Le canzoni di Cesare Cremonini illuminate dalla luce di mille candele e due pomeriggi dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. Il mese di dicembre del Teatro Sant’Anna si muove tra musica dal vivo e attività per il territorio, con proposte che affiancano la stagione teatrale e i progetti sociali sviluppati insieme alle associazioni locali.

L’appuntamento principale è fissato per venerdì 11 dicembre alle 21 con Cesare Cremonini. Candle Light Tribute. Lo spettacolo porta sul palco alcuni dei brani più conosciuti del cantautore bolognese in una versione raccolta e suggestiva, costruita intorno a un allestimento illuminato dalle candele curato da Simona Events.

Protagonista della serata sarà la voce di Manuel Costa, accompagnato da Manfredi Ponente al pianoforte e ai synth, Vincenzo Rucci alle chitarre e Samuele Ferrarese al sax. Il repertorio attraversa alcune delle canzoni che hanno segnato il percorso artistico di Cremonini, dagli esordi fino ai successi più recenti, in uno spettacolo pensato per gli appassionati della musica d’autore italiana.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro per l’intero e 12 euro per il ridotto attraverso la biglietteria online del teatro.

Accanto alla programmazione della stagione, il Sant’Anna ospiterà anche due iniziative promosse dall’associazione Oblò – Liberi dentro, realtà che collabora da anni con il teatro. Gli appuntamenti rientrano nel progetto BA Supporto – Sostegno Sprint, finanziato da Regione Lombardia in collaborazione con il Comune di Busto Arsizio.

Domenica 22 novembre alle 16.30 andrà in scena Merenda con delitto, attività rivolta ai ragazzi dai 10 anni in su. Domenica 13 dicembre alle 17.30 sarà invece la volta di Natale Top Secret, spettacolo pensato per bambini a partire dai 3 anni e per le loro famiglie. Per entrambe le iniziative l‘ingresso sarà gratuito.