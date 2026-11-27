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Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Laveno Mombello 4 milioni di euro, provenienti dai canoni delle concessioni idroelettriche, destinati al rifacimento del ponte sul torrente Boesio e alla sistemazione della viabilità correlata.

Il confronto istituzionale e il ruolo della Provincia

Il sindaco Bruno Bresciani indica il finanziamento come un primo risultato concreto del lavoro avviato dopo l’insediamento per riprendere in mano la questione viabilistica, analizzando progetti esistenti e atti disponibili e riaprendo il confronto con gli enti sovraordinati. Nel percorso il primo cittadino richiama in particolare il dialogo portato avanti con il presidente della Provincia di Varese Marco Magrini e con l’amministrazione provinciale, ringraziando sia la Provincia per l’interlocuzione sia la Regione per aver sostenuto l’intervento.

Breve e lungo periodo nella strategia comunale

Secondo l’amministrazione, il contributo si inserisce in un programma articolato su due livelli: nel breve periodo, individuare soluzioni condivise per la circolazione di primo livello e le ricadute sulla rete locale; nel medio-lungo periodo, affiancare alle opere infrastrutturali una riqualificazione degli spazi urbani, la valorizzazione del commercio e un’organizzazione della sosta.

Un punto di partenza per il territorio

Bresciani ribadisce che il finanziamento rappresenta un punto di partenza all’interno di un lavoro fondato su progettualità, interlocuzione istituzionale e disponibilità al confronto con le forze politiche e la comunità locale.