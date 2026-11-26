Scegli VareseNews come fonte preferita su Google

«È una sanità che funziona, che supera ogni giorno mille difficoltà, tra ostacoli burocratici, amministrativi e finanziari, ma che va avanti con passione, impegno e professionalità». È il giudizio che l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso dà della sanità lombarda durante la visita alle nuove strutture territoriali dell’Asst Valle Olona.

Un percorso che ha toccato le Case di Comunità di Fagnano Olona, Castellanza e Somma Lombardo, dove è stato inaugurato anche il secondo Ospedale di Comunità della Valle Olona, nella struttura di via Fuser.

Per Bertolaso la sfida principale resta quella di rafforzare la medicina territoriale, rendendo i servizi sanitari più accessibili e riducendo il ricorso agli ospedali quando non necessario.

«Non vogliamo che sia sempre l’ospedale il punto di riferimento della sanità. Le Case di Comunità rappresentano un luogo di incontro e di confronto con i cittadini, per rispondere in maniera più diretta alle loro esigenze».

L’assessore ricorda che in Lombardia sono state aperte 190 Case di Comunità, anche se molte sono ancora in una fase di rodaggio. Riconosce inoltre un limite nella comunicazione: «Forse siamo stati carenti nell’informazione. Molti cittadini ancora non conoscono i servizi che possono trovare in queste strutture». Da qui la scelta di promuovere open day e iniziative per far conoscere l’offerta sanitaria territoriale.

Un processo di riorganizzazione che, secondo Bertolaso, si accompagna agli interventi sulle liste d’attesa e alla realizzazione del CUP unico regionale per le prenotazioni nella sanità pubblica e privata.

La chiusura del Punto di primo intervento di Somma Lombardo: «È cambiato solo il nome»

Ma a Somma Lombardo la visita dell’assessore non poteva prescindere dalla questione che negli ultimi mesi ha acceso maggiormente il confronto politico e cittadino: la chiusura del Punto di primo intervento dell’ospedale Bellini, una decisione che ha provocato proteste, una raccolta firme e anche un Consiglio comunale aperto.

Bertolaso respinge l’idea di un ridimensionamento dell’assistenza sanitaria.

«Abbiamo trasformato il Punto di primo intervento in un ambulatorio che svolge esattamente le stesse funzioni. Se qualcosa è cambiato, è cambiata la terminologia, perché quella precedente non era più appropriata rispetto alle attività effettivamente erogate».

Secondo l’assessore, la riorganizzazione non avrebbe comportato una riduzione del personale né delle prestazioni disponibili: «Nell’ambulatorio sono presenti lo stesso medico e la stessa infermiera che operavano nel precedente servizio. L’orario è addirittura più lungo rispetto a prima e le prestazioni che vengono erogate sono anche superiori».

Bertolaso porta come esempio la possibilità di accedere agli approfondimenti diagnostici dopo una prima valutazione medica:«Oggi, se dopo una visita emerge la necessità di un esame radiologico, anche di una TAC, viene fatta la richiesta e il paziente può effettuare questi accertamenti».

A sostegno della sua posizione cita anche i dati relativi agli accessi, che a suo giudizio dimostrerebbero la continuità del servizio.

«Prima si presentavano mediamente 18 persone al giorno. Nella nuova struttura, che è ancora all’inizio della sua attività, ne arrivano 16 o 17. Questo dimostra che l’utenza è rimasta sostanzialmente la stessa e che fino a oggi non sono stati riscontrati problemi».

Sono numeri che l’assessore utilizza per rispondere alle preoccupazioni espresse dal territorio. Resta però aperta la questione, sollevata da cittadini e amministratori, della diversa configurazione del servizio rispetto al precedente Punto di primo intervento: «Se si vuole fare polemica politica, la si faccia. Ma per quanto riguarda la reale erogazione dei servizi, soprattutto nelle situazioni di possibile urgenza, non abbiamo assolutamente nessuna preoccupazione. Stiamo lavorando anche meglio rispetto a prima. Sull’emergenza-urgenza controllo personalmente. I cittadini possono stare tranquilli».

Le esternalizzazioni contestate dalla Cisl: «Non è una polemica, è una constatazione»

L’ultimo tema affrontato durante la visita riguarda la gestione delle nuove strutture territoriali e, in particolare, il ricorso a soggetti privati per garantire personale e servizi.

La questione è stata sollevata dalla Cisl dei Laghi, che ha denunciato il ricorso diffuso alle esternalizzazioni negli Ospedali di Comunità lombardi, chiedendo maggiore trasparenza sugli affidamenti e sulle condizioni del personale.

Secondo una ricognizione sindacale regionale, almeno 23 delle 68 strutture previste entro la fine dell’anno risultano interessate da appalti o affidamenti esterni per la gestione o la copertura del personale, mentre in altre realtà vengono esternalizzate singole attività.

Bertolaso non nega il fenomeno, ma lo considera una risposta necessaria alle difficoltà di reclutamento del personale sanitario: «Non è una polemica, è una constatazione. Se vogliamo aprire tutte le Case di Comunità e farle funzionare bene, ma ci mancano medici, infermieri o personale amministrativo, è chiaro che in alcuni casi bisogna ricorrere all’esternalizzazione».

L’assessore sottolinea che gli affidamenti vengono effettuati a favore di operatori del settore sottoposti al controllo delle aziende sanitarie pubbliche: «Si tratta di strutture private che hanno esperienza, lavorano nello stesso settore e vengono verificate, controllate e monitorate dai responsabili delle Asst. Dal punto di vista della qualità del servizio per i cittadini non cambia nulla».

Bertolaso riconosce che il ricorso alle esternalizzazioni riguarda anche alcuni Ospedali di Comunità e cita proprio la visita appena effettuata come esempio positivo.

«Abbiamo appena visitato un Ospedale di Comunità esternalizzato e alcuni pazienti mi hanno fermato per ringraziarmi. Questo è il segnale migliore, perché i pazienti dicono quello che pensano».

Per l’assessore, dunque, la priorità è rendere operative le strutture e assicurare i servizi, anche ricorrendo a gestioni esterne quando il personale pubblico non è sufficiente.

Rimane così aperto il confronto tra Regione e sindacati: da una parte la necessità, rivendicata da Bertolaso, di garantire rapidamente l’assistenza territoriale; dall’altra la richiesta della Cisl di chiarire quanto il ricorso agli appalti incida sull’organizzazione del lavoro e sul futuro della sanità pubblica lombarda.