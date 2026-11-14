Lavori notturni sulla Milano-Varese: chiudono svincoli e rami verso la Tangenziale Ovest e la A4

Chi viaggia in orario notturno lungo la A8 Milano-Varese dovrà fare i conti con una serie di chiusure programmate nella prossima settimana. I provvedimenti, necessari per consentire interventi di manutenzione sulla segnaletica orizzontale e lavori di pavimentazione, interesseranno sia chi si sposta da Varese verso le tangenziali milanesi sia chi rientra verso il capoluogo bosino provenendo da Milano o dalla A4.

Il primo stop scatterà nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 novembre, dalle 22 alle 5. In questa fascia oraria, sulla A8 Milano-Varese resterà chiuso il ramo di immissione sulla A50 Tangenziale Ovest in direzione della A1 Milano-Napoli per chi proviene da Varese. Gli automobilisti diretti verso Bologna potranno proseguire sulla A8 verso Milano, immettersi sulla A52 Tangenziale Nord verso Rho attraverso il nodo Fiera Milano ed entrare successivamente in Tangenziale Ovest. Come percorso alternativo è inoltre possibile uscire allo svincolo di Cascina Merlata, percorrere la strada statale 11 e rientrare in A50 allo svincolo 2 Novara Gallaratese.

Una seconda tranche di lavori è in calendario dalle 21 di giovedì 19 alle 5 di venerdì 20 novembre, con ripercussioni dirette per chi deve raggiungere Varese. Sulla A8 sarà infatti chiuso lo svincolo di Cascina Merlata in entrata verso Varese; in alternativa si potrà utilizzare l’ingresso di Milano viale Certosa oppure accedere dal nodo Fiera Milano.

Nella stessa notte di giovedì, dalle 21 alle 5, il cantiere coinvolgerà anche la A4 Milano-Brescia, dove verrà chiuso il ramo di immissione sulla A8 in direzione Varese per chi arriva da Brescia. Chi viaggia su questa direttrice potrà proseguire sulla A4 verso Torino, percorrere la A50 Tangenziale Ovest ed entrare in A8 al nodo Milano Ghisolfa. In alternativa, sarà possibile uscire a Milano viale Certosa, immettersi sul relativo raccordo verso il centro città, uscire al primo svincolo utile e rientrare sul raccordo stesso in direzione dell’autostrada per Varese.