È stata Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 Stelle, a tenere l’intervento centrale dell’incontro dei Giovani Pensatori, che si è svolto questa mattina al Collegio Cattaneo dell’Università dell’Insubria.

Prima firmataria del Codice rosso, oggi legge dello Stato, ha parlato a studenti e studentesse partendo dal presupposto che la violenza sulle donne sia «un fenomeno criminale strutturato, non emergenziale» e che parlarne con i giovani sia la base per estirparlo.

Una legge che porta la sua storia

Ascari ha spiegato di non aver scritto la legge «da un giorno all’altro»: ha bussato alle porte di vittime, familiari, forze dell’ordine, centri antiviolenza, sanitari e scuole. Ma nel Codice rosso, ha detto, c’è soprattutto la sua storia. «Vengo da una famiglia molto umile, mio padre era spazzino, mia madre bidella. Mio padre era un alcolizzato violento e, per 18 anni, ha picchiato mia madre e mia nonna».

Ha ricordato di quando, a sei anni, andava con la madre e la nonna, sulla loro 600, alla stazione dei Carabinieri a chiedere aiuto. «Mi ricordo tutto: la stanzetta, l’odore di fumo. E il comandante che ci diceva “Signora, torni a casa, è una lite familiare, la risolva in casa”». Tutti vedevano i lividi, ha raccontato, «e nessuno è intervenuto».

Il Codice rosso: tempi rapidi, minori vittime, formazione

«La legge – ha spiegato – nasce da un principio: quando una donna denuncia non si può perdere tempo, perché di tempo non ne ha».

La denuncia va trasmessa subito al pubblico ministero, con misure immediate come il divieto di avvicinamento. Un punto fondamentale è anche il riconoscimento del minore come vittima quando assiste alla violenza: prima, ha detto, «in un’aula di tribunale era un fantasma», oggi può costituirsi parte civile. Centrale è poi la formazione di chi lavora attorno al fenomeno, perché sappia riconoscere anche le violenze che non si vedono: psicologica, economica, assistita, verbale.

Una donna vittima per ogni passo avanti

«Ogni conquista di civiltà porta il nome di una donna. Marianna Manduca, madre di quattro figli, presentò 12 denunce rimaste a prendere polvere su un tavolo e fu uccisa. Anna Rosa Fontana si rivolse allo Stato per segnalare che l’uomo, che l’aveva già aggredita, la spiava anche con un binocolo, e si sentì rispondere “la smetta di chiamare”: poco dopo fu uccisa a coltellate davanti ai tre figli. È stato un omicidio di Stato».

L’onorevole Ascari ha poi ricordato Tiziana Cantone, 33 anni, che si tolse la vita dopo che un video intimo finito in rete: da lì il reato di revenge porn, mentre il termine per denunciare una violenza è stato portato da sei mesi a un anno («io avrei tolto il limite»). E poi, Filomena Lamberti, dopo 30 anni di violenze, fu sfregiata con l’acido dal marito che disse «lo rifarei, se l’è meritato»: oggi lo sfregio è un reato autonomo, punito da 8 a 14 anni. Juana Cecilia fu uccisa da un ex che aveva ottenuto il patteggiamento per due incontri svolti in un centro per uomini maltrattanti: per questo, nel 2023, è stato rafforzato il percorso, che oggi deve concludersi con una relazione che escluda il rischio di recidiva.

Una donna uccisa ogni tre giorni

Eppure, ha ammesso Ascari, nel 2026 «viene uccisa una donna ogni tre giorni, e tre volte su quattro da chi ha le chiavi di casa». Se le leggi ci sono, la domanda è perché accada ancora, e sempre più spesso a giovanissime: perché «non c’è mai stata una rivoluzione culturale». Ci portiamo dietro, ha detto, «una dote di violenza legalizzata e giustificata»: il matrimonio riparatore, cancellato grazie al coraggio di Franca Viola, lo ius corrigendi, cioè il diritto di picchiare moglie e figli, la violenza sessuale tra le mura domestiche considerata lecita, il delitto d’onore.

Gli stereotipi nel quotidiano

Da quella eredità deriva la disparità di oggi. Si vede anche nelle parole: gli epiteti rivolti a un automobilista indisciplinato cambiano se alla guida c’è un uomo o una donna, e a volte, per insultare un uomo, si tira in causa la madre.

Si vede nell’idea di proprietà: parlare con leggerezza di un corpo altrui come di qualcosa di cui si può disporre. Ascari ha citato Francesca Morvillo, magistrata a Agrigento, che nessuno in sala conosceva se non come “la moglie di Giovanni Falcone”: «Prima di tutto è stata una grande magistrata».

Educazione alle emozioni e al consenso

La proposta di Ascari è un «alfabeto gentile delle emozioni»: insegnare fin da piccoli a dare un nome a rabbia, frustrazione, gelosia, e a capire che «un no è un no», che «il mio corpo è mio e decido io». Per questo sostiene una proposta di legge che porti l’educazione affettiva e sessuale nelle scuole.

Il dibattito è aperto. La legge 104/2026 (la cosiddetta legge Valditara), impone alle scuole medie e superiori di ottenere il consenso scritto dei genitori prima di attività su affettività e sessualità e vieta questi temi alla scuola dell’infanzia e alla primaria. Contro la norma è in corso l’iter di un referendum abrogativo: le 500mila firme sono state raggiunte e la Cassazione ha dato il via libera, ora la palla passa alla Corte costituzionale. I promotori precisano che l’abrogazione non introdurrebbe automaticamente una nuova materia obbligatoria. Il ministro Valditara sostiene invece che l’educazione sessuale prevista dai programmi non è toccata.

«Fatevi sentire»

Ascari ha chiuso con un invito ai ragazzi: «Mi piacerebbe vedervi a Roma, nella casa di tutti i cittadini, e che voi foste i protagonisti di una legge che vi rappresenti. I parlamentari non sono su Marte: sono persone come me, la figlia di una bidella e di uno spazzino». E ha ricordato che «il 25 novembre è tutti i giorni, non una volta l’anno».