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Proseguono i lavori di potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore lungo la rete autostradale del Varesotto. Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, sono state programmate diverse chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese e sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08).

Gli stop per le barriere antirumore

I provvedimenti scatteranno nelle notti dalle 23:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre e dalle 23:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 dicembre. Nello specifico:

Sulla A8 Milano-Varese: sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e l’allacciamento con la A36 Pedemontana Lombarda, in direzione Milano.

Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08): sarà chiuso il tratto tra Besnate e l’allacciamento con la A8 in direzione di quest’ultima. Contestualmente, la stazione di Besnate resterà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

I percorsi alternativi consigliati

Per chi percorre la A8 verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, il percorso alternativo prevede il transito sulla viabilità ordinaria (via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti), la SS33 del Sempione verso Busto Arsizio e la SS336 della Malpensa fino al rientro in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.

Per chi proviene dalla D08 ed è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate si consiglia di seguire la SP49, la SP26, la SS33 del Sempione verso Gallarate/Busto Arsizio e la SS336 della Malpensa per rientrare in A8.

Per i veicoli provenienti dalla D08 e diretti verso Varese, al fine di evitare il cantiere permanente con senso unico alternato sul cavalcavia della SS341, l’itinerario consigliato dopo l’uscita obbligatoria a Besnate si snoda lungo la SP26 verso Jerago, la SS341 verso Solbiate Arno/Albizzate e le vie cittadine (via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario e via Monte Rosa).

Per chi deve invece entrare alla stazione di Besnate (chiusa in entrambe le direzioni), gli accessi alternativi indicati sono:

Lo svincolo di Busto Arsizio sulla A8 per chi è diretto verso Milano.

La viabilità ordinaria per chi è diretto verso Varese.

Lo svincolo di Sesto Calende Vergiate (sulla stessa D08) per chi viaggia in direzione della A26.

Le chiusure per i lavori ai cavalcavia verso Varese

Si ricordano infine gli ulteriori provvedimenti già programmati sulla A8 Milano-Varese, in direzione Varese, per la manutenzione dei cavalcavia:

Dalle 21:00 di lunedì 30 novembre alle 5:00 di martedì 1 dicembre: chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Varese.

Dalle 21:00 di giovedì 3 alle 5:00 di venerdì 4 dicembre: chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno Albizzate e Castronno.