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Un pomeriggio all’insegna della resilienza e della longevità, unito alla storia locale, alla convivialità e alla valorizzazione del territorio: è quanto vissuto oggi, sabato 28 novembre, alla sede di via Stazione 2 a Castronno, in occasione dell’evento “La vigna ritrovata”.

Galleria fotografica “La vigna ritrovata” 4 di 10

L’iniziativa rientra nel calendario di appuntamenti del progetto “Attiva-Mente Insieme”, promosso da Fondazione Aletti Beccalli Mosca ETS e Rembrandt Cooperativa Sociale, e realizzato grazie al contributo di Fondazione Cariplo.

Ad aprire i lavori e introdurre l’incontro è stata Elisa Martorana, referente alla comunicazione del calendario eventi, seguita dal saluto di benvenuto di Fiorenza Ricciardi, dirigente di Rembrandt Cooperativa Sociale, che ha portato anche i saluti istituzionali di Donata Dell’Oro, presidente della Fondazione Aletti Beccalli Mosca ETS. All’appuntamento ha preso parte anche Stefano Romano, consigliere comunale del Comune di Sumirago, che ha continuato a seguire il calendario di eventi di Attiva-Mente Insieme fin dalla sua presentazione portando i saluti del territorio: una presenza che lascia sperare in una condivisione d’intenti e in uno spirito di rinascita per l’intera comunità.

Protagonista del pomeriggio è stata l’associazione Amici della Vigna di San Vitale aps, realtà nata nel 2018 a Gorla Maggiore dall’impegno di una decina di volontari uniti dalla volontà di recuperare due antichi filari risalenti al dopoguerra (la cosiddetta Vigna di San Vitale “del Nando”). Attraverso una presentazione ricca di immagini e testimonianze, curata da Alessio Ferioli, presidente dell’associazione, e da Donald Vanetti, vicepresidente, i relatori hanno ripercorso le tappe di questo recupero agricolo e culturale: dalla cura dei filari storici di uva Americana all’innesto di oltre 100 barbatelle di Merlot, fino alle attività annuali di potatura, protezione con reti antigrandine e vendemmia condivisa, che ogni anno coinvolge oltre venti partecipanti tra adulti, bambini e curiosi per una raccolta di circa 150-200 kg d’uva.

Il racconto ha permesso di approfondire anche il forte legame dell’associazione con il territorio della Valle Olona: dalla produzione benefica del “Rarum” — vino rosso da collezione il cui ricavato viene destinato a realtà impegnate nel sociale — alle iniziative culturali e naturalistiche come La Cena del Contadino (giunta a tre edizioni con oltre 300 partecipanti), il gemellaggio con il Magistero dei Bruscitt di Busto Arsizio, l’adesione alla F.I.C.E. (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) e le camminate notturne organizzate in collaborazione con le GEV del PLIS della Valle Olona per riscoprire luoghi storici come il Lazzaretto, l’antico Mulino di Fagnano Olona e la chiesa di San Vitale.

Al termine della parte storico-descrittiva, il pubblico ha potuto passare dalla teoria all’esperienza sensoriale con una degustazione guidata del vino ricavato proprio dai due filari storici, apprezzandone i profumi fruttati e il legame autentico con la tradizione contadina locale. L’assaggio ha rappresentato anche un vero e proprio portale verso ricordi ed emozioni profonde, suscitando numerose condivisioni di racconti e vissuti personali anche da parte degli ospiti della Residenza “La Magnolia”, sita in Villa Mosca a Castronno.

La struttura di proprietà della Fondazione Aletti Beccalli Mosca ETS e gestita da Rembrandt Cooperativa Sociale ospita una comunità protetta per anziani con mini-appartamenti dedicati all’autonomia in sicurezza. Proprio in quest’ottica nasce “Attiva-Mente Insieme”, un calendario di eventi pensato per far interagire attivamente il territorio con il concetto di longevity vissuto e declinato nella quotidianità degli ospiti della residenza. Con questo appuntamento, la rassegna di novembre di Attiva-Mente Insieme passa ora il testimone al calendario di dicembre, che vedrà protagoniste le festività natalizie, sempre nel segno dell’apertura al territorio e dello spirito inclusivo del progetto.