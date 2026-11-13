Licata e Figini chiedono il via libera alla rotta Malpensa-Lima: “Non freniamo lo scalo”

Si accende il dibattito politico sul futuro dei collegamenti aerei intercontinentali da Malpensa. Il consigliere regionale Giuseppe Licata e il capogruppo Fabrizio Figini, entrambi esponenti di Forza Italia, intervengono a sostegno della proposta di Emirates per attivare un volo diretto tra lo scalo varesino e Lima, in Perù, chiedendo al Governo di sbloccare le autorizzazioni necessarie.

Un mercato da 150mila passeggeri e il nodo delle merci

Secondo i due esponenti politici lombardi, la rotta verso la capitale peruviana rappresenterebbe un volano fondamentale non solo per il turismo e gli spostamenti privati, ma anche per l’export delle aziende del territorio. La richiesta è quella di superare ogni forma di chiusura a favore della libera concorrenza tra vettori.

«Il collegamento diretto tra Milano Malpensa e Lima proposto da Emirates – dichiarano Giuseppe Licata e Fabrizio Figini, esponenti di Forza Italia in Regione Lombardia – rappresenta un’opportunità strategica imperdibile per la Lombardia. Parliamo di un mercato di 150.000 passeggeri annui, attualmente costretti a scali intermedi, e di un potenziale enorme per il traffico merci delle nostre imprese. Come Forza Italia crediamo che la competitività del nostro territorio e la difesa del libero mercato devono avere la priorità su qualsiasi logica protezionistica».

Il confronto con ITA Airways e la difesa dello scalo

Nel loro intervento, Licata e Figini puntano il dito contro le resistenze legate alla tutela della compagnia di bandiera, sottolineando come il bacino d’utenza del Nord Italia sia sufficientemente ampio da garantire spazio a diverse offerte commerciali senza penalizzare lo sviluppo dell’aeroporto.

«Non possiamo accettare – proseguono i due consiglieri regionali di Forza Italia – che lo sviluppo del principale scalo del Nord Italia venga frenato per assecondare le mosse difensive di ITA Airways, che al momento contrappone un progetto non consolidato, subordinato a future disponibilità e con frequenze nettamente inferiori. La forte domanda presente in Lombardia consente benissimo la coesistenza di più vettori. Bloccare una compagnia disposta a investire da subito su un servizio giornaliero, al solo scopo di tutelare gli interessi di un singolo operatore, significa danneggiare l’intera economia lombarda».

L’appello al Ministero dei Trasporti

La posizione espressa dai rappresentanti azzurri si inserisce nel solco già tracciato nei giorni scorsi dai vertici della Regione e dal mondo imprenditoriale. L’obiettivo dichiarato è ottenere il via libera per il potenziamento delle frequenze, ritenuto indispensabile per rendere la tratta economicamente sostenibile.

«Siamo pienamente allineati all’appello già lanciato dal Presidente Attilio Fontana – concludono Giuseppe Licata e Fabrizio Figini – e dalle associazioni di categoria del nostro territorio. Ora ci aspettiamo che il Ministero dei Trasporti ascolti la voce del sistema produttivo lombardo e sblocchi le tre frequenze aggiuntive necessarie a garantire la sostenibilità della rotta. Forza Italia è e sarà sempre dalla parte di chi vuole investire e far crescere la Lombardia, senza alzare anacronistici muri di fronte al libero mercato».