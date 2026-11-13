Le cose non dette di più di 500 giovani diventano teatro: lo spettacolo il 14 novembre a Varese
Le notti fatte tardi, i post cancellati, le offese, ma anche gli amici trovati in rete: le ragazze e i ragazzi che hanno risposto al questionario anonimo lo hanno raccontato senza nomi e senza volti. Ora quelle parole salgono sul palco con la compagnia Al Borde, alle 21 nella Sala Napoleonica di Ville Ponti. Ingresso libero, prenotazione obbligatoria
«Dietro allo schermo c’è più di quanto pensano». L’ha scritto un ragazzo di 15 anni, rispondendo alla domanda su cosa racconterebbe il suo telefono agli adulti, se potesse parlare. Sabato 14 novembre quello che c’è dietro lo schermo proverà a uscire, e a prendere corpo su un palco.
Alle 21, nella Sala Napoleonica di Ville Ponti a Varese, la compagnia Al Borde porta in scena «Connessioni fragili: le vite dei ragazzi oltre lo schermo diventano teatro», uno degli appuntamenti del festival Glocal.
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Dalle risposte al palco
Lo spettacolo nasce dal questionario anonimo «Raccontaci la tua vita digitale», a cui in queste settimane hanno risposto più di 500 ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni, soprattutto attraverso le scuole del territorio che hanno aderito al progetto. Hanno raccontato come si vedono online, cosa succede quando qualcuno viene preso di mira, a chi si rivolgono quando qualcosa non va, e le volte in cui qualcosa vissuto in rete li ha fatti sentire meno soli. Senza nomi, senza volti: solo le loro parole. Da quelle testimonianze Al Borde ha costruito lo spettacolo, in cui le storie raccolte diventano scene, corpi, parole e silenzi.
Una serata aperta a tutti
Lo spettacolo è per chiunque voglia guardare un po’ più da vicino la vita online di chi ha tra i 15 e i 20 anni: ragazze e ragazzi, che potranno ritrovare in scena qualcosa di sé o di un amico; genitori, nonni, zii; insegnanti ed educatori; e anche chi con gli adolescenti non ha a che fare ogni giorno, ma è curioso di capire. Una ragazza di 15 anni, nel questionario, ha scritto così: «Vorrei che capissero che i social non sono per forza un male e che chi li usa non per forza sbaglia». Una serata a teatro può essere un modo per provarci, insieme.
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Il percorso fin qui
Lo spettacolo è una delle tappe di Connessioni fragili. Dalle risposte al questionario sono già nati quattro articoli: su cosa c’è dietro la porta chiusa della camera, su chi interviene quando qualcuno viene preso di mira online, sul quadro di tutte le risposte in sette grafici e sulle scuole che hanno dato voce ai ragazzi. Il progetto è accompagnato dalla psicologa Federica Basile, dalla pedagogista Barbara Boggio e dall’avvocata Marisa Maraffino.
Il progetto. Connessioni fragili è promosso da Anche Io APS con il supporto editoriale di VareseNews, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto nell’ambito del bando «Cultura per il Sociale 2026». Il questionario, anonimo, è ancora aperto a chi ha tra i 15 e i 20 anni: form.jotform.com/262292346303049.
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