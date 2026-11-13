Lavori sui cavalcavia, l’autostrada A8 chiude di notte tra Solbiate Arno, Albizzate e Castronno

Quattro notti di chiusure sull’autostrada A8 Milano-Varese per lavori di manutenzione dei cavalcavia. Il tratto interessato è quello compreso tra gli svincoli di Solbiate Arno Albizzate e di Castronno, che verrà chiuso a notti alterne in direzione Varese e in direzione Milano.

Verso Varese: le notti del 16 e del 18 novembre

Il tratto tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno in direzione Varese resterà chiuso dalle 21 di lunedì 16 alle 5 di martedì 17 novembre e dalle 21 di mercoledì 18 alle 5 di giovedì 19 novembre. Nelle stesse notti sarà chiuso anche l’ingresso allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, in entrambe le direzioni.

Chi viaggia verso Varese dovrà uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno Albizzate. Poiché sulla SS341 è presente un cantiere in corrispondenza del cavalcavia, Autostrade consiglia un itinerario sulla viabilità ordinaria che passa per via Grandi, la SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario e via Monte Rosa, per poi rientrare in autostrada a Castronno.

A chi avrebbe dovuto entrare a Solbiate Arno Albizzate si suggerisce di utilizzare lo svincolo di Castronno per andare verso Varese, e quelli di Cavaria o Busto Arsizio per andare verso Milano.

Nelle stesse notti sarà chiuso anche il tratto tra Gallarate e l’allacciamento con l’A36 Pedemontana Lombarda in direzione Milano, mentre per chi è diretto verso la D08, la diramazione Gallarate-Gattico, l’indicazione è di entrare a Sesto Calende Vergiate. Resterà chiuso inoltre l’ingresso di Besnate, in entrambe le direzioni.

Verso Milano: le notti del 17 e del 20 novembre

In direzione Milano la chiusura riguarderà il tratto tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, dalle 21 di martedì 17 alle 5 di mercoledì 18 novembre e dalle 21 di venerdì 20 alle 6 di sabato 21 novembre.

In questo caso l’uscita obbligatoria sarà a Castronno. Il percorso consigliato sulla viabilità ordinaria, anche qui pensato per evitare il cantiere sulla SS341, è lo stesso ma al contrario: SS341, via Monte Rosa, via Lario, via San Carlo, via Cavour, via Pasubio, via Santa Croce, via Castiglioni, via Maggiolino, via Caronno Varesino, via delle Industrie, viale Europa, via Molinello e via Grandi, con rientro in A8 a Solbiate Arno Albizzate.