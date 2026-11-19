Lavori allo stadio “Speroni” di Busto Arsizio: verrà rimossa la pista d’atletica
La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica su proposta del sindaco per un importo di oltre 42mila euro destinato a eliminare i tratti ormai usurati
Via la vecchia pavimentazione in gomma ormai rovinata dalla pista di atletica dello stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. La Giunta comunale ha infatti approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per l’intervento di rimozione del manto deteriorato. La delibera, arrivata su proposta del sindaco, stanzia un importo complessivo di 42.131,37 euro per sistemare un’area dell’impianto sportivo che da tempo necessitava di manutenzione.
L’intervento davanti alla tribuna centrale
Nel dettaglio, le operazioni si concentreranno sul tratto di pista situato di fronte alla tribuna centrale. Proprio in questo settore la pavimentazione mostra evidenti segni di usura, con condizioni di forte deterioramento e distacchi di materiale.
Rimozione e smaltimento
Il piano approvato dall’esecutivo prevede la rimozione completa della superficie in gomma per un’estensione di circa 1.300 metri quadrati. Una volta asportato, il vecchio materiale verrà poi trasportato e conferito presso discariche autorizzate per il corretto smaltimento, liberando così l’area al bordo del terreno di gioco.
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