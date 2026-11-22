Prendersi cura del territorio significa anche investire sulle persone, offrendo loro strumenti per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide della vita quotidiana. È questa la scelta di Lazzati Industria Grafica s.r.l. Società Benefit, che ha deciso di sostenere Famiglie 2030, un progetto di welfare comunitario rivolto ai nuclei familiari in difficoltà della provincia di Varese.

L’azienda ha scelto di affiancare al contributo economico un’iniziativa rivolta direttamente ai propri collaboratori: due incontri di educazione finanziaria, pensati per favorire il confronto, condividere esperienze e acquisire competenze utili nella gestione delle risorse personali e familiari.

Un modo concreto di interpretare la responsabilità sociale d’impresa, creando un collegamento tra il benessere delle persone che lavorano in azienda e quello della comunità in cui l’impresa opera.

Famiglie 2030, un progetto per contrastare le fragilità

Famiglie 2030 è promosso dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, insieme a Fondazione La Sorgente e Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

L’iniziativa nasce per accompagnare le famiglie che attraversano momenti di difficoltà economica, lavorativa o personale, attraverso percorsi che puntano a rafforzarne l’autonomia. Il progetto si ispira agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e propone un modello che va oltre l’assistenza tradizionale. L’obiettivo non è soltanto rispondere ai bisogni immediati, ma aiutare le persone a sviluppare competenze, valorizzare le proprie risorse e costruire condizioni di maggiore stabilità.

Tra gli ambiti di intervento ci sono il sostegno alle famiglie in situazioni di fragilità socioeconomica, l’educazione finanziaria, il supporto alla genitorialità e la promozione di reti di solidarietà e collaborazione tra associazioni, servizi sociali e realtà del territorio.

Il ruolo delle imprese nel welfare di comunità

La partecipazione di Lazzati Industria Grafica rappresenta un esempio di come anche il mondo produttivo possa contribuire allo sviluppo di nuove forme di welfare territoriale.

La scelta di sostenere Famiglie 2030, accompagnando la donazione con un’attività formativa destinata ai dipendenti, mette insieme due dimensioni della responsabilità sociale: quella esterna, rivolta alla comunità, e quella interna, dedicata al benessere dei collaboratori.

Un’esperienza che valorizza il ruolo delle imprese non soltanto come soggetti economici, ma anche come attori di una rete territoriale capace di generare opportunità, inclusione e solidarietà.