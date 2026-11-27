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Sulla A8 Milano-Varese sono in programma due notti di lavori di manutenzione ai cavalcavia, con conseguenti chiusure e modifiche alla viabilità. Il primo intervento è previsto dalle 21 di lunedì 30 novembre alle 5 di martedì 1 dicembre: sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno-Albizzate e Varese, in direzione del capoluogo. Nella stessa fascia oraria saranno chiusi in entrata, in entrambe le direzioni, gli svincoli di Solbiate Arno-Albizzate e Castronno. Per quest’ultimo sono previsti anche lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza. Chiusa, dalle 20 alle 5, anche l’area di servizio Brughiera est.

Per chi proviene da Milano e dovrà uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno-Albizzate, il percorso alternativo consigliato, in considerazione della presenza di un cantiere sulla viabilità ordinaria in corrispondenza di un cavalcavia sulla SS341, prevede via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario e via Monte Rosa, per poi proseguire sulla SS341 verso Varese.

Per chi deve entrare in autostrada a Solbiate Arno-Albizzate o Castronno, in direzione Varese, è consigliato utilizzare la viabilità ordinaria. Verso Milano, invece, l’ingresso alternativo è quello di Busto Arsizio, mentre per raggiungere la diramazione Gallarate-Gattico (D08) si potrà entrare a Sesto Calende-Vergiate.

Contestualmente saranno chiusi anche due rami di collegamento con la A8 verso Varese: quello proveniente dalla A60 Tangenziale di Varese, per chi arriva dal Valico del Gaggiolo, e quello dalla SC5 Strada Varese-Gazzada, per chi proviene da Buguggiate. Nel primo caso il percorso alternativo suggerito passa da SP1, SP17 e SS341 in direzione Varese. Per chi arriva da Buguggiate, invece, si consiglia di percorrere la A60, uscire al primo svincolo verso la SP57 Gazzada-Morazzone e seguire le indicazioni per Varese.

Un secondo intervento è previsto dalle 21 di giovedì 3 dicembre alle 5 di venerdì 4 dicembre. In questo caso sarà chiuso il tratto tra Solbiate Arno-Albizzate e Castronno, sempre in direzione Varese. Lo svincolo di Solbiate Arno-Albizzate sarà inoltre chiuso in entrata in entrambe le direzioni.

Anche in questa occasione, chi dovrà uscire obbligatoriamente a Solbiate Arno-Albizzate per proseguire verso Varese dovrà seguire un percorso alternativo sulla viabilità ordinaria: via Grandi, SS341, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario e via Monte Rosa, per poi rientrare in A8 allo svincolo di Castronno.

Per chi deve entrare in autostrada a Solbiate Arno-Albizzate, le alternative cambiano in base alla direzione: verso Varese si potrà utilizzare lo svincolo di Castronno, verso Milano quello di Busto Arsizio, mentre per raggiungere la diramazione Gallarate-Gattico sarà necessario entrare a Sesto Calende sulla D08.