Da domenica 22 novembre arriva su Rai 1, in tre prime serate, “La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”, la serie televisiva con Serena Rossi, diretta da Letizia Lamartire, che racconta la nascita di uno dei simboli più amati dell’immaginario sportivo italiano. La storia della famiglia modenese che, partendo da una piccola edicola, ha trasformato le figurine in un fenomeno conosciuto in tutto il mondo.

Ma le figurine Panini non sono soltanto una storia imprenditoriale. Per intere generazioni sono state un rito, una passione, un modo di vivere il calcio fatto di bustine aperte con trepidazione, doppioni scambiati e giocatori introvabili.

Tra chi non ha mai smesso di coltivare questa passione c’è il nostro lettore Carlo Cavalli, che prende spunto dall’arrivo della serie televisiva per regalarci una lettera piena di ironia, nostalgia e ricordi. Un viaggio tra le edicole della Valceresio, gli album dei Mondiali e i grandi protagonisti del calcio di un tempo, raccontato con lo sguardo di chi, anche dopo aver superato i settant’anni, continua a provare la stessa emozione di quando era ragazzino.

Di seguito pubblichiamo la sua lettera.

Egregio Direttore,

non avendo mai risolto -neppure varcando la soglia dei settanta anni e passa che ti passa – la mia conclamata sindrome da figurine, provo una gioia bambina al pensiero che da questa sera verrà trasmessa una serie televisiva dal titolo tutto da incollare al teleschermo ” La famiglia Panini – L’avventura delle figurine”.

Se da ragazzino il rito di una collezione era un turbinio di eccitazione che ti portava a scrivere su un muro di periferia ” Viva le figu” senza alcuna malizia allusiva , nel corso degli anni sono maturato non maturando più di quel tanto , per somma fortuna.

Penso di aver percorso , nel circuito del tempo , una sorta di giro del mondo fra ” celo non celo” intrattenendo la inebriante tresca con decine di album che gelosamente conservo in una cassettina di legno da marcare a uomo, diciamo alla Tarcisio Burgnich.

Le pagine di “Espana 82” sono fra le più usurate e le zone di scollamento meriterebbero un restauro supervisionato da un buon arbitro , ammesso di trovarlo : quante volte avrò accarezzato la figu di Marco Tardelli da Capanne di Careggine, trovata fra urla di giubilo in una bustina in compagnia di giocatori dai nomi quasi ostrogoti , impronunciabili e ostici partendo dal polacco Szarmach e dall’austriaco Hattenberger per finire, con un atterraggio di fortuna, sui baffoni dell’ungherese Torocsik e sullo sguardo da rigorista seriale dello jugoslavo Halilhodzig.

Ai tempi, le edicole della Valceresio pullulavano ancora nello sfarzo dei richiami patinati e risultava una necessità strategica quella di effettuare acquisti a macchia di leopardo, a candeggio di coniglio o a spugnatura di criceto .

Rammento che risultavano introvabili, Primule Rosse malefiche e inacchiappabili, il nord irlandese Cassidy, forse imboscato in qualche pub di Edimburgo, e il russo Bessonov, presumibilmente flirtante in una dacia con una bottiglia di vodka da fuori gioco permanente.

Una raccolta Panini era uno stato d’animo fatto di strati di agitazione interiore, di perizia immensa nell’appiccicare ben diritto il cileno Carlos Rivas afflitto da torcicollo , di atroce delusione constatando che quel belga impiccione di Vercauteren si annidava in una bustina su tre, doppio fra le doppie dieci volte doppie.

Quei rettangolini magici e colorati trasmettevano ondate di trepidazione, brividi di commozione nell’incrociare lo sguardo profondo di Dino Zoff da Mariano del Friuli, palpitazioni nel verificare che Paul Breitner pendeva come la torre di Pisa alla pagina 15 , spandendo sconfortante disarmonia.

Sfogliando nottetempo, alla fioca luce di un cubo schermato, le mitiche formazioni della World Cup si percepiva la magia di sensazioni intense ,di suggestioni che crossavano senso di scalpitante attesa sino all’Honduras dove Carlos Orlando Caballero evocava ,chissà perchè, sgroppate lungo la linea laterale della pagina che si era fatta ,nell’angolo basso a destra, un orecchio. quasi da elefante.

Le Panini seminavano passioni, affetti, arcani sentimenti, tremiti, vibrazioni e perfino pathos. Volavano idealmente a stormi, oltre la frontiera del sogno, regalando una indicibile ebbrezza.

Una collezione Panini era un condensato di agitazione interiore, di istanti febbrili vissuti nella ola per aver pescato un carioca verdeoro raro nella quindicesima bustina della terza mazzetta : mazzetta dopo mazzetta, il conto economico pesava come la rata di un mutuo che fortunatamente godeva della meravigliosa garanzia del goleador Pablito Rossi.