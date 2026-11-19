L’Associazione Enrico Dell’Acqua ha presentato un opuscolo su Giannino Landoni, storica figura industriale del territorio. Originario di Castellanza, fondatore di MECA Spa e scomparso nel 2023 a 101 anni, a Landoni lo scorso 13 giugno il Comune di Fagnano Olona ha intitolato una via contigua allo stabilimento, attivo ancora oggi.

«Figura centrale nello sviluppo industriale della nostra zona -spiega il presidente dell’associazione Sergio Colombo- e pioniere del Made in Italy, l’intitolazione viaria a Fagnano Olonarappresenta un onore e un giusto riconoscimento per la sua vita votata al lavoro.»

Landoni avviò l’azienda in uno scantinato, inventando poi delle macchine trapuntartici che vennero e sono tutt’oggi esportate in tutto il mondo. «Mio padre si definiva un self made man –racconta il figlio Alberto Landoni– ha iniziato a lavorare a 14 anni come postino a Castellanza e ha finito a 94 anni con la stessa passione. 80 anni di lavoro filati, passati tra guerra, ricostruzione, l’avvento dell’elettronica e dell’informatica. Il suo insegnamento più grande è sicuramente quello di cercare di pensare fuori dagli schemi, di avere una follia visionaria che permette di creare soluzioni, anche piccole, ma di eccellenza».

La pubblicazione raccoglie testimonianze istituzionali come quella del Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, che in prima persona si è mosso con il Ministero dell’Interno per derogare la legge che prevede che debbano passare 10 anni dalla scomparsa di qualcuno per intitolargli una via; ci sono però anche le testimonianze intime, in particolare quella della nipote Monica Landoni, che ricorda come accanto al lavoro Giannino non disdegnasse «feste, rimpatriate e cene perché sapeva che il successo diventa ancora più di valore quando è condiviso».

Il sindaco Emanuele Antonelli pur non avendolo conosciuto, riconosce che «dev’essere stato una grande persone e soprattuto simpatica: mi dicevano prima che a 96 anni, incuriosito dalla tecnologia aveva voluto acquistare un’auto elettrica. Queste è una piccola cosa che però racconta tanto del suo spirito. Siamo fortunati a avere predecessori così visionari, il territorio di oggi non sarebbe così senza il loro contributo».

Dall’Associazione dicono che l’impegno per divulgare il suo esempio non finisce qui: le associazioni culturali della zona verranno sensibilizzate, e inoltre l’opuscolo sarà a breve disponibile presso la Biblioteca di Busto Arsizio.