L’economia sociale al centro dello sviluppo. A Forlì il primo festival nazionale

«L’economia sociale, prima ancora che sociale, è economia». È il messaggio lanciato da Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative, nella giornata inaugurale del primo Festival dell’Economia Sociale, aperto giovedì 12 novembre a Forlì, davanti a un Auditorium San Giacomo gremito. Un appuntamento che punta a segnare un passaggio decisivo, ovvero riconoscere l’economia sociale non come settore marginale, bensì come componente strutturale del sistema economico italiano.

lla prima giornata ha partecipato anche una nutrita delegazione di Confcooperative Insubria, in rappresentanza di un mondo che nelle province di Como e Varese coinvolge centinaia di realtà e migliaia di lavoratrici e lavoratori.

LO SCENARIO EUROPEO

«Non è un settore che compensa o che affianca il mercato, è una componente stabile del sistema economico del Paese, che completa le possibilità di sviluppo e di benessere di una nazione», ha sottolineato Gardini, illustrando il significato dello slogan scelto per la manifestazione, Un Piano che genera valore. Dalla complessità al sistema. A confermare il peso economico del comparto sono i numeri, al centro della sessione inaugurale con il presidente dell’Istat Francesco Maria Chelli.

In Europa l’economia sociale rappresenta l’8% del Pil, con tre milioni di imprese e 13,8 milioni di occupati. In Italia si contano circa 400mila soggetti riconducibili a questo universo, mentre le sole 60mila cooperative danno lavoro a 1,3 milioni di persone. Un riconoscimento importante è arrivato anche dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel messaggio di saluto ha richiamato il contributo dell’economia sociale alla crescita e al bene comune: un modello che «mette al centro del ciclo economico la persona».

PIANO DI AZIONE NAZIONALE

La plenaria inaugurale ha affrontato il rapporto tra economia sociale e Costituzione, con il vicepresidente della Corte costituzionale Luca Antonini, e la dimensione europea, con il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto. Al centro del confronto anche il percorso condiviso tra cooperazione, Terzo settore e fondazioni, con i rappresentanti delle principali organizzazioni nazionali. Promosso dalla Fondazione Economia Sociale, costituita da Confcooperative, E-Ius e Terzjus, il Festival nasce nel quadro del Piano d’azione nazionale per l’economia sociale, in attuazione degli indirizzi europei.

UN DIALOGO A PIÙ VOCI

Tre giorni, fino a sabato 14 novembre, con 30 appuntamenti e 130 tra relatrici e relatori, per mettere in dialogo istituzioni, imprese, ricerca e cittadini. Non casuale la scelta di Forlì, città storicamente legata a esperienze di economia sociale, trasformata per l’occasione in un laboratorio diffuso di confronto.

Il percorso prosegue con incontri dedicati a lavoro, sanità, abitare, credito cooperativo, finanza sociale e comunità energetiche, fino alla plenaria conclusiva di sabato sulla dimensione europea. Sullo sfondo, una convinzione: l’economia sociale genera valore perché resta radicata nei territori, investe nelle comunità e mette le persone al centro dello sviluppo.