Ladurner, lesione al legamento collaterale. Openjobmetis a riposo, si riparte da Gressoney
Il pivot resterà fermo alcune settimane per l'infortunio al ginocchio ma non dovrà operarsi. Tre giorni di vacanza per la squadra che giovedì salirà in altura: sabato amichevole con Tortona
Brutte notizie – ma non pessime – per Maximilian Ladurner, uscito con un ginocchio malconcio nel secondo tempo della partita vinta dalla Openjobmetis sulla Reyer Venezia. In seguito agli esami strumentali svolti dallo staff medico, Pallacanestro Varese ha comunicato che il pivot altoatesino ha riportato una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale.
L’infortunio è serio ma non prevede un intervento chirurgico: Ladurner quindi dovrà indossare fin da ora un tutore adeguato al problema e inizierà presto il percorso di riabilitazione. La società non offre una previsione sulle tempistiche per il rientro in campo: il pivot sarà rivalutato tra qualche settimana, dopo avere svolto una parte dei trattamenti previsti. Si può comunque ipotizzare che il giocatore resterà fuori per un periodo che va dalle quattro alle otto settimane ma – ovviamente – il calendario sarà dovuto al decorso dell’infortunio.
RIPOSO E MONTAGNA
Ioannis Kastritis ha concesso tre giorni di riposo alla squadra dopo la partita con Venezia, una scelta già comunque prevista dato che – con la coppa di mezzo – i giocatori e gli staff della Openjobmetis hanno avuto poche pause fino dall’avvio della stagione a oggi. Librizzi e compagni si ritroveranno a Varese giovedì mattina presto ma non si alleneranno al Campus: l’appuntamento sarà davanti al pullman che li porterà a Gressoney.
La località valdostana ha da anni un accordo per ospitare Pallacanestro Varese: quest’anno non è stato possibile effettuare la preparazione nella valle del Lys, quindi si è scelto di raggiungere Gressoney nella pausa novembrina. Il programma prevede due giornate di allenamento – giovedì e venerdì – alla Sport Haus di Gressoney Saint-Jean seguite da un’amichevole con Tortona alle 12,30 di sabato. La partita sarà aperta al pubblico e al termine della doccia i biancorossi si avvieranno verso Varese.
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