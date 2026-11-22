Immaginiamo una ragazza di 14 anni che consegna un compito di matematica perfetto. Il professore sospetta che abbia usato l’intelligenza artificiale. Le chiede di spiegare come è arrivata alla soluzione. Lei non sa rispondere. Ha imparato qualcosa oppure ha soltanto trovato il modo di evitare la fatica?

È una domanda che attraversa le case e le scuole italiane. Da venerdì 20 novembre ha assunto una dimensione sorprendente: un matematico, lavorando con l’intelligenza artificiale, ha trovato una dimostrazione di un problema che resisteva da 167 anni. E mentre i computer ne hanno già verificato la correttezza, i matematici stanno ancora cercando di comprendere e spiegare il ragionamento che la sostiene. La differenza tra trovare una risposta e comprenderla non è mai stata così evidente. E non riguarda soltanto i matematici.

Il problema che nessuno riusciva a risolvere

Si chiama ipotesi di Riemann. Riguarda i numeri primi, i numeri interi maggiori di 1 divisibili soltanto per 1 e per sé stessi, e il modo in cui si distribuiscono. Bernhard Riemann la formulò nel 1859 e da allora generazioni di matematici hanno cercato inutilmente di dimostrarla. È uno dei sette «problemi del millennio», con un milione di dollari in palio.

Venerdì 20 novembre Levent Alpöge, matematico dell’azienda americana Anthropic, ha annunciato di aver trovato una dimostrazione lavorando per circa sei settimane insieme a Claude, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato dalla stessa azienda. Non ha pubblicato una dimostrazione tradizionale: ha messo a disposizione circa 17 milioni di righe di codice in Lean, un linguaggio che permette ai computer di controllare rigorosamente ogni passaggio matematico.

Il giorno dopo, le comunità scientifiche che sviluppano Lean e Mathlib hanno certificato la correttezza della dimostrazione, dopo verifiche indipendenti. Non significa che ogni matematico ne abbia compreso le idee, ma che il ragionamento formale supera i controlli logici previsti. La notizia è arrivata il giorno dopo la quotazione in Borsa di Anthropic, suscitando anche sospetti di marketing. Lo stesso Alpöge ha riconosciuto che il tempismo era infelice. Ma la giornata riservava un’altra sorpresa.

Poche ore dopo, Ravi Vakil, presidente dell’American Mathematical Society, ha diffuso una bozza di 940 pagine scritta dal matematico italiano Alessandro Maria Masullo. Dodici anni di lavoro, senza IA, su una versione ancora più generale dello stesso problema. Il manoscritto doveva essere perfezionato per un altro anno prima della pubblicazione, ma l’annuncio di Alpöge ha accelerato tutto. Le due dimostrazioni non sono equivalenti. Quella costruita con l’IA è già verificata formalmente. Quella umana è ancora incompleta e deve superare il vaglio della comunità scientifica.

Una risposta corretta, ma chi la capisce?

La dimostrazione di Alpöge contiene un ragionamento autentico, non una risposta indovinata. Tuttavia, nessuno ne ha ancora ricostruito una spiegazione completa e accessibile agli esseri umani. I primi tentativi sono già cominciati. Michael Rubinstein, matematico dell’Università di Waterloo, ha pubblicato il 21 novembre una prima guida di 164 pagine, preparata con l’aiuto di diversi sistemi di IA. È ancora un lavoro parziale.

La bozza di Masullo, invece, si legge nella forma tradizionale della matematica e si può discutere alla lavagna. Ma leggibile non significa corretta: alcune parti devono essere completate e sono già emersi problemi che richiedono ulteriori verifiche. Il dettaglio più rivelatore è che diversi di questi problemi sono stati individuati in poche ore proprio grazie all’IA.

Nella stessa giornata, dunque, le intelligenze artificiali hanno contribuito a costruire una dimostrazione e a mettere alla prova quella scritta da un essere umano. Non è soltanto una gara tra uomo e macchina: è una trasformazione del modo in cui si produce e si controlla la conoscenza.

Masullo ha lasciato nelle prime pagine del suo manoscritto un messaggio rivolto ai colleghi scoraggiati dalla velocità dei cambiamenti: «Siamo ancora qui. Siamo vivi. Non andiamo da nessuna parte».

Ma allora perché mandiamo i figli a scuola?

Torniamo alla ragazza di 14 anni e al suo compito perfetto. Pensiamo alla palestra. Per sollevare 100 chili esiste il muletto, ma nessuno va in palestra per spostare pesi. Ci va per allenare i muscoli. Un compito fatto dalle IA è come mandare il muletto in palestra al posto nostro: il peso si alza, i muscoli no.

Qui l’analogia con Alpöge va presa con le pinze. Un matematico può arrivare a una scoperta valida prima di saperla spiegare completamente: il risultato ha un valore scientifico in sé, e la comprensione può arrivare dopo. Per una studentessa è diverso. L’esercizio non esiste perché qualcuno abbia bisogno del risultato dell’esercizio 14c a pagina 80. Esiste perché, cercando quel risultato, la ragazza impari a ragionare. Un compito perfetto che non sa spiegare, per lei, vale poco.

E per i professori? Forse la vicenda suggerisce di cambiare domanda. Non più soltanto «hai usato le IA?», ma soprattutto «sai spiegarmi quello che hai consegnato?». Un breve colloquio può dire molto più dei software che promettono di riconoscere i testi generati dalle intelligenze artificiali, strumenti tutt’altro che infallibili. La questione non è più soltanto come impedire agli studenti di copiare. È come verificare che stiano imparando.

Vietare le IA o insegnare a usarle?

La scelta vera non è tra vietare e permettere, ma tra delegare e allenarsi. Nella vicenda di Riemann le intelligenze artificiali hanno avuto due ruoli: costruire un ragionamento e controllarne uno. Per una ragazza di 14 anni può essere particolarmente utile cominciare dal secondo. Prima prova a risolvere il problema da sola, poi chiede alle IA di cercare gli errori. Invece di domandare la soluzione, le chiede perché un passaggio è sbagliato. E se non è in grado di rispiegare quello che consegna, il compito non è ancora finito.

Vietare completamente le IA ha un costo: non spariranno e persino i migliori matematici stanno imparando a lavorarci. Ma lasciare che facciano tutto al posto dei ragazzi può costare ancora di più. A 14 anni si costruisce proprio ciò che le IA non possono costruire al posto loro: la capacità di capire.

E la questione va ben oltre la scuola. Anche per medici, ingegneri, programmatori e giornalisti, ottenere un risultato e saperlo produrre autonomamente potrebbero coincidere sempre meno. Chi e come controllerà il lavoro delle macchine se avremo smesso di imparare a svolgerlo?

Nelle prossime settimane i matematici cercheranno di spiegare la dimostrazione di Alpöge e di capire se quella di Masullo resiste alle verifiche. Il problema di Riemann potrebbe essere arrivato a una svolta storica. Quello dell’educazione, invece, è tutto davanti a noi. Da domani mattina, nelle scuole, studenti e insegnanti continueranno a discutere di compiti fatti con le intelligenze artificiali.

Forse la risposta non è vietare il muletto, ma ricordare perché si va in palestra. I compiti non servono a produrre risultati: servono a cambiare chi li fa.

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