L’Anpas ricorda Zamberletti a 50 anni dal terremoto del Friuli
La figura dell'onorevole varesino, promotore della Protezione Civile, è stata ricordata durante il congresso nazionale da Gianni Spartà. "Zamberletti ha trasformato la predisposizione naturale degli italiani alla solidarietà in un servizio permanente dello Stato"
Centomila volontari, molti giovani in servizio civile, novecento sezioni, ottomila mezzi, per lo più ambulanze: sono i numeri di Anpas, Associazione nazionale delle Pubbliche assistenze che nell’arcipelago dell’economia sociale rappresenta una delle più antiche e solide realtà.
Folta la rappresentanza lombarda (116 sezioni) al congresso nazionale dei giorni scorsi a Roma Eur conclusosi con la riconferma di Niccolò Mancini alla presidenza nazionale in un periodo di forti sfide: il diritto alla salute si sta sgretolando, organizzazioni come Anpas rafforzano l’idea dell’indispensabile ruolo di un volontariato attrezzato e pronto a dare soccorso nella quotidianità e a supportare la Protezione Civile in caso di calamità naturali, catastrofi, emergenze.
A 50 anni dal terremoto in Friuli, a sessanta dall’alluvione di Firenze, il congresso di Anpas ha dedicato uno spazio speciale al ricordo di Giuseppe Zamberletti che della legge istitutiva della Protezione Civile è stato il padre riconosciuto e amato.
«Zamberletti ha trasformato la predisposizione naturale degli italiani alla solidarietà in un servizio permanente dello Stato», ha spiegato dal palco Gianni Spartà, autore della biografia La Luna sulle Ali uscita nel 2022 sotto l’egida della Protezione Civile e del Comune di Varese. «Ai funerali di Stato svoltisi nella basilica di San Vittore, il presidente Sergio Mattarella lo salutò dicendo: la Repubblica gli è grata».
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