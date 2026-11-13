Leadership, ascolto e responsabilità: a Materia il viaggio di Paolo di Tarso

Che cosa può insegnare oggi Paolo di Tarso a un imprenditore, a un manager o a chi guida un’istituzione?

Molto, se la sua esperienza viene letta come un percorso attraverso il cambiamento, le difficoltà, la responsabilità e la capacità di costruire comunità. È stato questo il filo conduttore dell’incontro “In cammino con Paolo di Tarso”, ospitato a Materia Spazio Libero, lo spazio culturale di VareseNews, a partire dal libro di Roberto Lorusso.

A dialogare con l’autore, su iniziativa della consigliera regionale Romana Dell’Erba, sono stati il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Federico Visconti, il presidente della Camera di Commercio di Varese Mauro Vitiello e il direttore generale della Fondazione Molina Carlo Nicora. All’incontro ha partecipato anche Raffaella Greco, mentre in collegamento è intervenuto don Giulio Della Vite.

Il punto di partenza del libro di Lorusso è una lettura originale della figura di Paolo: diciassette momenti della sua vita diventano altrettante occasioni per interrogarsi sulla leadership contemporanea. «Il libro ha tre momenti: conoscere se stessi, conoscere l’organizzazione e poi, alla fine, lasciare qualcosa agli altri», ha spiegato l’autore.

È proprio la conoscenza di sé a precedere ogni tecnica manageriale. «Chi si è? Che persona sono? È una domanda difficilissima che ormai non ci facciamo più». Lorusso parte dalla propria esperienza professionale nel cambiamento organizzativo, intrecciandola con la lettura quotidiana del Nuovo Testamento, per proporre un approccio che sposti l’attenzione dal risultato immediato al senso dell’azione. «Quando il profitto a breve e il profitto in generale diventano l’unico obiettivo di un’impresa, è la rovina del mondo», ha affermato.

Un concetto ripreso anche da Romana Dell’Erba, che ha sottolineato il valore umano della leadership: «Credo molto che l’umanità e l’empatia siano due ingredienti fondamentali per essere un buon leader, in tutti i contesti».

La leadership non coincide con il ruolo: servono responsabilità e ascolto

Uno dei temi ricorrenti della serata è stato il rapporto tra autorità formale e autorevolezza reale. Federico Visconti, forte dell’esperienza accademica e degli anni da rettore della Liuc, oltre che dell’attuale presidenza della Fondazione Comunitaria del Varesotto, ha insistito sulla necessità di comprendere prima di tutto la missione dell’istituzione che si è chiamati a guidare.

«Il primo passaggio è un lavoro alto e rigoroso sui fini dell’istituzione e, di riflesso, sul bene dell’istituzione», ha spiegato. Essere presidente, rettore o amministratore non basta: occorre distinguere il proprio ruolo dagli interessi particolari e assumersi, quando serve, decisioni difficili. «Ci sono momenti in cui ci vuole la schiena dritta».

Ma leadership significa anche capire quando è il momento di lasciare spazio ad altri.

Visconti ha richiamato un’immagine suggeritagli anni fa da un sacerdote: «Guai se le poltrone non si trasformano in panchine». Restare troppo a lungo nella stessa posizione può diventare un limite quando il contesto cambia e servono competenze nuove.

Il tema dell’ascolto è stato invece centrale nell’intervento di Mauro Vitiello, che ha messo a confronto la propria esperienza di imprenditore con quella di presidente della Camera di Commercio.

«Quando fai l’imprenditore l’ascolto non è un dono che ti viene dato», ha ammesso. «Sei abituato ad affrontare le tue problematiche da solo».

Entrare in un’istituzione che rappresenta migliaia di imprese gli ha imposto un cambio di prospettiva: «Quando ascolti devi essere capace anche di reagire di conseguenza». Il punto è evitare il “finto ascolto”, quello che raccoglie opinioni senza tradurle in decisioni.

Per Vitiello la stessa logica vale dentro le aziende, soprattutto nel rapporto tra proprietà e management: «L’imprenditore non è padrone. Ha responsabilità nei confronti dell’oggetto sociale dell’azienda, ma non è il padrone dell’azienda». Una distinzione importante anche per valorizzare i collaboratori e affrontare i passaggi generazionali. [2206687]

Nella tempesta servono direzione e presenza

Un altro nucleo del confronto ha riguardato la capacità di guidare nei momenti di crisi. Lorusso utilizza il naufragio di Paolo come metafora della leadership: pur essendo un prigioniero, Paolo riesce a diventare un punto di riferimento per gli altri passeggeri, offrendo una direzione e mantenendo unito il gruppo.

Carlo Nicora ha collegato immediatamente quell’immagine alla propria esperienza nella sanità, soprattutto durante la pandemia. «L’autorevolezza non si conquista con la nomina, si conquista e si dimostra soprattutto nella tempesta», ha spiegato.

Per chi ha guidato ospedali e strutture sanitarie durante il Covid, il concetto non è astratto: «Nella tempesta i collaboratori chiedono due cose: direzione e presenza».

Non bastano formule manageriali o incarichi formali: bisogna condividere la fatica e indicare una strada. «Le persone non stanno insieme in forza delle nomine. Stanno insieme per le connessioni che si generano».

Da qui una definizione concreta: «Se vuoi essere leader devi essere un agente di connessione».

La complessità delle organizzazioni, ha aggiunto Nicora, non si supera tentando di controllare ogni persona. «Si organizzano le attività, non le persone». Il compito di un dirigente è creare le condizioni affinché competenze diverse possano lavorare insieme, trasformando anche le tensioni interne in opportunità. «La capacità di un manager è riuscire a trasformare il conflitto in un’azione comune».

Etica e pragmatismo nelle scelte di ogni giorno

La parte finale dell’incontro ha affrontato una delle questioni più difficili: può esistere una leadership etica in mercati sempre più competitivi, segnati da interessi economici e pressioni finanziarie?

Per Visconti non esistono risposte semplici. «Dobbiamo convivere con un mondo fatto anche di poteri concentrati», ha osservato, ricordando quanto sia delicato il confine tra etica, economia e interessi. La risposta deve partire dalla responsabilità concreta di ciascuno: «Tu hai una responsabilità su una cosa: cerca di incidere con quella cosa».

Vitiello ha distinto invece il ruolo istituzionale da quello gestionale: «Il presidente della Camera di Commercio ha un ruolo etico, il segretario generale deve essere pragmatico». Le scelte, ha sottolineato, devono essere valutate anche sulla base delle loro conseguenze e del contesto nel quale vengono assunte.

Nicora ha richiamato quattro principi utili nella gestione delle organizzazioni: il tempo è superiore allo spazio, l’unità prevale sul conflitto, la realtà è più importante dell’idea e il tutto è superiore alla parte. Un invito a privilegiare i processi di lungo periodo, superare gli interessi particolari e trasformare le intenzioni in risultati concreti.

A chiudere il percorso è tornato Lorusso, spiegando che il suo libro non vuole offrire ricette, ma strumenti per interrogarsi e migliorare. Accanto ai racconti della vita di Paolo sono presenti infatti esercizi di autovalutazione e casi aziendali, per trasformare la lettura in un’occasione di apprendimento personale.

«Molte volte farsi le domande e capire di essere caduti in una trappola è già una cosa buona», ha osservato l’autore. E il punto di partenza resta sempre lo stesso: «In una relazione prima guardo me stesso e poi guardo l’altro».

È forse qui che Paolo di Tarso incontra più direttamente il manager contemporaneo: non nell’offrire un modello da imitare alla lettera, ma nel ricordare che leadership, autorevolezza e capacità di cambiamento cominciano prima di tutto dalla responsabilità personale.