sul lago omonimo, attraversa la Svizzera passando per il passo del Lucomagno e raggiunge Pavia, dove si collega alla Via Francigena in direzione di Roma.

Il tratto italiano si sviluppa per circa 135 chilometri, da Lavena Ponte Tresa fino a Pavia, attraversando paesaggi naturali, borghi e luoghi di interesse storico e religioso. Tra le tappe più significative nel Varesotto figurano il Sacro Monte di Varese e Castiglione Olona, oltre ai percorsi immersi nel verde della Valganna e del Parco del Campo dei Fiori.

Il cammino è oggi al centro di un progetto di valorizzazione che coinvolge amministrazioni locali, associazioni, volontari e realtà del territorio, con l’obiettivo di promuovere il turismo lento e la conoscenza del patrimonio culturale e ambientale lombardo. Nel 2026 la Via Francisca ha celebrato i dieci anni dall’avvio del progetto di rilancio del percorso, con numerose iniziative e camminate organizzate lungo le diverse tappe.