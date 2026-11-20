Parole e fotografie raccontano le contraddizioni e la voglia di riscatto di Kibera nell’appuntamento in programma sabato 28 novembre a Varese

Sabato 28 novembre alle 21 la Sala Montanari di Varese ospita il primo appuntamento della stagione 2026-2027 dell’associazione culturale Le Vie dei Venti. La serata, patrocinata dal Comune di Varese, inaugura la storica rassegna nata nel 1994 con il reportage Kibera vive! Il più grande slum dell’Africa fra degrado e voglia di riscatto.

Protagonisti dell’incontro sono la giornalista Anna Pozzi, cronista impegnata sui temi delle migrazioni e della tratta di persone, e il fotografo Bruno Zanzottera, autore di reportage a carattere sociale ed etnografico. Attraverso parole e fotografie, i due autori raccontano la vita quotidiana nei dodici villaggi di Kibera, alle porte di Nairobi, dove vivono circa due milioni e mezzo di persone.

Il racconto esplora le contraddizioni di questo vasto insediamento urbano, segnato dalla povertà e dalla crisi economica ma animato da musicisti, acrobati, ballerini e artisti capaci di generare nuove forme di comunità e creatività. La serata affronta inoltre l’attualità politica del luogo, soffermandosi sui piani di riqualificazione annunciati dal presidente keniota William Ruto per i prossimi dieci anni e sui concreti rischi di gentrificazione ed emarginazione per gli attuali residenti.