Dopo aver costruito Parole in vita attorno al peso delle parole e all’introspezione, Teoz torna con un brano che guarda al passo successivo. Si intitola Salto nel vuoto il nuovo singolo del rapper varesino, disponibile sulle piattaforme digitali dal 20 novembre e pensato come l’inizio di un percorso destinato a svilupparsi nei prossimi mesi.

Per l’artista varesino, all’anagrafe Matteo Carcano, il nuovo lavoro segna l’apertura di una fase diversa, maturata dopo un periodo trascorso in studio alla ricerca di un suono e di un immaginario più riconoscibili. Non un episodio isolato, dunque, una sorta di esperimento, ma il primo tassello di un progetto più ampio in costruzione.

Il titolo racconta già il cuore del brano. Salto nel vuoto parla infatti del momento in cui si decide di «lanciarsi senza garanzie», sospesi e in bilico tra la paura di cadere e il desiderio di andare oltre. Un’immagine che attraversa tutta la canzone e che diventa il fil rouge di questo nuovo capitolo musicale.

Dal punto di vista sonoro, Teoz continua a muoversi ancora una volta, ma cambiano nuovamente le carte del suo mazzo, tra rap e melodia, alternando strofe dense di immagini a un ritornello più aperto e immediato. Una formula già emersa nei lavori precedenti, a partire dal singolo 365, ma che qui sembra trovare maggiore equilibrio e consapevolezza. Dietro barre e ritornello resta una scrittura molto personale, dove dubbi, aspettative e fragilità diventano parte del racconto.

Anche la copertina del singolo accompagna questa direzione. Un vortice di blu profondi e cieli stellati si apre verso una luce centrale, traducendo in immagine l’idea di un salto nell’ignoto che diventa ricerca di sé.