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Alla vigilia della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, e della assemblea d’istituto dedicata al tema, le studentesse di IVC del liceo scientifico Ferraris di Varese hanno affrontato il tema durante la trasmissione su Radio Materia “Frequenza Ferraris”.

Giulia, Alice e Sofia hanno intervistato Sabrina Di Taranto, procuratrice della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano, che si è occupata, in ambito giuridico, di numerosi casi di violenza di genere.

Come definirebbe la violenza di genere, soprattutto quando coinvolge bambini e adolescenti?

«Bambini e adolescenti sono coinvolti principalmente nella forma della violenza assistita. Nel mio lavoro mi capita spesso che le funzioni genitoriali siano compromesse da una dinamica di violenza di genere all’interno della coppia dei genitori. Anche quando i minorenni non sono investiti dalla violenza fisica, che è quasi sempre esercitata dall’uomo verso la donna, la vedono. E quando non la vedono, la percepiscono comunque, perché vivono in quella casa. Così viene introiettata, in termini di insicurezza ma anche di equilibrio di genere all’interno della coppia».

Le è mai capitato di occuparsi di casi di violenza di genere commessi da minorenni? Come li ha affrontati?

«Sì. I minorenni commettono violenza di genere in due direzioni. La prima è il maltrattamento in famiglia, che avviene spesso verso la madre. È interessante notare che questi ragazzi vivono di frequente solo con le madri, dopo la fine della coppia dei genitori, causata proprio dalla violenza esercitata dal padre sulla madre. Tra pari, invece, la violenza si manifesta con singoli atti, come lesioni personali, minacce e violenza privata, oppure in dinamiche più abituali, che diventano atti persecutori, soprattutto da parte di ragazzi rifiutati dalle ragazze».

Tra i casi che ha seguito ce n’è uno che l’ha colpita in modo particolare?

«Mi ha colpito molto il caso di un ragazzo che esercitava un controllo psicologico fortissimo su una ragazza di un anno più piccola, la quale si sottoponeva in modo acritico a ogni sua richiesta. Quando lui scoprì che, invece di tornare a casa come aveva assicurato, era uscita con degli amici, la obbligò a scrivere duecento volte su un quaderno “non devo prendere in giro”, seguito dal suo nome. E lei lo scrisse. In un’altra occasione, in vacanza, i genitori le avevano comprato dei vestiti: lui si fece mandare le foto e, giudicandoli troppo succinti e provocanti, la costrinse a tagliarli con le forbici e a mandargli le foto dei vestiti distrutti».

Come fanno le ragazze, le donne, a diventare vittime di queste situazioni?

«È una bella domanda, perché il caso che ho appena illustrato dimostra come spesso siano le donne stesse a sottoporsi a condotte e abusi che per un occhio esterno sono chiaramente tali. A mio modo di vedere, prima ancora che l’abuso cominci, le donne vengono abusate psicologicamente: si convincono che le richieste del ragazzo siano dettate dall’amore, quindi confondono l’amore con il possesso. Si convincono che la rabbia esercitata su di loro l’abbiano scatenata loro stesse, e quindi di esserne corresponsabili. Si convincono che il loro compito in una relazione sia la cura, la custodia, l’assorbire la rabbia e la violenza dell’uomo per trasformarla in amore. Ma è soprattutto un problema di cultura generale, in cui siamo tutti immersi, che ci convince di avere un obbligo di cura nei confronti degli uomini e ci rende vulnerabili a questi attacchi».

Sensibilizzare gli adolescenti a scuola è efficace? Come affronterebbe il tema con ragazzi della nostra età?

«È giustissimo e sacrosanto parlarne a scuola. La violenza di genere è una cultura che ci circonda, e il contributo della scuola è fondamentale per creare una cultura che faccia da barriera. Tuttavia, finché il dibattito si concentra sulla violenza intesa come violenza fisica, risolviamo poco, perché la maggior parte dei ragazzi non si sente coinvolta in prima persona dalla possibilità di esercitarla o di subirla».

L’intera puntata di “Frequenza Ferraris” sarà presto disponibile in podcast sulle principali piattaforme di streaming audio, nella serie “School radio” di Radio Materia.

Oltre alla violenza di genere, i ragazzi hanno affrontato il tema della tecnologia nello sport e il gioco d’aczzardso.

Nel primo, Francesco, Davide, Gianluca e Matteo hanno raccontato come tecnica e tecnologia, dalle scarpe in fibra di carbonio ai costumi da nuoto del 2008, abbiano cambiato i record sportivi, chiedendosi dove finisca l’atleta e dove cominci la tecnologia.

Nel secondo, Tommaso, Filippo, Marco e Federico hanno parlato del gioco d’azzardo tra i giovani, citando i dati dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: 157 miliardi di euro spesi in un anno, di cui 92 online, e il 59,1% dei ragazzi tra i 15 e i 17 anni che ha giocato almeno una volta negli ultimi mesi. Hanno ascoltato anche il caso di un giovane che ha vcissuto una dipendenza dal gioco.