L’intelligenza artificiale entra in classe, da Varese la ricetta degli esperti: “Non proibire, ma insegnare a pensare”

Non servono divieti o telefonini chiusi nelle sacchette all’ingresso, ma adulti autorevoli capaci di ascoltare, insegnanti che sappiano ispirare e ragazzi allenati a verificare le fonti anziché delegare il pensiero alle macchine.

È questo il filo rosso che ha attraversato la mattinata degli Stati Generali della Scuola Digitale, ospitati nelle sale delle Ville Ponti di Varese, davanti a una platea fitta di dirigenti scolastici, docenti e studenti delle scuole superiori.

Il convegno della seconda mattinata, appuntamento dal titolo programmatico Crescere consapevoli. Restare umani, che ha messo attorno allo stesso tavolo neuroscienziati, psicoterapeuti, informatici, giuristi ed esperti di sicurezza per capire come affrontare la rivoluzione dell’intelligenza artificiale in classe senza smarrire le relazioni e il senso critico.

Ad aprire i lavori sul palco condotto da Chiara Lorenzutti è stato il confronto tra neuroscienze e creatività, seguito dall’intervento più applaudito della mattinata: quello dello psicoterapeuta Matteo Lancini, che ha ribaltato l’accusa di fragilità rivolta agli adolescenti puntando il dito contro un mondo adulto che ha smesso di legittimare le loro emozioni. Protagonista poi è stata l’emergenza dei deepfake e della diffusione non consensuale di immagini intime, affrontata con dati e istruzioni pratiche da Matteo Flora, e alle competenze necessarie per non subire gli algoritmi: tra l’allarme sulla «delega cognitiva» lanciato da Stefano Quintarelli, le sperimentazioni didattiche raccontate da Emanuele Frontoni e il richiamo all’etica dell’eticista Enrico Panai, che ha ricordato il legame storico del Varesotto con le origini dell’informatica umanistica, grazie agli studi avviati a Gallarate da padre Roberto Busa.

Neuroscienze e creatività: quando l’apprendimento passa dal rompere le regole

Il cervello impara davvero solo quando viene coinvolto in prima persona e messo nelle condizioni di creare qualcosa di nuovo. Ad aprire i lavori alle Ville Ponti è stato il dialogo tra Teresa Farroni, docente di Psicologia dello sviluppo all’Università di Padova, e Valentino Magliaro, responsabile Education di Canva Italia, moderati dalla giornalista del Corriere della Sera Valentina Santarpia. «Dal punto di vista neuroscientifico – ha spiegato Farroni – le aree cerebrali della creatività coincidono con quelle della percezione di sé: senza motivazione ed emozione, la lezione frontale non lascia traccia».

Citando gli studi di risonanza magnetica sui cantanti rap durante l’improvvisazione, la ricercatrice ha mostrato come la creatività si accenda proprio quando le aree del controllo rigido si abbassano. «La regola deve essere uno strumento, non un fine» ha sottolineato Farroni. «Se continuiamo a imporre un apprendimento nozionistico fisso il neurone smette di attivarsi; quando invece rompiamo lo schema, il cervello è costretto a creare nuove connessioni». Un meccanismo centrale soprattutto nell’adolescenza, fase di massima plasticità ma anche di vulnerabilità, in cui gli adulti devono evitare la trappola dell’umiliazione: «Di fronte a un ragazzo che mette in discussione una regola, la risposta non deve essere attieniti alle regole, ma fammi capire la tua proposta».

Il tema del non isolarsi negli strumenti ma di usarli per valorizzare le persone è tornato nella testimonianza di Valentino Magliaro, che ha raccontato il proprio percorso tutt’altro che lineare — dal diploma di ragioneria al lavoro come estetista nel salone di famiglia, fino a un passaggio lampo in Aeronautica prima di approdare alla Fondazione Obama e guidare la crescita di Canva in Italia. Oltre ad aver reso gratuita la piattaforma per le scuole per evitare nuovi divari economici e digitali, Magliaro ha richiamato gli insegnanti a un cambio di passo: «I ragazzi non hanno più la soglia di attenzione di un’ora. Il docente oggi non può limitarsi a raccontare la propria materia: deve diventare un ispiratore del futuro, un abilitatore che mostra come ciò che si studia impatta sul mondo reale».

Adolescenti e intelligenza artificiale: “Non ci resta che l’IA, perché gli adulti hanno smesso di ascoltare”

Oltre nove adolescenti su dieci usano l’intelligenza artificiale e quattro su dieci tra i 15 e i 19 anni le chiedono aiuto quando si sentono tristi, soli o ansiosi. A partire da questi numeri, snocciolati dal direttore di Italian Tech Federico Ferrazza, il secondo confronto della mattinata ha rovesciato la prospettiva abituale: prima di processare la tecnologia, occorre interrogare il mondo degli adulti. Assente per un impedimento personale Loredana Cirillo, è stato lo psicoterapeuta Matteo Lancini, presidente della Fondazione Minotauro, a smontare il luogo comune di una generazione fragile perché “troppo protetta”. Secondo Lancini, oggi è venuta meno quella che definisce «funzione materna», intesa non come ruolo biologico ma come capacità adulta di legittimare le emozioni negative — tristezza, paura, rabbia — invece di rimuoverle. «Non è vero che li proteggiamo dalle frustrazioni: chiediamo loro di sacrificare le parti più profonde di sé per non disturbare noi adulti» ha spiegato Lancini. «E così si rivolgono all’intelligenza artificiale, che oggi svolge quella funzione di ascolto senza giudizio che noi non siamo più capaci di offrire».

Secondo Lancini, in una società individualista che ha prima «sequestrato il corpo» dei ragazzi, togliendo loro la libertà dei cortili in nome della sicurezza, e poi ha usato registro elettronico e geolocalizzazione chiamando “cura” ciò che è controllo, i divieti rischiano di essere solo scorciatoie politiche in cerca di consenso. Lo psicoterapeuta ha criticato senza mezzi termini sia le proposte di vietare per legge i social ai minori – giudicate tecnicamente inapplicabili – sia la pratica scolastica di ritirare gli smartphone all’ingresso. «La scuola dovrebbe smettere di trattare la tecnologia come un corpo estraneo da lasciare fuori dalla porta – ha provocato lo psicoterapeuta – Non serve mettere il telefono nella sacchetta dell’asilo: serve un adulto autorevole che stia in classe con i ragazzi, che abbia il coraggio di dire non lo so e che li aiuti a farsi domande per abitare la società in cui vivranno domani».

Deepfake e condivisione non consensuale: “Il falso fa male quanto il vero, ma il danno lo fa chi lo inoltra”

Un volto, una voce o un corpo sintetico generati dall’intelligenza artificiale oggi possono essere indistinguibili dal vero e produrre le stesse ferite di una foto reale rubata. Introdotto dal docente dell’Università dell’Insubria e della Bocconi Francesco Sacco, l’esperto di sicurezza digitale Matteo Flora (Tra i fondatori dell’associazione PermessoNegato, che dal 2019 ha seguito oltre seimila casi e fatto rimuovere quattro milioni di contenuti intimi non consensuali) ha portato in sala i numeri di un’emergenza silenziosa. Stando alla ricerca condotta in Italia da lui citata, il tre per cento degli adulti italiani («Sono poco meno di due milioni di persone, se fate il calcolo» precisa flora) ha subito la diffusione non autorizzata di proprie immagini intime, mentre quasi una richiesta d’aiuto su due negli ultimi due anni riguarda la sextortion, il ricatto a sfondo sessuale. Il punto, ha spiegato Flora, è che oggi quasi sei persone su dieci non riescono a distinguere un deepfake intimo da una fotografia autentica: «Il falso fa male esattamente come il vero, perché innesca un loop traumatico che non finisce mai, alimentato dal fatto che un contenuto caricato in rete può riemergere a distanza di mesi o anni».

Per Flora, però, il problema principale non è la tecnologia né il primo invio, ma la rete di complicità e il «disimpegno morale» di chi riceve e rilancia quei file nelle chat: otto milioni di italiani hanno visto immagini intime non autorizzate e quasi uno su quattro di loro le ha ricondivise pur sapendo di fare del male. «Il danno reale non lo fa solo chi pubblica per primo, ma la corte di chi continua a inoltrare senza che ci sia alcuno stigma sociale» ha scandito Flora, rivolgendosi direttamente a docenti, presidi, genitori e studenti con una guida pratica su come agire nelle prime ore, decisive per evitare gesti estremi. La prima regola per chi raccoglie lo sfogo di una vittima è ripetere allo sfinimento una sola frase: «Non è colpa tua». Sul piano operativo, invece, guai a farsi inoltrare le immagini per verificarle — soprattutto se riguardano minori, perché si rischia di finire indagati per detenzione di materiale pedopornografico — e mai chiedere alle piattaforme la rimozione prima di aver cristallizzato la prova con una copia forense. La sequenza corretta, ha ricordato Flora, è salvare i link e i profili, segnalare subito al Garante per la Privacy — che può essere attivato direttamente anche dai ragazzi sopra i 14 anni e impone ai social il blocco entro 48 ore — e non cedere mai ai ricatti economici.

Abitare il digitale con spirito critico: «Lo pensi o lo sai? Il rischio vero è la delega cognitiva»

Saper usare uno strumento non significa saperlo governare. Nella quarta sessione della mattinata, ancora coordinata dal docente dell’Insubria Francesco Sacco, tre esperti hanno tracciato la mappa delle competenze necessarie per evitare che la scuola e la società subiscano l’intelligenza artificiale. Stefano Quintarelli, pioniere della rete in Italia e autore del saggio La bolla dell’intelligenza artificiale, ha messo in guardia sia dal “soluzionismo facile” della politica, che spesso cerca risposte semplici a problemi complessi o si affida ciecamente agli algoritmi anche per decidere sui diritti dei cittadini, sia dalla “delega cognitiva”. «Quando smettiamo di fare fatica e deleghiamo il pensiero alle macchine ci atrofizziamo» ha avvertito Quintarelli, invitando studenti e docenti a essere «salmoni digitali» capaci di andare controcorrente e di farsi guidare da una sola domanda: «Lo pensi perché l’hai sentito sui social, o lo sai perché sei andato a verificare alla fonte?».

Che i ragazzi abbiano già imparato a piegare gli strumenti ai propri scopi lo dimostra l’aneddoto raccontato da Emanuele Frontoni, docente di Informatica all’Università di Macerata: in una scuola superiore di Milano dove i dispositivi erano stati bloccati, un gruppo di studenti ha aggirato i filtri e creato un proprio agente di intelligenza artificiale programmato per tradurre le versioni di latino calibrando il risultato in base all’ultimo voto preso, così da migliorare di mezzo punto alla volta senza insospettire l’insegnante. Per Frontoni, più che rincorrere divieti, occorre formare docenti e studenti a diventare “creatori”»” consapevoli di agenti trasparenti ed europei, superando la paura delle macchine che si ribellano e ricordando che l’AI Act europeo prevede già l’obbligo di alfabetizzazione. Un richiamo alla storia e al rigore del linguaggio è arrivato infine dall’eticista dell’IA Enrico Panai, che ha citato il legame del territorio con le origini stesse di questa disciplina, ricordando padre Roberto Busa, il gesuita vissuto a Gallarate che già alla fine degli anni Quaranta avviò i primi studi di linguistica computazionale. «Bisogna eliminare i miti, evitare le false dicotomie e misurare le competenze reali prima di fare formazione a pioggia» ha concluso Panai. «L’etica non è mettere paletti ideologici, ma far lavorare insieme informatici, linguisti, psicologi e sociologi per ridurre i rischi e tutelare i diritti delle persone».

Valutazione e dati: come leggere i numeri per migliorare la scuola

A chiudere la mattinata di lavori alle Ville Ponti è stato il confronto dedicato al ruolo dei dati e della valutazione nei processi di miglioramento degli istituti scolastici, con gli interventi del presidente dell’Invalsi Roberto Ricci e del presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, moderati dalla dirigente scolastica e componente del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sandra Scicolone.

Prendendo spunto dai risultati dell’indagine internazionale Ocse-Pisa, Ricci ha evidenziato come l’Italia abbia mostrato una tenuta migliore rispetto a molti paesi occidentali, superando per la prima volta la media internazionale nella lettura. Un risultato che per il numero uno dell’Invalsi premia il lavoro quotidiano delle scuole e una certa prudenza italiana nel bilanciare innovazione e didattica tradizionale, senza però autorizzare ad abbassare la guardia.

Ricordando di trovarsi in Lombardia, «in terre manzoniane», Ricci ha invitato a «andare avanti con giudizio» nell’introduzione del digitale in classe, segnalando un campanello d’allarme emerso dalle rilevazioni: accanto al divario di genere nelle materie scientifiche, negli ultimi anni si registra un calo nelle competenze di lettura che riguarda soprattutto le ragazze, più esposte secondo gli studi neuroscientifici agli effetti negativi di un abuso delle tecnologie.