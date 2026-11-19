La voce dei ragazzi per ricordare che la lotta alla violenza contro le donne riguarda tutta la comunità. Anche Gerenzano celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in programma mercoledì 25 novembre, con un’iniziativa che mette al centro le nuove generazioni e il valore dell’educazione al rispetto.

Alle 10, alla panchina rossa di largo Fagnani, si terrà un momento di riflessione attraverso letture interpretate dagli studenti delle classi terze della Scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Clerici”. Le letture saranno realizzate con la regia di Cristina Anna Conca.

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Gerenzano in collaborazione con l’Istituto comprensivo e l’associazione Rete Rosa – Centro territoriale antiviolenza. La scelta della panchina rossa non è casuale: il luogo è diventato un simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e un richiamo all’impegno quotidiano necessario per costruire una società fondata sul rispetto e sulla non violenza.

La cittadinanza è invitata a partecipare. In caso di maltempo, l’iniziativa si svolgerà all’Auditorium comunale di via Manzoni.