“L’incontro tra le persone e gli animali genera percorsi di cura”: a Glocal DOC il racconto di Daniele Ferrero

Un luogo in cui le relazioni tra esseri umani e animali diventano occasioni di incontro, ascolto e cura. E la storia di un uomo che, attraverso queste relazioni, trova la possibilità di costruire una nuova immagine di sé e di immaginare il proprio futuro. È il racconto al centro di “Senza di loro”, il documentario di Daniele Ferrero, presentato giovedì 12 novembre al MIV – Multisala Impero Varese come ultimo film in concorso della quarta edizione di Glocal DOC. Il regista ha accompagnato la proiezione insieme a diversi componenti della produzione, raccontando la nascita del progetto e il percorso che ha portato a individuare nella storia di Raffaele il filo conduttore del documentario. L’appuntamento ha chiuso il programma competitivo del festival, in attesa delle premiazioni previste in serata al Cinema Nuovo.

Il film nasce dall’incontro con la Città degli Asini, una realtà nella quale il rapporto tra le persone e gli animali viene utilizzato per costruire percorsi di relazione, partecipazione e sostegno. Uno spazio che Ferrero descrive come un piccolo mondo, nel quale le esperienze individuali finiscono per intrecciarsi e generare storie che meritano di essere raccontate. «L’idea del film è nata a seguito della conoscenza di questa realtà, si chiama Città degli Asini, un posto magico dove l’incontro tra gli umani e gli animali genera delle relazioni e queste relazioni generano dei percorsi di cura, dei percorsi di attenzione e di partecipazione», ha spiegato il regista nell’intervista realizzata durante il festival. È stato proprio osservando queste dinamiche che Ferrero ha deciso di trasformare l’esperienza in un documentario. Non un film dedicato esclusivamente agli animali e nemmeno un racconto sulle singole difficoltà delle persone coinvolte, ma un’indagine su ciò che può nascere dal loro incontro.

Raffaele, una storia che diventa il centro del documentario

Durante la lavorazione, il regista si è reso conto che le diverse storie incontrate all’interno della Città degli Asini avevano bisogno di un punto di riferimento narrativo. La scelta è ricaduta su Raffaele, una persona che, dopo un periodo difficile della propria vita, ha trovato nel lavoro con gli animali una possibilità di cambiamento. «Girando il film ci siamo accorti che dovevamo focalizzarci su una storia in particolare», ha raccontato Ferrero. «La storia è quella di Raffaele, che lavora per la Città degli Asini dopo un percorso che non spoilero, ma si è trovato in un momento difficile della sua vita».

Il regista ha preferito non anticipare gli sviluppi della vicenda, lasciando al film il compito di accompagnare gli spettatori nella conoscenza del protagonista. Ha però spiegato quanto sia stato importante, per Raffaele, il rapporto costruito con gli asini e con le persone che lavorano nella struttura. «Questo incontro con la Città degli Asini, con gli animali, con gli asini in particolare, gli ha dato la possibilità di ricreare una nuova immagine di se stesso, di ricrearsi un futuro in qualche modo».

Il titolo Senza di loro nasce proprio da una frase pronunciata dal protagonista durante il documentario. Un’espressione che riassume il significato assunto dagli animali nella sua quotidianità e che, secondo Ferrero, ritorna anche nelle esperienze di molte altre persone coinvolte nelle attività della struttura. Alcune di loro, prima di iniziare questi percorsi, non avevano avuto un rapporto così diretto con il mondo animale. La conoscenza degli asini e la costruzione di una relazione continuativa hanno progressivamente modificato il loro modo di vivere quell’esperienza, fino a rendere difficile immaginare la quotidianità senza quella presenza.

La sorpresa del regista: la fiducia e la generosità di Raffaele

Nell’intervista, Daniele Ferrero ha raccontato anche quale sia stata la sorpresa più significativa durante la realizzazione del film. La risposta non riguarda una particolare difficoltà tecnica o un episodio delle riprese, ma il rapporto umano costruito con il protagonista. «La sorpresa grossa è stata incontrare Raffaele, che ci ha permesso di entrare veramente a fondo in quello che è il significato che abbiamo voluto dare al film», ha spiegato.

Per Ferrero, uno degli aspetti più delicati del lavoro documentaristico è la capacità di creare le condizioni perché una persona possa raccontarsi davanti a una telecamera. Un processo che richiede fiducia, rispetto e disponibilità reciproca, soprattutto quando vengono affrontati momenti complessi della vita personale. Nel caso di Raffaele, il rapporto si è sviluppato in maniera particolarmente naturale.

«È stato un rapporto, il mio e il suo, che si è subito palesato come molto semplice. Sappiamo che non è facile per una persona mettersi davanti alla camera, raccontarsi. Raffaele l’ha fatto con una generosità incredibile», ha raccontato il regista. La disponibilità del protagonista ha permesso alla produzione di avvicinarsi alla sua esperienza senza dover forzare il racconto, lasciando emergere progressivamente il significato delle relazioni costruite all’interno della Città degli Asini.

«Come in tanti lavori di questo genere, tanti racconti documentaristici, la sorpresa quasi sempre sono le persone che si incontrano durante il percorso», ha aggiunto Ferrero, sottolineando come il cinema documentario permetta di instaurare rapporti e dialoghi che difficilmente nascerebbero in altre circostanze.

Gli interventi assistiti con gli animali: un percorso che richiede professionalità

Un aspetto sul quale Ferrero si è soffermato riguarda il contesto nel quale si sviluppano le relazioni raccontate nel film.

Le attività della Città degli Asini comprendono infatti esperienze riconducibili agli interventi assistiti con gli animali, percorsi nei quali il rapporto con l’animale viene accompagnato da figure professionali adeguatamente formate.

Il regista ha precisato che non si tratta semplicemente di mettere una persona in difficoltà accanto a un animale, aspettandosi che da quella vicinanza nasca automaticamente un beneficio.

Esistono attività di carattere ludico e ricreativo, ma anche percorsi più strutturati che possono coinvolgere psicologi, psicoterapeuti e altri professionisti.

«Non sono semplicemente il mettere una persona con bisogno, con necessità, vicino a un animale, ma sono percorsi che sono guidati da persone formate per farlo», ha spiegato Ferrero.

Pur riconoscendo l’importanza di questa organizzazione professionale, il documentario non si propone come un approfondimento tecnico sugli interventi assistiti con gli animali. La scelta narrativa è quella di lasciare spazio alle esperienze concrete delle persone e al modo in cui le relazioni si costruiscono nella quotidianità.

È proprio da questa prospettiva che il film prova a raccontare il rapporto tra gli individui e gli animali: non attraverso una spiegazione teorica, ma osservando ciò che accade nel tempo, nei gesti e negli incontri.

«Un film che parla di relazioni, di cura e del volersi bene»

Presentando il documentario al pubblico del MIV, Daniele Ferrero ha voluto sottolineare anche il valore collettivo del lavoro. In sala erano presenti diversi componenti della produzione e persone che avevano condiviso il percorso di realizzazione. Accanto a loro, spettatori che si avvicinavano per la prima volta alla storia raccontata nel film. Il regista ha spiegato di sperare che l’esperienza vissuta durante le riprese potesse arrivare anche a chi non conosceva direttamente i protagonisti o le realtà coinvolte.

«È un film che parla di relazioni, è un film che parla di diverse storie che si intrecciano intorno a un tema comune che è fondamentalmente il tema della cura, il tema del volersi bene, dell’aiutarsi a superare dei momenti difficili», ha raccontato.

Al centro ci sono la Città degli Asini e La Melagrana, due realtà che, nelle parole del regista, rappresentano piccoli mondi capaci di favorire gli incontri tra persone, tra esseri umani e animali e tra gli animali stessi. «Delle cose molto belle nascono da questo tipo di relazioni e mi auguro che questo si percepisca e vi arrivi guardando il film». Il racconto di Raffaele diventa così il punto di partenza per una riflessione più ampia sulle possibilità che possono nascere quando una persona trova un ambiente nel quale costruire legami, assumersi responsabilità e riconoscere nuove prospettive per il proprio futuro.

Un tema che si inserisce nello spirito di Glocal DOC – “Storie locali, sguardo globale”: partire dall’esperienza concreta di una persona e di una comunità per affrontare questioni che riguardano la cura, l’inclusione e il valore delle relazioni umane.

Glocal DOC, questa sera le premiazioni al Cinema Nuovo

Con Senza di loro si conclude il programma dei documentari in concorso della quarta edizione di Glocal DOC, che ha portato a Varese autori e opere dedicate a temi sociali, culturali, storici e ambientali.

Questa sera, giovedì 12 novembre, alle 20.30 al Cinema Nuovo di Varese, si terrà la cerimonia di premiazione, durante la quale saranno annunciati i riconoscimenti assegnati ai documentari della quarta edizione.

A seguire sarà proiettato “Rino Gaetano – Sempre più blu”, il documentario dedicato al cantautore, alla presenza del regista Giorgio Verdelli, intervistato da Barbara Sorrentini di Radio Popolare.

Ingresso gratuito, con prenotazione consigliata.

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