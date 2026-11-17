Le città non possono limitarsi a intervenire quando il problema è già esploso. Devono imparare a intercettare prima i bisogni, costruire relazioni e creare comunità. È una delle idee che ha attraversato l’incontro con Lamberto Bertolé, assessore al Welfare e Salute del Comune di Milano, ospite di Materia, dopo l’esperienza del “collega di giunta” Tommaso Sacchi, per la presentazione del suo libro Città giuste. Politica, diritti e welfare nel tempo delle disuguaglianze.

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Dialogando con il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, ha affrontato alcuni dei temi che stanno trasformando le città italiane: l’aumento delle solitudini, il costo dell’abitare, l’invecchiamento della popolazione, la salute mentale, le migrazioni e la crescente difficoltà delle amministrazioni locali nel dare risposte a bisogni sempre più complessi.

Il punto di partenza è una constatazione. Negli ultimi vent’anni la crescita economica delle grandi città non ha coinciso automaticamente con un miglioramento delle condizioni di vita per tutti. «L’aumento della ricchezza non significa un miglioramento delle condizioni di vita per tutti», ha spiegato Bertolé, ricordando come metropoli attrattive come Milano siano diventate il luogo in cui le contraddizioni sociali emergono con maggiore evidenza.

Tra i temi più urgenti c’è quello della solitudine. A Milano il 56% delle abitazioni è occupato da una sola persona, una percentuale in costante crescita. Un fenomeno che si intreccia con l’invecchiamento della popolazione e che rischia di mettere sotto pressione l’intero sistema di welfare nei prossimi anni. «Si vive più a lungo, ma non necessariamente in salute più a lungo», ha osservato l’assessore.

Per affrontare questa sfida, il Comune di Milano ha puntato sulle Case di quartiere, spazi aperti a tutte le generazioni dove attività associative, servizi sociali e iniziative di comunità convivono nello stesso luogo. Una scelta che punta a rafforzare le relazioni di prossimità e a intercettare i bisogni prima che si trasformino in emergenze. Durante l’estate, ha ricordato Bertolé, circa 80mila persone hanno frequentato questi spazi.

L’altro grande tema è quello della casa, diventato centrale nel dibattito pubblico milanese. «Oggi chi lavora non sempre riesce a permettersi di vivere nella città in cui lavora», ha spiegato l’assessore, sottolineando come l’aumento dei prezzi e il mancato adeguamento dei salari rischino di alimentare nuove forme di esclusione sociale. Una dinamica che, pur con intensità diverse, riguarda ormai anche realtà molto più piccole rispetto a Milano.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle migrazioni. Bertolé ha criticato un approccio che continua a trattare il fenomeno come un’emergenza anziché come una trasformazione strutturale della società contemporanea. Tra gli esempi citati, il Milano Welcome Center, servizio di orientamento e accompagnamento per cittadini stranieri che nei primi mesi di attività ha accolto migliaia di persone offrendo consulenza legale, supporto burocratico e orientamento ai servizi.

Nel corso della serata è emerso più volte il ruolo del Terzo settore, considerato un alleato indispensabile delle amministrazioni locali. Secondo Bertolé, il welfare del futuro non potrà basarsi soltanto sulle risorse pubbliche o sull’aumento delle prestazioni, ma dovrà investire maggiormente sulle reti sociali, sulle associazioni e sui luoghi di comunità.

«Una città giusta non è una città senza problemi», è stata in sintesi la riflessione che ha attraversato l’incontro. Piuttosto, una città capace di affrontarli mettendo al centro le persone, i diritti e la costruzione di relazioni. Un obiettivo che riguarda Milano, ma che parla anche ai territori più piccoli e alle comunità chiamate a confrontarsi con cambiamenti demografici e sociali sempre più profondi.