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Il Collocamento Mirato della Provincia di Varese, in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità”, organizza un evento dedicato all’incontro ed al confronto fra soggetti in cerca di occupazione, aziende inclusive, operatori pubblici e privati del settore.

L’iniziativa avrà luogo giovedì 3 dicembre 2026, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, presso Villa Recalcati. Inserita in “Va che inclusione”, il filone di iniziative dedicate al tema dell’inclusività nell’ambito delle Celebrazioni del Centenario, la giornata rappresenterà un’importante occasione per chi cerca supporto nella ricerca di un’occupazione e per aziende e cooperative sociali alla ricerca di “categorie protette” da inserire nel proprio organico e ancora per coloro che, a diverso titolo, sono chiamati ad agevolare l’incontro domanda-offerta, soprattutto per le categorie “più fragili”.

Oltre a partecipare ad interviste di selezione con le aziende, i partecipanti potranno ricevere dagli operatori presenti consulenza gratuita sulla redazione del proprio cv; vista la partecipazione anche di istituti scolastici del territorio, agli studenti sarà data la possibilità di incontrare orientatori specializzati ed operatori del “Collocamento Mirato”, per chiarimenti sulle modalità di iscrizione.

Durante tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare la mostra interattiva MIND, calandosi nel vissuto di una giornata di lavoro di una persona con disabilità.

Ci sarà inoltre la possibilità di pranzare con PizzAut, presente con il suo “truck” all’evento.

Nel pomeriggio gli stakeholder del territorio potranno prendere parte al convegno “L’Impresa Inclusiva: Esperienze, Progetti e Valore Aggiunto del Disability Manager”, in cui saranno presentati i progetti di inclusione promossi dal “Collocamento Mirato”, con le testimonianze dirette delle aziende coinvolte in processi di integrazione concreta.

La partecipazione è gratuita. Si consiglia ai partecipanti di: presentarsi con più copie aggiornate del proprio cv compilare preventivamente il modulo di iscrizione online

Per iscrizione utenti cliccare questo link

Per iscrizione operatori ed aziende cliccare questo link

Per informazioni: “Collocamento Mirato” di Varese, Via Daverio n.10 (0332/252721)