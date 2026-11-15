L’economia sociale costruisce comunità e futuro. Ora servono risorse concrete

Partecipare al primo Festival dell’Economia Sociale, in questi giorni a Forlì, è l’occasione per ribadire con forza una verità che – come Confcooperative Federsolidarietà Insubria – tocchiamo con mano ogni giorno: un altro modello di sviluppo non solo è possibile, ma è già qui, attivo e generativo nei territori delle province di Varese e di Como.

SIAMO L’AVANGUARDIA DELL’ECONOMIA

L’economia sociale non è una nicchia o un settore residuale, ma l’avanguardia di un’economia che rimette al centro ciò che conta davvero. Si tratta di un’economia che mette al centro la persona: perché l’essere umano non è un fattore di produzione da ottimizzare o un consumatore da intercettare, ma il fine ultimo dell’azione economica. Le nostre cooperative mettono al primo posto le persone, la loro dignità, i loro bisogni e i loro talenti, anche valorizzando le fragilità come parte integrante delle comunità. È un’economia pensata per diminuire le disuguaglianze: perché in un tempo segnato da fratture sociali crescenti, l’economia sociale agisce come leva di vicinanza. Redistribuisce valore, crea opportunità di lavoro stabile e inclusivo anche per chi è ai margini e vorrebbe ridurre le distanze tra chi ha troppo e chi rischia di rimanere indietro.

ARRICCHIRE I TERRITORI

Questa è un’economia per arricchire i territori, perché non delocalizziamo e non estraiamo valore per portarlo altrove. Il nostro operare radica ricchezza materiale e immateriale nelle comunità delle province di Varese e Como, rigenerando spazi, creando servizi di prossimità e tessendo reti di welfare locale che rendono i nostri territori più coesi e resilienti. Pensiamo che sia un’economia per la democrazia: perché la cooperazione è democrazia economica applicata. Il principio “una testa, un voto” educa alla partecipazione attiva, restituisce voce ai lavoratori e ai cittadini e contrasta la deriva tecnocratica o oligarchica, dimostrando che le decisioni possono e debbono essere partecipate.

UN’ECONOMIA PER LA PACE

Infine è un’economia per la pace: perché non c’è pace duratura senza giustizia sociale ed economica. Scommettere sulla capacità di cooperare anziché sulla competizione, a volte spietata, significa disinnescare i conflitti alla radice, costruendo legami di fiducia, dialogo e interdipendenza positiva tra le persone. “Costruire insieme” è la nostra sfida e significa capire come decidiamo di edificare le nostre comunità. Qui ci viene in soccorso il richiamo alla “Magnifica humanitas” di Papa Leone, che ci mette davanti a una scelta netta tra due modelli opposti di costruzione sociale.

Da un lato c’è la Torre di Babele, un progetto autoreferenziale, verticale, nato dall’ambizione di toccare il cielo schiacciando le differenze, che finisce inevitabilmente per generare incomunicabilità, solitudine e dispersione. Dall’altro c’è il cantiere di Neemia impegnato nella ricostruzione delle mura di Gerusalemme, un’opera corale, paziente, fatta di corresponsabilità, dove ciascuno ricostruisce il tratto di muro davanti alla propria casa, tenendo insieme la cura per il bene comune e la difesa dei più fragili.

IL GRANDE CANTIERE DI NEEMIA CHE RIGENERA I LEGAMI

L’economia sociale è esattamente questo: il grande cantiere di Neemia che rigenera i legami laddove Babele li ha spezzati. Perché questa visione non resti solo un nobile orizzonte ideale, serve però un salto di responsabilità politica e istituzionale. È indispensabile che il Piano Nazionale per l’Economia Sociale venga dotato di risorse finanziarie adeguate e strutturali. Le idee, le pratiche e la generosità dei territori hanno bisogno di fondi mirati che sostengano gli investimenti e l’innovazione sociale per le persone, altrimenti si rischia di lasciare sole le persone più fragili e le comunità proprio mentre affrontano transizioni complesse. Chiediamo che l’economia sociale venga riconosciuta per quella che è, ovvero quell’infrastruttura civile preziosa per un futuro più antropocentrico del nostro Paese.