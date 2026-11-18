Saronno porta la lotta alla violenza di genere anche nel mondo digitale. La Giunta comunale ha approvato nei giorni scorsi l’adesione alla campagna nazionale “Libere Anche Qui”, nata per contrastare sessismo, molestie e abusi online e riaffermare il diritto delle donne a vivere liberamente e senza paura anche negli spazi virtuali. Saronno è il primo Comune della provincia di Varese ad aver aderito all’iniziativa e ad averne approvato gli impegni.

Una scelta che si inserisce nel percorso promosso dall’Amministrazione comunale in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Proprio la violenza digitale è infatti al centro di uno degli appuntamenti organizzati dal Comune insieme al centro antiviolenza Rete Rosa, per allargare la riflessione su una forma di abuso che, pur consumandosi attraverso uno schermo, ha conseguenze molto concrete nella vita delle vittime.

Spazi virtuali, conseguenze reali

«La violenza digitale ha effetti concreti sulla vita delle persone – sottolinea Lucy Sasso, assessora alle Pari Opportunità e alla Digitalizzazione – Troppo spesso pensiamo che quello che succede online conti meno, o conti solo fino a un certo punto. Il digitale è uno spazio reale e quotidiano, dove costruiamo relazioni e identità, e dove ogni giorno si esercitano anche controllo, molestie e violenza. La nostra libertà passa anche da lì».

Con l’adesione alla campagna, il Comune assume come riferimento anche l’Atlante del consenso digitale, un documento articolato in quindici principi rivolto a scuole, famiglie, associazioni e luoghi di lavoro, con l’obiettivo di promuovere una cultura del rispetto e del consenso anche nelle relazioni online.

«Il lavoro più urgente è con le nuove generazioni: parlare di consenso e rispetto online fin dalla scuola, prima che certi comportamenti diventino normali», aggiunge Sasso, che auspica che la scelta di Saronno possa essere seguita da altre amministrazioni del territorio. «Un singolo Comune può fare poco, una rete di Comuni può fare molto. Siamo a disposizione delle amministrazioni che vorranno intraprendere questo percorso, per condividere quello che abbiamo fatto e costruire iniziative insieme sul territorio».

I numeri della violenza digitale

A riportare al centro dell’attenzione pubblica la dimensione della violenza digitale sono stati anche i recenti casi dei gruppi online “Mia moglie” e del sito phica.eu, spazi in cui venivano condivise fotografie di donne, spesso prelevate dai social o scattate di nascosto, accompagnate da commenti sessisti e violenti e pubblicate senza il loro consenso. Tra le vittime anche donne impegnate in politica e nelle istituzioni. La chiusura di questi spazi dopo le denunce non ha eliminato il problema, perché gruppi, siti e chat analoghi continuano a nascere.

I dati citati dai promotori della campagna restituiscono la dimensione del fenomeno: secondo Amnesty International, tra il 2023 e il 2024 la violenza digitale in Italia è triplicata. Nel 2024 la Polizia Postale ha registrato quasi 2mila reati online contro le donne, con un aumento dell’8% dei casi di cyberstalking. Particolarmente preoccupante anche il dato sui deepfake: il 96% avrebbe contenuto sessuale.

La campagna “Libere Anche Qui”, promossa da un gruppo di amministratrici e attiviste che hanno vissuto direttamente esperienze di violenza digitale, può contare anche sul contributo di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza e della Casa Internazionale delle Donne. Tra i suoi obiettivi c’è anche quello di sollecitare interventi normativi, oltre a un cambiamento culturale che parta dall’educazione al consenso.

La presentazione sabato 21 novembre

La campagna sarà presentata pubblicamente sabato 21 novembre alle 12 nella sede del Comune di Saronno, in un incontro organizzato insieme a Rete Rosa e aperto a tutta la cittadinanza. Un’occasione per conoscere il manifesto e i quindici principi dell’Atlante del consenso digitale, ma anche per riflettere su come riconoscere e contrastare le forme di violenza che si manifestano attraverso la rete.

Il testo della mozione, il manifesto e l’Atlante sono consultabili sul sito www.libereanchequi.it