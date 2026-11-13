Lavori sui cavalcavia, l’autostrada A8 chiude di notte tra Solbiate Arno, Albizzate e Castronno
Quattro notti di chiusure a partire da lunedì 16 novembre, alternate tra la direzione Varese e quella Milano. Chiuso anche l’ingresso di Solbiate Arno Albizzate. Ecco i percorsi alternativi
Quattro notti di chiusure sull’autostrada A8 Milano-Varese per lavori di manutenzione dei cavalcavia. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Castronno, che verrà chiuso a notti alterne in direzione Varese e in direzione Milano.
Verso Varese: le notti del 16 e del 18 novembre
Il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno in direzione Varese resterà chiuso dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 novembre e dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 novembre. Nelle stesse notti sarà chiuso anche l’ingresso allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrambe le direzioni.
Chi viaggia verso Varese dovrà uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno Albizzate. Poiché sulla SS341 è presente un cantiere in corrispondenza del cavalcavia, Autostrade consiglia un itinerario sulla viabilità ordinaria che passa per via Grandi, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario e via Monte Rosa, per poi rientrare in autostrada a Castronno.
A chi avrebbe dovuto entrare a Solbiate Arno Albizzate si suggerisce di utilizzare lo svincolo di Castronno per andare verso Varese, e quelli di Cavaria o Busto Arsizio per andare verso Milano.
Nelle stesse notti sarà chiuso anche il tratto tra Gallarate e l’allacciamento con l’A36 Pedemontana Lombarda in direzione Milano, mentre per chi è diretto verso la D08, la diramazione Gallarate-Gattico, l’indicazione è di entrare a Sesto Calende Vergiate. Resterà chiuso inoltre l’ingresso di Besnate, in entrambe le direzioni.
Verso Milano: le notti del 17 e del 20 novembre
In direzione Milano la chiusura riguarderà il tratto tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 novembre e dalle 21 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 novembre.
In questo caso l’uscita obbligatoria sarà a Castronno. Il percorso consigliato sulla viabilità ordinaria, anche qui pensato per evitare il cantiere sulla SS341, è lo stesso ma al contrario: SS341, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello e via Grandi, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaGi su Cadavere trovato nella vegetazione lungo il Sempione tra Somma Lombardo e Casorate
Viacolvento su Parcheggi ancora nel caos all'ospedale di Varese. Uil Fp: “La situazione continua a peggiorare”
principe.rosso su Dopo 17 mesi di attesa, l'ospedale di Busto sospende la visita dermatologica: "Carenza di specialisti"
Felice su Scritte violente e simboli inquietanti sul cimitero di Viggiù. L’amministrazione: “Offesa tutta la comunità”
Bustocco-71 su La Pro Patria riparte da Pavia: obiettivo tre punti
PaoloFilterfree su Salvini resta alla guida della Lega per la quarta volta
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.