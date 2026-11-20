(Con la cronaca dalla piazza di Roberto Morandi). Alle 9.40 il corteo dello sciopero generale è partito dalla piazza della stazione Fs di Varese. Lo slogan è “Il futuro è adesso”, scelto a livello nazionale dalla Cgil. È la manifestazione provinciale principale della giornata di mobilitazione proclamata dal sindacato. Quanti in piazza? “Duemila persone”, risponde Stefano Rizzi, segretario della Cgil di Varese, quando gli chiediamo quanti siano i manifestanti.

Galleria fotografica Il corteo per lo sciopero generale a Varese 4 di 12

Dalle 9.30 i manifestanti si erano radunati in piazzale Trieste. Gli studenti erano su piazzale Milano, le diverse categorie della Cgil davanti all’ingresso della stazione: edili, lavoratori della scuola, della comunicazione e del commercio.

In testa al corteo c’è il sindacato. Seguono lo spezzone degli studenti e poi altri lavoratori. Gli studenti sfilano dietro lo striscione “Il nostro tempo è ora”, insieme a diversi insegnanti ed educatori. Ci sono cartelli di protesta generale e altri sui problemi della scuola.

Quando metà del corteo era già in via Morosini, il grosso dei manifestanti stava ancora attraversando l’incrocio davanti alla stazione. Il traffico è rimasto bloccato e molti automobilisti hanno suonato il clacson. Il percorso attraversa tutto il centro e scende verso piazza Libertà, davanti a Prefettura e Questura.

Il Pd in piazza

Nel corteo c’è anche uno spezzone del Partito democratico, con la segretaria provinciale Alice Bernardoni e il consigliere regionale Samuele Astuti. Bernardoni dice che è importante ascoltare le richieste della piazza: “Abbiamo deciso di partecipare allo sciopero perché le tematiche sollevate sia dalla Cgil sia dagli studenti sono importanti e meritano ascolto ma anche presenza. La manovra per noi è da riscrivere, sul tema della salute sicuramente ma anche sul tema delle strutture scolastiche, non solo in provincia di Varese. Ci sono poi anche richieste di spostare risorse dalla guerra alla scuola. Non è una questione semplicistica, ma c’è sicuramente necessità di garantire risorse all’istruzione, non solo in termini di strutture ma anche di organici”.

La voce degli insegnanti

Al corteo partecipano molti docenti. “Siamo qui perché la scuola abbia più risorse per lavorare decentemente, più risorse per strumenti e strutture migliori ma anche per un organico decente per venire incontro alle esigenze degli studenti, che sono sempre di più”, spiega un professore.

Una docente racconta di essere entrata di ruolo dopo dieci anni di precariato: “Quello che fa specie è che la politica decide dall’alto gli stanziamenti delle risorse, che finiscono per bypassare gli indirizzi che dovrebbero venire dai docenti. Nessuno entra nella scuola, indicano dall’alto e noi dobbiamo dare applicazione. Si dovrebbe partire dalle reali esigenze, quelle necessarie per una scuola che sappia davvero garantire inclusione e personalizzazione della didattica. Le classi pollaio sono il primo problema: il primo modo per garantire un percorso inclusivo dei ragazzi sarebbe avere classi di venti-ventidue, altrimenti il lavoro diventa impossibile. E ricordiamoci che dietro ogni ragazzo che chiede aiuto c’è una famiglia che chiede aiuto. Questo è il carico emotivo, ci sono persone che tengono alla scuola. È stato disarmante sentire le persone in auto che suonavano il clacson senza rendersi conto che noi siamo qui anche per loro”.

Un’altra insegnante interviene sul prezzo dei libri scolastici, un tema discusso in questi giorni: “Piuttosto che un tetto di prezzo ai libri, che finisce per spingere nella direzione del risparmio, si dovrebbe dare sostegno diretto alle famiglie, perché la scuola possa scegliere la qualità, non il risparmio”.

Quando chiediamo di fotografarli, gli insegnanti dicono di no, con gentilezza. “Io ho paura di avere una foto”, spiega una di loro. “Siamo nell’Italia in cui chi ha urlato alla Scala ‘Viva l’Italia antifascista’ si è ritrovato nei guai. Francamente un po’ di paura ce l’ho”.

Il diritto alla casa

Nel corteo c’è anche il Sunia, il sindacato inquilini. Andrea Cazzolaro spiega che sono in piazza per il diritto alla casa: “Nel 2023 sono stati tolti i fondi che sostenevano la morosità incolpevole, i fondi che di fatto rappresentavano l’ultima politica diretta di fronte al mercato. Da allora i dati degli sfratti sono in aumento, mentre abbiamo 100mila case popolari sfitte e 43.700 domande, a fronte di 3mila assegnazioni. Sono numeri che si riflettono proporzionalmente anche in provincia di Varese. Ma non sono numeri, sono le esistenze di persone che escono di casa per lavorare e intanto fanno i conti con la precarietà abitativa”.

Per Cazzolaro le risposte del governo non bastano: “Di fronte al mercato, mancano fondi e risposte. Ad oggi c’è una presentazione del Piano Casa ma non abbiamo ancora risposte reali, non sappiamo le tempistiche e le risorse secondo i primi studi sono insufficienti, in una fase in cui si apre ulteriormente alla finanziarizzazione della casa. In Italia si rinuncia a investire sull’abitare, e questo significa rinunciare anche a un’idea di Paese. Oggi qual è la proposta: solo reprimere e colpevolizzare i poveri?”.

Gli studenti davanti alle scuole

In via XXV Aprile, davanti alle scuole, hanno preso la parola gli studenti. Hanno ricordato che oggi si tiene anche la giornata europea di mobilitazione studentesca. “Mettetevi nei nostri panni. Mettetevi nei panni di una studentessa del Don Milani che vede crollare un pezzo della scuola. Nei panni di una del Frattini che vede la classe allagata a ogni pioggia. Nei panni degli studenti dei tecnici che si vedono trattati come futuri ingranaggi di un sistema fondato sul precariato. E ricordiamo i venti morti in alternanza scuola-lavoro”.

Gli educatori

In piazza ci sono anche gli educatori. Uno di loro, Francesco, collega la mobilitazione di oggi ai recenti scontri di Milano: “Sull’onda delle proteste di Milano, episodi condannati, in pochi si sono chiesti le ragioni di questa rabbia che abbiamo visto, furente e disorganizzata. Noi che da anni chiediamo un’attenzione al tema educativo e alle marginalità abbiamo visto il palesarsi di questa esigenza. Per questo chiediamo attenzione e risorse per dare una risposta, necessaria per tutta la società. Siamo stufi di essere pagati poco, di dipendere dai bandi, di non avere un riconoscimento. Oggi siamo in piazza dentro a una protesta che mette insieme tante collettività e individualità e che è accomunata anche da questo: non ci piace questo linguaggio bellico e militare”.

Il nodo del fisco

Davide Bellotto, segretario della Fillea, la categoria della Cgil che rappresenta i lavoratori edili, parla di tasse: “Il fisco induce i lavoratori a diventare partite Iva per poi lavorare per le stesse aziende per cui lavoravano. Si crea così una discrepanza tra la tassazione dei lavoratori dipendenti e quella degli autonomi: un lavoratore dipendente che guadagna 55mila euro, quindi anche benestante, paga 18mila euro di tasse, un autonomo con lo stesso reddito 8mila”.

La causa palestinese

Parla il collettivo Varese per Gaza, denunciando le complicità e ricordando i mesi di mobilitazione per la Palestina. In piazza ci sono molte bandiere palestinesi, in vari spezzoni: il movimento dal 2025 ha animato piazze più o meno frequentate nei vari momenti, ma ha contribuito ad aggregare forze e generazioni diverse, portando progressivamente anche le istanze sociali, oggi sintetizzate negli slogan che vedono negli armamenti risorse sottratte alla spesa sociale.

L’arrivo in piazza repubblica alla Prefettura

Davanti alla prefettura dagli studenti partono cori contro le forze dell’ordine, qualcuno della Cgil storce il naso e chiede di smettere, “non ce l’abbiamo con i carabinieri”. I cori vanno avanti per un po’, poi ritornano le parole d’ordine sui temi. L’ultimo tratto del corteo è per arrivare alla piazzetta della Prefettura, dopo breve trattativa con la Digos

Le ragioni dei pensionati, Lidia Viola dello Spi, con riferimento a scelte concrete fatte dalla manovra: “il taglio alle rivalutazioni nel 2027 condanna molti alla povertà”. Si richiama il mancato rinnovo di Opzione donna e l’impatto sulle donne lavoratrici, che devono spesso occuparsi anche della cura dei famigliari in contesto di indebolimento della sanità e del welfare, compresi i medici di base ormai oltre i 1700 assistiti. “Difendere il welfare significa liberare le donne dal lavoro di cura non retribuito”.

Michele Maglione, della categoria della scuola, denuncia “tagli non annunciati” e organici ridotti in tutte le componenti. “Il numero di collaboratori scolastici è insufficiente persino per presidiare le scuole, ci sono colleghi precari a cui viene imposto il turno spezzato”. Ovviamente poi c’è il precariato come dato strutturale della scuola, tra gli insegnanti soprattutto.

Lucio Frontera della Fiom parte dal tema della pace e delle guerre che “divorano risorse enormi che dovrebbero servire per il sociale, la scuola, la transizione ecologica”. Richiama anche la vertenza Beko, sul territorio: “I numeri parlano chiaro e non ci consentono di guardare con ottimismo al futuro. Non si può pensare di tenere in piedi Cassinetta vivendo alla giornata e scaricando sulle spalle di chi lavora attraverso la cassa integrazione. Per questo chiediamo che gli investimenti previsti dal piano industriale diventino effettive”

Perché si sciopera

Lo sciopero generale proclamato dalla Cgil riguarda tutti i settori pubblici e privati e dura l’intera giornata. Sono esclusi i lavoratori del trasporto ferroviario e aereo, perché il Ministero li ha precettati. Il sindacato protesta contro la perdita di potere d’acquisto di salari e pensioni e contro l’indebolimento della scuola e della sanità pubbliche. Contesta anche le politiche fiscali e l’aumento delle spese militari. La data coincide con la giornata internazionale di mobilitazione degli studenti.

(Articolo in aggiornamento)