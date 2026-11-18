I grandi dipinti della storia dell’arte riprodotti sulle facciate di palazzi, ponti, ospedali e abitazioni attraverso l’uso della bomboletta spray. È il lavoro dell’artista varesino Andrea Ravo Mattoni, protagonista di un servizio andato in onda nell’edizione del Tg1 e firmato da Paola Colombo. Un altro attestato di stima per lui, dopo l’inaugurazione del rinnovato Besta di Milano e l’incontro col presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Dal graffitismo ai grandi maestri

Il servizio ripercorre l’evoluzione di Ravo Mattoni, passato dalle esperienze giovanili nella street art alla pittura murale contemporanea su scala internazionale. Il suo progetto consiste nel reinterpretare in chiave moderna l’antica tradizione della copia, portando nello spazio urbano opere dei grandi maestri dal Cinquecento all’Ottocento, come Caravaggio, Leonardo e Botticelli.

«Sono molto felice di poter portare questa tradizione antichissima, che è la tradizione della copia, in una maniera contemporanea in giro per il mondo – spiega l’artista ai microfoni del Tg1 –. Mi sento come un direttore d’orchestra che presenta Mozart o Bach, e io presento la grande storia dell’arte».

La tecnica e le opere monumentali

Nel corso dell’intervista vengono mostrati anche alcuni passaggi del metodo di lavoro, dalle opere realizzate nel Varesotto fino agli interventi monumentali all’estero, come il murale di quasi 50 metri d’altezza dipinto a San Paolo, in Brasile. Lavorare su proporzioni così estese richiede un controllo continuo dell’insieme: «A volte bisogna scendere dal braccio meccanico o dalle impalcature e allontanarsi di trecento metri per vedere cosa si è fatto», racconta Mattoni.

Durante le riprese l’artista mostra inoltre dal vivo la realizzazione di un dettaglio della Venere di Botticelli, tracciato in circa mezz’ora con un’immagine di riferimento in mano e regolando con precisione pressione, direzione e distanza dello spruzzo: «Devo essere molto leggero e soprattutto devo sentire il rumore dello spray».

L’arte come strumento didattico negli spazi quotidiani

Al centro della ricerca di Andrea Ravo Mattoni resta infine il rapporto diretto tra l’opera e chi abita i luoghi in cui viene realizzata. Portare i capolavori fuori dai musei, sulle pareti degli edifici pubblici e dei quartieri, assume infatti una funzione educativa e sociale: «Le opere rimangono e le vivono le persone che sono in quel luogo – conclude l’artista – quindi possono diventare uno strumento didattico e di cultura».

IL VIDEO CON IL SERVIZIO DEL TG1 DEDICATO A RAVO