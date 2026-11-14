Le cellule incontrano le emozioni: Ventura e Lucangeli raccontano a Varese la scienza delle relazioni

Cosa hanno in comune una cellula staminale, uno stormo di uccelli, il battito del cuore di una madre e un bambino che impara a leggere? La capacità di entrare in relazione, di sincronizzarsi e di risuonare con ciò che li circonda. È questo il filo conduttore di “Risuonare per crescere”, l’incontro che venerdì 13 novembre ha portato alla Villa Napoleonica di Ville Ponti, a Varese, il biologo Carlo Ventura, la psicologa Daniela Lucangeli e il regista Luca Vullo, protagonisti di una serata che ha intrecciato scienza, emozioni, arte ed educazione.

L’appuntamento si è svolto nell’ambito degli Stati generali della scuola digitale, la manifestazione che in questi giorni riunisce a Varese esperti, docenti e dirigenti scolastici per riflettere sulle trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie nel mondo dell’istruzione. Una serata che, proprio mentre si discute del futuro digitale della scuola, ha riportato l’attenzione su qualcosa di profondamente umano: l’importanza delle relazioni, del contatto e delle emozioni nei processi di crescita e apprendimento.

Luca Vullo, una cellula staminale sul palco

A fare da filo conduttore tra i diversi interventi è stato il regista e performer Luca Vullo, che ha scelto un modo decisamente originale per accompagnare il pubblico nel viaggio tra biologia e psicologia: trasformarsi, almeno simbolicamente, in una cellula staminale.

Con ironia e una buona dose di provocazione, Vullo ha dato corpo a quella «materia vivente e dinamica che riceve, manda segnali e si trasforma», diventando il collegamento tra il mondo infinitamente piccolo delle cellule e quello che ha definito l’«infinitamente medio», cioè l’essere umano con le sue esperienze quotidiane, le emozioni e le relazioni. Un espediente teatrale che ha permesso di rendere accessibili anche concetti scientifici complessi, mostrando come linguaggi apparentemente lontani possano dialogare.

Carlo Ventura: “Le cellule ascoltano e risuonano con l’ambiente”

Il viaggio nell’infinitamente piccolo è stato affidato a Carlo Ventura, che ha accompagnato il pubblico alla scoperta delle proprietà dinamiche della materia vivente. Attraverso immagini, esperimenti e riferimenti alle tecniche di microscopia a forza atomica e sonocitologia, Ventura ha descritto le cellule non come strutture immobili, ma come sistemi in continuo movimento, attraversati da oscillazioni meccaniche e fenomeni elettrici e luminosi.

Particolarmente suggestiva l’immagine delle cellule come strumenti musicali capaci di vibrare e di entrare in relazione con ciò che le circonda. Un comportamento che Ventura ha avvicinato a quello degli stormi di uccelli, capaci di muoversi in perfetta sincronia senza che esista un unico individuo incaricato di dirigere il gruppo.

Al centro del suo intervento anche il progetto Cell Melodies, dedicato allo studio delle risposte cellulari a differenti stimoli sonori e vibrazionali. Ventura ha illustrato sperimentazioni sull’esposizione delle cellule staminali a frequenze legate al battito cardiaco, a ritmi jazz, alla voce umana e a strumenti musicali particolari, come il Violino del Mare. Tra gli esempi citati anche le recitazioni di Alessandro Bergonzoni.

Secondo la prospettiva di ricerca presentata dallo scienziato, determinati stimoli possono influenzare i processi biologici e di differenziazione cellulare, aprendo nuove domande sul rapporto tra ambiente fisico e comportamento delle cellule.

Una ricerca che suggerisce quanto sia importante studiare la comunicazione tra gli organismi viventi e ciò che li circonda, pur trattandosi di un ambito nel quale molti meccanismi e possibili applicazioni richiedono ancora approfondimenti e conferme.

Daniela Lucangeli: le emozioni entrano nei processi di apprendimento

Dall’intelligenza della materia vivente all’intelligenza delle emozioni. A raccogliere il testimone è stata Daniela Lucangeli, che ha spostato l’attenzione sul funzionamento del cervello umano e sulle conseguenze che le esperienze emotive possono avere nei percorsi di crescita e di apprendimento.

Il punto di partenza è stato il rapporto tra il sistema limbico, coinvolto nell’elaborazione delle emozioni, e le strutture corticali, impegnate nelle funzioni cognitive più complesse. Le emozioni, ha spiegato Lucangeli, non sono semplici stati d’animo separati dal pensiero, ma partecipano ai processi biologici che accompagnano ogni esperienza. E questo vale soprattutto quando si impara.

Un bambino che affronta l’apprendimento in una condizione costante di ansia, paura o stress rischia di associare quelle emozioni negative all’esperienza stessa dello studio. Al contrario, un ambiente nel quale si sente accolto, incoraggiato e sostenuto può favorire la motivazione, la fiducia e la disponibilità a mettersi alla prova. Lucangeli ha utilizzato l’immagine delle «marcature sulla cera» per descrivere il modo in cui le esperienze emotive possono lasciare tracce nella memoria.

Una riflessione che riguarda direttamente gli insegnanti e il loro rapporto con gli studenti: insegnare non significa soltanto trasmettere conoscenze, ma anche costruire le condizioni emotive nelle quali quelle conoscenze possono essere accolte e comprese.

Il battito del cuore e il bisogno di non sentirsi soli

Tra i passaggi più evocativi dell’intervento di Lucangeli, quello dedicato alle primissime esperienze sensoriali della vita prenatale. La psicologa ha richiamato il ruolo delle vibrazioni e del battito cardiaco materno nello sviluppo della sensibilità del bambino, proponendo l’immagine di una relazione che comincia ancora prima della nascita.

Da questa riflessione è emerso uno dei temi centrali della serata: l’essere umano cresce all’interno delle relazioni e la vicinanza con gli altri rappresenta una componente fondamentale dello sviluppo emotivo. Lo sguardo, la voce, il contatto e la capacità di sintonizzarsi con le emozioni di un’altra persona diventano così elementi essenziali dell’esperienza educativa. Non si tratta soltanto di far sentire meglio uno studente, ma di riconoscere il legame tra il suo benessere emotivo, la disponibilità ad apprendere e la qualità delle relazioni che vive ogni giorno.

La scuola digitale e il valore insostituibile della presenza

Proprio il contesto degli Stati generali della scuola digitale ha dato un significato particolare alle riflessioni emerse durante l’incontro. Mentre la tecnologia offre strumenti sempre più avanzati per insegnare, comunicare e personalizzare i percorsi didattici, Lucangeli ha richiamato l’attenzione sul rischio di perdere la dimensione della prossimità umana.

Uno schermo può trasmettere informazioni, mettere in collegamento persone lontane e ampliare le opportunità di apprendimento. Ma non può sostituire completamente la ricchezza di una relazione educativa fatta di presenza, sguardi, ascolto e condivisione emotiva.

Il tema, dunque, non è contrapporre la tecnologia alla scuola tradizionale, ma interrogarsi su come utilizzare gli strumenti digitali senza impoverire le relazioni che rendono possibile l’apprendimento. Una questione che coinvolge direttamente insegnanti, dirigenti scolastici, famiglie e studenti, chiamati a trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e bisogni umani.

“Risuonare per crescere”: il filo che unisce cellule, emozioni ed educazione

Nel dialogo tra Carlo Ventura e Daniela Lucangeli, accompagnato dagli interventi di Luca Vullo, il concetto di risonanza ha assunto significati diversi ma collegati da un’immagine comune. Nel mondo cellulare riguarda i fenomeni fisici e biologici attraverso i quali la materia vivente interagisce con l’ambiente. Nella dimensione psicologica ed educativa diventa invece una metafora della capacità delle persone di riconoscersi, ascoltarsi e costruire relazioni.

Dalle oscillazioni delle molecole alla sintonia emotiva tra un insegnante e un alunno, la serata ha proposto un percorso tra discipline differenti, invitando il pubblico a riflettere su ciò che favorisce la crescita. Il messaggio conclusivo, rivolto soprattutto al mondo della scuola, è che l’innovazione non può essere misurata soltanto attraverso la potenza degli strumenti tecnologici, ma anche attraverso la capacità di costruire ambienti nei quali le persone possano imparare, esprimersi e crescere insieme.