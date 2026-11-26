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Dal campo ai fumetti, dai fumetti alla realtà: David Duke è stato votato “difensore del mese” da Legabasket che ha diramato i nomi dei vincitori dei premi individuali per le partite disputate a novembre.

Duke è stato giudicato decisivo per il cammino della Openjobmetis che ha vinto tre delle quattro partite disputate in questo periodo (Verona, Reggio, Venezia) a fronte di una sola sconfitta, contro Udine. E del resto le qualità difensive della guardia biancorossa sono diventate evidenti a tutti proprio durante la partita con la Reyer quando in una circostanza ha letteralmente murato a più riprese il temuto Jordan Parks. A quell’azione è dedicato il fumetto realizzato da Alberto Gelso che trovate nella fotogallery allegata, di cui abbiamo parlato in QUESTO articolo.

Il premio a Duke è il primo, a livello individuale, andato a un giocatore di Varese in questa stagione. Nel mese di novembre gli altri riconoscimenti sono andati al triestino Lajae Jones (MVP), Nico Mannion della BC Roma (Best ITA), e Andrea Calzavara, varesotto di Cavaria in forza alla Old Wild West Udine (Sixth Man, ovvero “sesto uomo”). A ottobre i premi erano andati a Mike Tobey (Verona, MVP), Alessandro Cappelletti (Treviso, Best ITA) e ancora a Jones (Difensore).

CANTU’: ZDOVC IN PANCHINA – Mentre la Openjobmetis ha raggiunto al gran completo Gressoney (ci sono anche Della Valle e Ladurner) per svolgere un breve periodo di allenamento in quota (sino a sabato quando – 12,30 – giocherà un’amichevole con Tortona), la prossima avversaria dei biancorossi ha cambiato pelle. L’Acqua San Bernardo Cantù, ultima in classifica, ha esonerato Frank Vitucci e lo ha sostituito con Jure Zdvoc, leggenda del basket sloveno. Sul mercato i brianzoli, che avevano già aggiunto Erick Green e Michael Smith, hanno ingaggiato il pivot Kendal Coleman proveniente dai greci del Prometheas.