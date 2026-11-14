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L’Inno alla gioia come strategia di insegnamento chiude gli Stati generali della scuola digitale a Varese

Migliaia di persone tra studenti, insegnanti e genitori hanno partecipato a incontri e workshop che hanno animato le Ville Ponti dal 12 al 14 novembre attorno al tema Educare l'umano - Abitare il digitale

Generico 09 Nov 2026

Testimonianze di cura, racconti imprenditoriali e scientifici di successo, biologia, filosofia ed emozioni, hanno chiuso gli Stati generali della scuola digitale ospitati dalle Ville Ponti di Varese. Dal 12 al 14 novembre, due giorni e mezzo di incontri, laboratori e workshop frequentati da migliaia di persone tra, insegnanti docenti e genitori.

A chiudere l’esperienza sabato mattina il panel Le melodie delle cellule e delle emozioni: risuonare per apprendere e rigenerarsi, con il biologo molecolare Carlo Ventura e la psicologa e divulgatrice Daniela Lucangeli. Insieme, davanti a una platea gremita, hanno ripreso e approfondito gli argomenti e le suggestioni del partecipato incontro della sera prima, raccontando nuove frontiere della medicina rigenerativa, prospettive scolastiche ed esperimenti tra scienza e sensibilità umana.

Le cellule incontrano le emozioni: Ventura e Lucangeli raccontano a Varese la scienza delle relazioni

«C’è un’intelligenza in ogni struttura cellulare vivente, il cervello è solo la punta dell’iceberg», ha detto Lucangeli, introducendo con l’Inno alla gioia di Beethoven, due concetti e due pratiche: quella della vibrazione e quella della modulazione della gioia. Per concludere che l’insegnamento passa dalla sintonizzazione con gli studenti, e non necessariamente dal rapporto di forza che vuole l’insegnante trasmettere saperi, verificare errori e giudicare, o peggio pretende di addomesticare i ragazzi. Piuttosto gli studenti vanno aiutati a sintonizzarsi, puntando su emozioni positive, perché le loro intelligenze possano vibrare, su frequenze e tonalità di luce imprevedibili.

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Ad aprire la mattinata Donne che creano realtà con Maddalena Amoroso, senior director dell’AI Delivery Center di Intesa Sanpaolo e l’accademica Marilù Chirofalo. Insieme hanno parlato di leadership e di cooperazione in antitesi alla competizione personale e poi di interdisciplinarità, non come ponte tra saperi ma come consapevolezza che tutti i saperi sono intrinsecamente legati.

Grande emozione per un altro incontro tutto al femminile, moderato come il primo dalla giornalista del Corriere della Sera Valentina Santarpia,  con il medico Federica Invernizzi e la figlia Elisabetta, rispettivamente mamma e sorella di una ragazza ferita nel rogo di Crans-Montana e curata al Niguarda di Milano, l’ospedale dove lavora la madre.

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Un racconto di memomoria, legami, rinascita e resilienza il loro, sia personale che collettivo, che ha portato alla creazione, con le altre famiglie, di un libro banco degli ustionati. Il testo è già stato presentato al MInistro della salute perché l’ustione sia considerata malattia cronica per facilitare le vittime (spesso per incidenti sul lavoro o domestici) a gestire le cure continue dopo la fase acuta e le dimissioni.

Umani per natura, digitali per scelta, è invece il titolo dell’incontro che ha visto confrontarsi a VIlle Ponti, sempre nella mattinata di sabato 14 dicembre, il biologo Gianvito Martino e il filosofo Cosimo Accoto. «Il cervello umano è cresciuto assieme alla dimensione sociale – ha esordito il primo – Ora l’uso comune ma non appropriato di social e AI lo riduce, alimentando la stupidità naturale più che l’intelligenza artificiale».

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«Dobbiamo chiederci che tipo di strumento stiamo costruendo – gli ha risposto il filosofo – È utile a ciò che vogliamo ottenere o la subiamo? L’AI ci potenzia o è uno strumento parassitario che ci preda?»
Una risposta inaspettata è arrivata dal panel successivo con il fisico e divulgatore Massimo Temporelli che ha spostato l’attenzione dallo strumento alla persona e al suo percepirsi attore del reale: «Davanti all’affermarsi di nuove tecnologie la storia dell’evoluzione umana ci ha insegnato che l’umano bravo deve spostarsi. Non deve farsi parassitare. Ma cambiare prospettiva per continuare a portare valore».

Tante suggestioni che si uniscono a idee, riflessioni e pratiche condivise nella tre giorni di Stati generali della scuola digitale che aspettano di essere tradotti in nuove pratiche e posture didattiche nelle scuole.

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Pubblicato il 14 Novembre 2026
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