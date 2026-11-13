La Violenza contro le donne a Varese tra numeri, eventi e una marcia si soli uomini

Sei eventi, con decine di date spalmate su 15 giorni nel Calendario di iniziative proposte dal Comune di Varese con decine di associazione attorno alla Giornata contro la violenza sulle donne del 25 novembre. «Purtroppo non sono mai troppe, perché le donne continuano a essere uccise» spiega l’assessora alle Pari opportunità Rossella Dimaggio durante la presentazione a Palazzo Estense.

Dall’inizio del 2026 sono 4 i femminicidi commessi solo in provincia di Varese e 356 le donne che si sono rivolte per la prima volta ai 4 centri della Rete della provincia di Varese – Eos, Donna Sicura, Icore e Fondazione Felicita Morandi. A queste si aggiungono le donne che erano già state prese in carico negli anni precedenti.

Tra gli eventi, diversi momenti culturali di cinema, letteratura e teatro rivolti anche alle scuole, l’intitolazione di una panchina artistica a Lea Garofalo e Denise Cosco vittime di femminicidio e di mafia e, per la primissima volta, una marcia silenziosa esclusivamente di uomini contro la violenza sulle donne in centro città.

Proprio quest’ultima iniziativa ha ottenuto il plauso della presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, Martina Semenzato che ha inviato un videomessaggio di sostegno, proiettato durante la presentazione.

16 novembre, ore 18 in Salone Estense

QUATO LONTANO DEVO CORRERE

Incontro/dibattito con la scrittrice Letizia Venturini

Evento organizzato, con il patrocinio del Comune di Varese, dalla Rete delle scuole provinciali, con scuola capofila il Liceo Artistico “Angelo Frattini”, dedicato ai referenti della rete, docenti, educatori Il libro “Quanto lontano devo correre?” narra una storia autobiografica di violenza e tratta i modi di superare la violenza e il trauma.

19 NOVEMBRE, ore 17.30 dai Giardini Estensi

#ioSCELGO – La marcia silenziosa di soli uomini

Promossa dal comitato ZonaSi.Cura

«Le donne hanno messo in atto una serie di cambiamenti e di protezioni in questi ultimi anni – ha ricordato l’assessora – Ora è giusto che siano gli uomini a decidere, scegliere, prendere pubblicamente posizione, anche simbolicamente, partecipando a questa marcia». «L’idea è nata qualche anno fa – racconta Alessandra Rambaudi del comitato promotore.- Che continuino ad essere solo le donne a parlare di violenza sulle donne è un limite che è tempo di superare. La marcia in silenzio, ma un silenzio che non è indifferenza o complicità ma è solidarietà».

#ioSCELGO vuole essere una marcia di uomini che camminano fianco a fianco per prendere una posizione netta e visibile contro tutti gli uomini che non rispettano le donne.

Il ritrovo è alle 17.30 nel Cortile d’Onore per la distribuzione dei fiocchi bianchi simbolici, alle ore 18.00 partirà il corteo: il percorso passerà nelle vie del centro per arrivare in piazza Podestà dove ad attendere i partecipanti ci saranno i rappresentanti dei quattro centri antiviolenza RIV e tutta la cittadinanza.

«La manifestazione non intende sostituirsi alle voci o ai movimenti femministi che da anni guidano questa battaglia, ma vuole affiancarli, offrendo uno spazio di presa di posizione pubblica per il mondo maschile – spiega Giampiero Corsalini, del comitato promotore – L’obiettivo è parlare a tutti gli uomini, per ribadire che la scelta del rispetto è un impegno individuale che si trasforma in forza collettiva. Non basta indignarsi , non basta dire “io non sono così”. La vera debolezza dell’uomo è quando si impone con violenza».

La scelta del 19 novembre coincide con la data in cui, in molti Paesi, si riflette sull’importanza di promuovere modelli maschili positivi: esempi concreti di relazioni affettive, familiari, educative, sportive e lavorative fondate sul rispetto e sull’uguaglianza.

L’obiettivo è ribadire la necessità di rispetto per ogni bambina, ragazza e donna ovunque. L’appello dei promotori è a portare un amico, un figlio, un collega, perché il cambiamento si agisce in prima persona.

23 novembre ore 10 in via Manin a Varese

SE PASSI, FERMATI!

Quando un luogo diventa memoria condivisa

ll giorno 23 novembre alle ore 10 avverrà l’apposizione di una piccola targa di intitolazione della panchina rossa di via Saverio Piatti alla memoria di Lea Garofalo e Denise Cosco, vittime innocenti delle mafie.

La breve cerimonia, organizzata dall’associazione Libera con il patrocinio del Comune di Varese, si terrà alla presenza delle classi terze della scuola secondaria di primo grado IC Varese 3 “A. Vidoletti” e di una piccola delegazione degli studenti del Liceo Artistico che hanno realizzato, in passato, la panchina.

«È demoralizzante vedere come nonostante anni di iniziative, interventi e attenzione al tema la violenza contro le donne sia ancora un’esperienza quotidiana tanto diffusa. Bisogna continuare a promuovere nuove forme di comunicazione perché la cultura del rispetto della persona e della donna siano davvero ovunque garantiti», commenta Antonella Buonopane di Libera Varese.

24-26-27 novembre, ore 10 al Cinema Multisala Impero Varese

SE DOMANI NON TORNO

Proiezione del Film

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, gli Istituti Superiori parteciperanno alla proiezione gratuita del film “Se domani non torno” di Paola Randi, nell’ambito delle azioni e delle risorse regionali relative alla DRR n.550.

Il comune di Varese in qualità di ente capofila della rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto della violenza maschile sulle donne, ha promosso e condiviso l’organizzazione di un evento di alto valore educativo e formativo dedicato agli studenti e alle studentesse delle scuole secondarie di secondo grado dei comuni afferenti ai nostri otto ambiti territoriali.

Il giorno 24 novembre parteciperanno alla proiezione 1000 studenti, altrettanti l’indomani, mentre il 27 novembre gli studenti prenotati sono per ora 300.

Dal 23 al 29 novembre 2026

L’AMORE NON È POSSESSO

Varese si tinge di rosso contro la Violenza sulle Donne

Negozi, istituzioni e centri antiviolenza insieme per il 25 novembre esporranno un cartello con lo slogan che mette in l’accento su un fattore di pericolo e contiene tutte le informazioni per chiedere aiuto.

La campagna di sensibilizzazione promossa dal Centro Antiviolenza EOS Varese in collaborazione con il Comune di Varese, Confcommercio e Confesercenti e gli altri centri della rete RIV (Donna Sicura, Fondazione Felicita Morandi, ICORE) in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (25 novembre) e per tutta la settimana, dal 23 al 29 novembre.

L’iniziativa porterà nelle vetrine del centro cittadino di Varese un simbolo rosso oltre una cartolina informativa capace di lanciare un messaggio chiaro e diretto: amare non significa controllare, isolare, giudicare.

L’adesione è aperta a tutti i negozi interessati, non solo a quelli associati a Confcommercio Varese e Confesercenti Varese, partner dell’iniziativa: gli esercenti che desiderano partecipare possono scrivere a info@eosvarese.org per ricevere il materiale e le indicazioni per l’esposizione in vetrina. L’iniziativa nasce a Varese ma guarda oltre: Donna Sicura e ICORE, che hanno sportelli territoriali attivi in altri comuni della provincia, promuoveranno nello stesso periodo l’estensione della campagna, portando lo stesso messaggio anche fuori dal capoluogo.

«Ogni vetrina è uno spazio privilegiato di contatto con la cittadinanza e siamo felici di metterle a servizio di un messaggio forte e importante», dice Roberto Tanzi di Ascom Confcommercio. Un concetto condiviso anche da Confesercenti: «Tra i commercianti ci sono molte donne, imprenditrici a volte diventate tali dopo aver subito molestie da dipendenti», afferma Valentina Grassi di Confesercenti.

25 novembre, ore 10 al Cinema-Teatro Nuovo

UNA DONNA SOLA

Spettacolo teatrale per le scuole

Evento dedicato alla giornata contro la violenza di genere per sensibilizzare sulla tematica gli studenti, studentesse e docenti delle scuole superiori.

La rappresentazione teatrale “Una donna sola” è un opera di Dario Fo e Franca Rame è organizzata dal Liceo Artistico “Frattini” con il patrocinio del Comune di Varese.

Gli eventi che coinvolgono direttamente gli studenti sono organizzati con la Rete scuole contro la violenza di genere, coordinata da Alessandra Ferrario: «Ogni volta che facciamo un’iniziativa con gli studenti c’è qualcuna che ci viene a raccontare cose – racconta – È segno che c’è un grande sommerso e creare opportunità di ascolto incontro e sensibilizzazione è fondamentale perché emergano».

NUMERI DA CONOSCERE

«In caso di pericolo non bisogna rifugiarsi in chiesa o in farmacia, come affermato dal ministro Nordio, ma rivolgersi ai centri specializzati, sempre contattabili dal numero gratuito 1522», ha ricordato Susanna Vanoni di Eos con le colleghe Raffaella Demattè, Elena Provenzano e Rosalina Dispirito di Donna Sicura.

Di seguito tutti i contatti utili.

1522 — gratuito, attivo 24 ore su 24

Per emergenze

112 — se sei in pericolo di vita

Centri antiviolenza a Varese

Centro Telefono Sito

EOS Varese 370 3264428 eosvarese.org

Donna Sicura 340 1548441 donnasicura.org

ICORE 0331 618959 centroicore.weebly.com

Fondazione Felicita Morandi 0332 299501 felicitamorandi.it

Contatti per la stampa

Centro Antiviolenza EOS Varese — 370 3264428 — info@eosvarese.org