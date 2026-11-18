In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Uisp Varese ribadisce un messaggio chiaro: contrastare gli abusi e difendere la dignità femminile non può essere l’impegno di una sola data sul calendario, ma deve essere una missione quotidiana presente nello sport e in tutti gli ambiti della società.

Un segno concreto e permanente di questa presenza nella comunità è la panchina rossa installata nel 2024 davanti alla sede Uisp di piazza De Salvo a Varese. Un presidio visibile a tutta la cittadinanza, accompagnato da una targa dal messaggio inequivocabile: «La violenza è l’ultimo rifugio degli stupidi e degli incapaci». Accanto alla frase sono riportati il numero nazionale antiviolenza e stalking 1522 e un invito diretto: la possibilità di entrare nella sede Uisp per chiedere ascolto, assistenza e aiuto concreto.

L’associazione lavora ogni giorno per costruire un futuro più giusto, equo e inclusivo per tutti, rinnovando nello sport e oltre l’impegno concreto a favore dell’uguaglianza di genere. Le sfide culturali e sociali restano infatti urgenti: estirpare ogni forma di violenza e sopraffazione, superare le disparità tra uomini e donne in ogni campo, garantire pieno accesso nel mondo del lavoro, portando avanti tutte le battaglie necessarie per assicurare pari diritti e opportunità a ogni donna.

Per Uisp è fondamentale riconoscere e sostenere il valore, il talento e l’autonomia femminile in ogni sfera della vita pubblica e privata. Dalle donne impegnate nelle istituzioni, nella cultura e nelle imprese, fino a chi si batte quotidianamente per i diritti umani e la giustizia sociale, emerge una straordinaria capacità di forza, resilienza e determinazione. Contrastare gli stereotipi e abbattere le discriminazioni significa promuovere una società in cui ogni donna e ogni ragazza possa esprimere liberamente il proprio potenziale e contribuire pienamente alla crescita collettiva.

Lo sport praticato ogni giorno tra corsi, associazioni e parchi diventa così il primo spazio di rispetto ed emancipazione, legando idealmente il 25 novembre all’8 marzo, giorno della festa della donna. Lo testimonia lo spirito della Corsa Rosa, organizzata ogni anno in una data vicina a questa ricorrenza: un’onda collettiva che ricorda come le donne debbano essere valorizzate sempre, e mai messe in un angolo.

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