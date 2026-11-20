Cinque appuntamenti come occasione per conoscere la storia sia di grandi capolavori dell’arte, sia di luoghi meno conosciuti, promosso dall’impresa sociale Archeologistics, che dal 2013 effettua di scavi archeologici su cantieri e attività di archeologia preventiva, in particolare nel territorio della provincia di Varese. Oltre a ciò, si occupa di progetti di ricerca e divulgazione all’interno di bandi europei, nazionali e regionali.

Il percorso ha un valore oltre quello artistico: se, infatti, queste visite saranno occasione di scoprire questi luoghi e le opere in essi contenute, ci sarà anche modo di conoscere il contesto storico del territorio e l’artista di riferimento. In particolare, il viaggio inizierà dalla Pinacoteca Ambrosiana di Milano, dove saranno presentate opere di Botticelli e Tiziano, per poi passare dal Lago Maggiore, ad Arona, per conoscere le opere custodite nella chiesa della Collegiata. Le altre tre, invece, saranno nella provincia di Varese: il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno, Sala Verratti e la Cripta romanica nel Museo Baroffio del Sacro Monte.

Il primo evento sarà quello di martedì 1 dicembre, alle 10.30, presso la Natività della Pinacoteca Ambrosiana di Milano. Qui verranno presentate le rappresentazioni della Nascita di Gesù attraverso i capolavori conservati nelle sale della Galleria fondata da Federico Borromeo. Si passerà da Botticelli al Bramantino, da Tiziano a Barocci.

Il viaggio continuerà lunedì 7 dicembre, alle 10.30, quando verrà presentata la Natività ad Arona. Il luogo conserva un ciclo di tele dedicate a Maria opera del Morazzone, commissionate direttamente da Federico Borromeo. La visita permetterà di ammirarle e di contemplare anche la scena della Nascita di Gesù nel famoso polittico di Gaudenzio Ferrati.

Il terzo appuntamento si svolgerà lunedì 14 dicembre alle 10.30, e ci si sposterà a Saronno, dove saranno presentati i capolavori di Bernardino Luini. La visita sarà al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, che custodisce gli affreschi di Bernardino Luini. Artista originario del luinese, Luini a Saronno dedica le pareti del presbiterio alla vita di Maria e all’infanzia di Gesù.

Penultimo appuntamento lunedì 28 dicembre alle 10.30, che vedrà protagonista il centro storico di Varese. In Sala Verratti, antico refettorio del Convento di Sant’Antonino, e nel centro storico, il tentativo è quello di fare un viaggio dal Medioevo all’arte di Pietro Antonio Magatti, attraverso rappresentazioni della Natività.

Infine, domenica 3 gennaio 2027 alle 10.30, il percorso si concluderà con le Natività a Santa Maria del Monte, al Sacro Monte di Varese. Dalle opere antiche e contemporanee del Museo Baroffio, all’antica Natività della Cripta, prima chiesa di Santa Maria del Monte. Una visita guidata che è un viaggio nella storia dell’arte del Sacro Monte di Varese, che si conclude nel santuario con gli altari dell’Adorazione dei Magi e della Presentazione al tempio.

I biglietti (10 euro) sono in vendita sul sito di Archeologistics.